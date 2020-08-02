Непонятные соглашения: Захарова дала совет Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что суть Минских соглашений стоит обсудить между собой президентам Украины – как действующему, так и всем бывшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook дипломата.

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Захарова прокомментировала слова бывшего украинского президента и нового председателя делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука. Он заявил, что не до конца понимает «составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях».

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский?», – предложила представитель МИД РФ. Она напомнила, что двое экс-президентов Украины были в контактной группе, один Минские соглашения подписывал – Петр Порошенко, а Зеленский сделал их частью предвыборной программы и победил.

Захарова заявила, что другие президенты Украины не жаловались на «непонятные» места в соглашениях – а напротив, активно требовали от России «не тормозить процесс».

14 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «неприемлемым» включение в украинскую конституцию пунктов об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам главы украинского МИДа, Киев не намерен «удовлетворять пожелания других стран».

«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужнми», — заявил Кулеба.

Он также добавил, что выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня, а Россия должна занять по вопросу Донбасса «конструктивную позицию».

«Точка. <…> Начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — считает глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время следует отметить, что политические реформы в части предоставления особого статуса Донбассу являются не только требованием России, но и других участников «нормандского формата» — Германии и Франции. В 2019 году Киев подписал так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, подготовленный германскими политиками. Теперь вопрос проведения выборов в регионе, охваченном войной, регулируется не только Минскими соглашениями, но и «формулой».

Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева в контактной группе по Донбассу, в марте 2020 года раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу – председателя фракции «Европейской солидарности» в Верховной раде Ирины Геращенко.

«Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?», – спросил у депутата Кравчук, отвечая на ее возмущение возможностью прямого диалога между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом.

Перед этим Геращенко заявила, что Россия «пригласила как частных лиц» на переговоры в Минске представителей ДНР и ЛНР. Однако Кравчук подчеркнул, что республики – признанные и равные субъекты Минских соглашений.

«Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: «примечание ДНР и ЛНР: «написанному верить», если они такие важные», – подчеркнул он.

По словам экс-президента Украины, представители ДНР и ЛНР не могли подписывать Минские соглашения как частные лица – хотя Геращенко настаивала именно на такой точке зрения. Кравчук подытожил, что подписание такого рода документов «частными лицами» в принципе невозможно.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.