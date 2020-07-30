Волна разочарования: итальянцы требуют выхода из ЕС

Италия — одна из стран-основательниц Евросоюза — сталкивается с ростом евроскептицизма среди населения республики. Тема возможного выхода Рима из состава объединения отнюдь не нова, но в условиях пандемии коронавируса она приобрела особую актуальность.

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Согласно июльскому опросу Redfield&Wilton Strategies, почти 50% итальянцев готовы поддержать референдум по выходу из ЕС, лишь 43% респондентов считают это решение неоправданным. При этом в исследовании двухлетней давности число сторонников ухода Италии из объединения составляло 30%.

Разочарование итальянцев в институтах Евросоюза вполне понятно, так как эпидемия обнажила ключевую проблему объединения — отсутствие единой системы здравоохранения, а соответственно и механизма для оказания экстренной помощи той или иной стране в условиях пандемии.

В итоге, когда итальянцы столкнулись с нехваткой медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких и обратились к Брюсселю с просьбой о помощи, в ответ они получили лишь молчание. Соседние страны вместо поддержки начали в спешке закрывать свои границы от «пораженного государства», а европейские политики открыто называли коронавирус «итальянской проблемой».

Впоследствии негатива добавили затяжные споры европейцев по поддержке для наиболее пострадавших стран, которые проходили в напряженной атмосфере из-за нежелания Нидерландов и ряда других государств предоставлять безвозмездную помощь Южной Европе, в особенности Италии.

Заключение сделки по фонду поддержки экономики европейских стран в середине июля не слишком сильно повлияло на ситуацию, хотя ее в целом можно назвать серьезной победой итальянской стороны. Компании республики смогут рассчитывать более чем на €200 млрд, но большая часть из них все же будет кредитной.

Как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Елена Маслова,

проблема евроскептицизма действительно актуальна в Италии, но не на уровне правительства, а в народных настроениях.

«Интересно, что на фоне коронавируса оппозиция в лице «Лиги Севера» не использовала сильную волну разочарования среди итальянцев в институтах ЕС. Глава партии Маттео Сальвини не стал играть на теме выхода из объединения и всецело ушел в мигрантскую тему. То есть место осталось вакантным и на этой волне пришли другие лидеры готовые бороться за политические очки на теме выхода из Евросоюза», — отметила эксперт.

Italexit

Одним из таких лидеров стал Джанлуиджи Парагоне, который в конце июля зарегистрировал новую партию под названием «Italexit» — прямая отсылка к Brexit. Политик не раз встречался с лидером одноименной британской партии во главе с Найджелом Фараджем — одним из главных идеологов выхода Великобритании из состава ЕС.

Сам Парагоне говорил, что на создание партии его вдохновили жители Апеннин, где последовательно появлялись движения, ратующие за выход из еврозоны.

Несмотря на то, что «Italexit» официально создали 23 июля, по опросам местных СМИ, партия уже получает поддержку 5% респондентов.

«Наш путь будет длинным, придется ждать до 2023 года (новых выборов в парламент). Но, начиная с этого момента, Европа станет моим лучшим союзником в избирательной кампании, потому что принятые ею меры наносят ущерб итальянцам», — подчеркивал Парагоне.

Партия «Italexit» может рассчитывать примерно на 10% голосов избирателей, если бы выборы в парламенты были проведены в данный момент, указывает Елена Маслова, подчеркивая, что это — достаточно неплохой результат.

«Но в среднесрочной перспективе партия Парагоне вряд ли сможет добиться серьезных результатов в достижении своей цели по выходу из ЕС. Но если она продолжит свою деятельность, то скорее всего сможет внести «перчинку» в отношения Рима и Брюсселя», — считает эксперт.

При этом среди заметных фигур в итальянской политике негативный настрой людей по отношению к Брюсселю также использует лидер правой партии «Братья Италии — Национальный альянс» Джоджа Мелони. В частности, она поддерживала антиправительственный протест «оранжевых жилетов», который в том числе был направлен на отказ от евро и выход Италии из состава Евросоюза.

Нелегальный удар

Недовольство итальянцев своим правительством вполне перекликается с их желанием покинуть Евросоюз.

Дело в том, что последствия пандемии — далеко не единственный повод для гнева жителей Италии.

На первом плане длительное время находится проблема нелегальных мигрантов, которую власти никак не могут преодолеть.

Этот фактор стал еще более острым из-за эпидемии, так как приток нелегалов негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию в Италии. Как говорила глава МВД республики Лучана Ламорджезе, неконтролируемая нелегальная миграция из стран Северной Африки является крайне серьезной проблемой для республики.

Проблема заключается в том, что беженцы не соблюдают необходимые меры предосторожности, подчеркнула министр. В частности, они нарушают двухнедельный карантин, что еще больше усугубляет и так непростую ситуацию с коронавирусом.

К слову, миграционную тему активно использует против власти глава «Лиги Севера» Сальвини. Как бывший глава МВД он апеллирует к потере контроля над нелегалами со стороны Рима.

С его точки зрения, правительство выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов, что ухудшает положение самих итальянцев.

Многие жители Италии разделяют мнение Сальвини, что подтверждает успех его партии на выборах в Европарламент. При этом к критике политики правительства добавляется недовольство руководством ЕС, которое якобы заставляет итальянцев принимать беженцев.

Народный взгляд

Если же уйти от основных проблем, то больше всего граждан Италии в последнее время беспокоит решение правительства о продлении действия режима чрезвычайной ситуации до 15 октября, что дает больше полномочий региональным и федеральным властям республики.

Подобное решение премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил тем, что коронавирус продолжает меняться, поэтому было бы неуместным внезапно приостановить такую эффективную меру как режим ЧС.

Однако итальянцы оценивают действия кабмина в негативном ключе. Как заявила «Газете.Ru» туристический гид по Сиене Александра Тетенко,

правительство дошло до полного нарушения конституции и не делает необходимых вещей для своих граждан.

«Италия вышла из карантина позже всех, но почему-то Рим решил продлить режим ЧС до 15 октября — как будто это все делается, чтобы убить итальянскую экономику на корню. В моем окружении часто говорят о выходе Италии из Евросоюза и в принципе все за. Многие мои знакомые поддерживают это предложение», — добавила собеседница издания.

В свою очередь юрист с юга Италии Эльвира Пикка уверена, что правящие «Демократическая партия» и «Движение пяти звезд» в Италии фактически установили диктатуру, что подтверждает очередное продление режима ЧС. По ее мнению, за счёт этого власти собираются как минимум принудительно вакцинировать итальянцев от коронавируса.

«Большинство итальянцев выступает за выход из Евросоюза и в первую очередь жители Италии хотят вернуть лиру и отказаться от евро. За счет этого страна сможет укрепить свое экономическое положение, что позволит покинуть ЕС», — отмечает она в беседе с «Газетой.Ru».

Итальянский коммерсант Франческо Верарди уверен, что нынешние власти работают на удовлетворение потребностей Евросоюза, тем самым игнорируя нужды собственных граждан — это сильно разочаровывает итальянцев.

«Многие жители Италии положительно относятся к уходу из ЕС, среди моих друзей большинство мечтает об этом», — рассказал Верарди изданию.

Выходу быть?

Впрочем, желание итальянцев выйти из состава Евросоюза не слишком соотноситься с политикой их правительства, да и даже оппозиционных партий. Конечно, Парагон и Мелони тут являются исключением, но зачастую те или иные политики не стремятся отказываться от членства в ЕС. Это отлично демонстрирует путь «Лиги Севера», которая в 90-х годах занимала жесткую позицию в этом вопросе, но в настоящее время ограничивается лишь критической риторикой по отношению к Брюсселю.

К тому же, при неоднозначном отношении жителей Италии к своему правительству рейтинги премьера стабильно находятся на уровне 60%, а в пандемию этот показатель достигал 70%. При этом Конте нельзя назвать сторонником разрыва отношений с Евросоюзом.

С точки зрения Елены Масловой, в вопросе Italexit ключевое значения будет иметь то, насколько ожидания итальянцев совпадут с дальнейшей политикой Брюсселя.

«На саммите Евросоюза Италия достигла беспрецедентных результатов, что удовлетворило итальянское общество — то есть произошло некое извинение со стороны Брюсселя. Если впоследствии помощь от ЕС оправдается, и граждане Италии ощутят на себе европейскую поддержку, скорее всего нынешний кризис будет нивелирован», — резюмировала эксперт.

Обратная ситуация, вероятно, будет крайне невыгодной для обоих сторон, поскольку британский Brexit продемонстрировал как долго, невыгодно и затратно покидать Евросоюз. Кроме того, уход Италии из ЕС скорее всего может натолкнуть на подобные мысли другие государства объединения. Как известно, подобные разговоры уже активно ведутся в Нидерландах — из-за формального провала стратегии страны на переговорах по спасению экономики объединения.

Выход же уже трех государств может поставить под сомнение сам факт существования Евросоюза, однако опять-таки пока весомых аргументов в пользу подобного развития событий нет.