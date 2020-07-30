«Огромный позор»: Трамп хочет отложить выборы

Президент США Дональд Трамп призвал рассмотреть возможный перенос выборов главы государства, которые должны состояться в ноябре. Причиной для такого решения служит распространение коронавируса COVID-19 на территории страны.

«Отложить выборы, чтобы люди смогли проголосовать правильно и безопасно?» — написал Трамп в Twitter.

По словам президента, универсальное голосование по почте станет «огромным позором» для США, поскольку это — недостоверный и нечестный способ. Он также добавил, что это не касается заочного голосования по открепительным удостоверениям, что хороший вариант.

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Заявление Трампа в целом можно назвать неожиданным и рассматривать в качестве изменения риторики президента по пандемии. Американские СМИ не раз критиковали главу государства за то, что он игнорирует вызванные эпидемией проблемы и пытается выставить текущую ситуацию в позитивном ключе.

Ситуацию в США с коронавирусом действительно нельзя назвать хорошей, страна лидирует по числу зараженных и умерших. Количество выявленных случаев превысило отметку в 4,4 млн человек, а число летальных исходов уже достигло 150 тыс. человек. Только за последние сутки в США зафиксировали более 70 тыс. новых заражений, хотя днем ранее этот показатель находился на отметке в 61 тыс. человек.

С учетом всех переменных перенос выборов выглядит вполне логичным, так как США переживают очередной всплеск вируса и нет никаких гарантий, что ситуация будет стабилизирована к президентским выборам.

По факту эту проблему может решить создание вакцины. Два препарата уже находятся на завершающей стадии клинических испытаний, но когда они дойдут до потребителей — неизвестно.

Политический ход?

Однако в любом случае заявление Трампа рассматривается в рамках избирательной кампании, и о проблеме почтового голосования президент говорит уже продолжительное время. Хотя в наличии каких-то проблем не слишком уверены его соперники в лице демократов. Более того, почтовое голосование уже было задействовано на выборах 2016 года, по итогам которых политик и занял кресло главы Белого дома.

С точки зрения критиков Трампа, он может использовать отмену или перенос выборов, если поймет, что может проиграть. В частности, будущий соперник президента Джо Байден еще в апреле говорил, что американский лидер попытается перенести выборы по какой-либо надуманной причине.

Трамп действительно находиться не в лучшем положении по сравнению с Байденом. Так, согласно опросу Ipsos от 28 июля, на общенациональном уровне президент набирает всего 43% поддержки населения, тогда как за его оппонента готовы проголосовать 57% респондентов.

Разрыв в 14% на уровне всей страны — достаточно серьезная проблема, но хуже всего то, что Трамп теряет поддержку даже на уровне штатов. А это — ключевой показатель для победы на выборах.

Дело в том, что американцы на выборах по факту избирают представителей коллегии выборщиков, а не главу государства. Именно члены комиссии отдельным голосованием определяют нового президента США.

Система достаточно запутанная, но главная идея состоит в том, что каждый штат имеет фиксированное число выборщиков, оно связано с количеством представителей региона в конгрессе и равно числу избирательных округов штата. В частности, в Техасе 38 выборщиков, а в Иллинойсе — 20.

На выборах действует принцип «победитель получает все», так что, если большинство жителей того же Техаса проголосует за Байдена, все выборщики штата будут обязаны отдать свой голос за него. Собственно, поэтому рейтинг того или иного кандидата на уровне штатов имеет ключевое значение для гонки. И тут у Трампа есть повод для беспокойства.

К примеру, июльский опрос университета Monmouth в Пенсильвании показал, что Байден набирает 52%, когда действующего президента поддерживают лишь 42%.

Хуже всего, что похожие показатели Трамп продемонстрировал в Техасе — традиционном республиканском штате: 43% рейтинга против 48% у Байдена.

То есть в целом, если судить по опросам, скорее всего президент мог бы попытаться перенести выборы в качестве попытки исправить свое положение, хотя не совсем понятно, как именно он собирается этого достичь.

Законодательный вопрос

По законам США, Трамп не может изменить дату выборов по своему желанию — это исключительное право конгресса. Американские законодатели могут менять сроки избрания выборщиков и день голосования, если сочтут подобную меру целесообразной. Однако еще три федеральных закона устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - «вторник, следующий после первого понедельника ноября» — данная норма ни разу не менялась за 175 лет.

К тому же, перенос или отмена выборов в случае их согласования вряд ли сыграют в пользу Трампа из-за 20-ой поправки к конституции США, согласно которой срок пребывания президента у власти заканчивается «в полдень в 20-й день января».

Это положение будет действовать в любой случае, следовательно, действующий президент будет обязан покинуть Белый дом в конце января 2021 года.

Таким образом предложение Трампа выглядит достаточно неоднозначно, да и западные СМИ видят несколько другие возможности использования выборов в пользу действующего президента. В частности, активно раскручивается предположение о задействовании жесткого карантина в штатах, где большинство населения не поддерживает главу государства.

Впрочем, какого-либо официального подтверждения ни одной из подобных теорий нет. Предложение Трампа по выборам пока существует в качестве поста в Twitter, а не запроса к конгрессу. Поэтому в настоящее время нельзя сделать какой-либо вывод по предложению президента. Пожалуй, можно утверждать лишь то, что оно встретит вал критики со стороны его оппонентов.