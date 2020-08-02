«Нет стратегии»: Трампа обвинили в подрыве внешней политики

Американский президент Дональд Трамп не имеет внятного стратегического подхода к отношениям с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации сообщает газета The Washington Post.

По его словам, Трамп не хочет ссориться с Москвой, но при этом подрывает внешнюю политику Вашингтона и ведет себя по отношению к РФ «непоследовательно».

Он добавил, что «разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегии».

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В конце июля телекомпания ABC вместе с исследовательской службой Ipsos провела опрос – согласно результатам, порядка 63% американцев осуждают политику Трампа в отношении России, а 36% – поддерживают президента в его подходе к отношениям с российскими властями.

Ранее замгоссекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган заявил, что прогресс в отношениях с Россией «невозможен» из-за политики Кремля. «Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения [Москвы]», — подчеркнул он.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США. «Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат.

По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, если там «проявят готовность вести дела на основе взаимного уважения и конструктива.

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «готова к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов — предложения РФ хорошо известны, «мяч на американской стороне».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул американский лидер. По его словам, момент, когда Америка нормализует отношения с Россией, будет «прекрасным днем». Уже несколько лет две страны обмениваются санкциями.

При этом, по словам российского лидера Владимира Путина, Москва будет работать «с любым руководством США», — в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке».

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — заявил Песков. По его словам, президент РФ не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.

Осенью 2019 года Путин заявил, что внутриполитическая повестка в Америке мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений. <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

Политические противники Трампа — демократы — также регулярно критикуют его за «пророссийские действия» — при этом и некоторые республиканцы, как Джон Болтон, также подвергают президента критике за нехватку «ястребиности».