«Игры против России»: Пушков объяснил куда тянут Белоруссию

Началось вовлечение Белоруссии в «игры против России». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», – считает сенатор.

Так он отреагировал на сообщение СМИ о телефонном разговоре министров иностранных дел Белоруссии и Украины – Владимира Макея и Дмитрия Кулебы. Кроме того, белорусского главу МИДа позвали на встречу глав внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины – как почетного гостя.

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Напомним, 28 июля министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании «Люблинского треугольника». Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно сделать Европу сильнее».

По мнению Пушкова, польские власти будут пытаться использовать Украину для выхода к Черному морю. «Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – «Польша от моря до моря», – заявлял сенатор.

Он отметил, что политика Пилсудского привела к трагедии для Польши. «Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом», — резюмировал сенатор.

Юзеф Пилсудский – первый глава возрожденного Польского государства, возникшего в ходе развала Российской, Германской и Австро-Венгерской империй после Первой Мировой войны. Политика Варшавы в начале века, как и многих других держав, была сопряжена с идеями захвата новых территорий – на Украине и по другим направлениям.

Представляя «Люблинский треугольник», министры трех государств открыто говорили о его антироссийском характере.

В заявлении участников встречи говорится, что отдельным направлением их деятельности станет «противодействие российской дезинформации», а также «защита международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины».

Важную роль в работе объединения будет играть противодействие строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Как отмечают главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чупутович, члены «Люблинского треугольника» видят в проекте «угрозу энергетической безопасности всей Европы», поэтому сделают все, «чтобы не допустить его реализации».

Сотрудничество Белоруссии и Украины стало укрепляться на почве антироссийских устремлений после недавнего скандала – задержания под Минском граждан РФ. 30 июля Украина начала консультации по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, которые якобы могут быть связаны с «преступлениями в Донбассе».

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

В то же время Москва не признает украинского гражданства задержанных в Минске граждан РФ. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, белорусские власти задержали россиян.

Напомним, 29 июля – через день после встречи министров «Люблинского треугольника» – белорусское госагентство «БелТА» сообщило о задержании 33 российских граждан. По мнению Минска, речь идет о наемниках из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В сообщении агентства также говорится, что

«боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения для российских туристов» в санатории — одеты они были в стиле «милитари» и при этом «воздерживались от употребления алкоголя».

Задачей их, по утверждению белорусского руководства, была «дестабилизация ситуации» в республике в канун президентских выборов. Грядущие в начале августа выборы предваряли скандалы – многие потенциальные конкуренты действующего президента Александра Лукашенко были арестованы или бежали из страны.

Москва обвинения Минска отвергает и требует предоставить доказательства, а граждан РФ – освободить.