«Это первая группа»: в Минске арестовали россиян

Свыше 30 россиян, которые были задержаны под Минском, заключены под стражу, сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич после встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

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«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК («Приготовление к массовым беспорядкам»)», — отметил он. Подозреваемыми по этому делу являются «33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны».

«31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова Носкевича агентство «БелТА».

В ночь на 29 июля стало известно о задержании 33 граждан России под Минском. По данным следствия, они являются «боевиками иностранной частной компании «Вагнер». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее рассказывал, что россияне прибыли в Белоруссию официально. При пересечении границы они предоставили документы, позволяющие вести рабочую деятельность на территории республики.

В российском МИДе добавили, что соотечественники прибыли в Белоруссию, чтобы транзитом вылететь в Стамбул. Но они опоздали на рейс, из-за чего задержались в Минске. Дипломаты отметили, что у задержанных были все подтверждающие документы, в частности, билеты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации о том, чтобы россияне совершали какие-либо противоправные действия. А белорусская сторона, в свою очередь, не предоставила какие-либо данные, обосновывающие задержание российских граждан.

«Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — отметил Песков.

При этом он считает, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». В связи с этим Кремль надеется, что в ближайшее время «инцидент будет прояснен», а задержанных отпустят.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко похвалил сотрудников правоохранительных органов за то, что они смогли задержать тех, кто (по версии Минска) собирался дестабилизировать ситуацию в стране.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь», — сказал Лукашенко на встрече с председателем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Глава республики подчеркнул, что «прочитал доклад», где собраны «точные данные». «И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — заявил президент.

В то же время он отметил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по этому делу. «На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заверил Лукашенко.

По его словам, стоит жестко наказывать не исполнителей, а непосредственно тех, кто «приказал». «Они [россияне], конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — приказал глава республики.

В Москве, между тем, считают, что обвинение в адрес россиян о том, что они якобы хотели «вмешаться» во внутренние дела страны, вызывает недоумение. В МИД России уверены, что одиозная трактовка Минском задержания 33 российских граждан не выдерживает никакой критики.