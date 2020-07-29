ЧП в Минске: Белоруссия не смогла обвинить россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности назвал чрезвычайным происшествием задержание 33 бойцов ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

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Россияне были задержаны в ночь на 29 июля в одном из санаториев около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области, передает белорусское информационное агентство БелТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — сказал Лукашенко.

Он поручил силовикам разобраться в происходящем и обратиться к официальным российским органам власти. При этом белорусский лидер заверил, что у него нет намерения «опорочить близкую страну».

Ранее белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Как указали белорусские правоохранители, запрещенных предметов у россиян обнаружено не было, также они не сделали ничего противозаконного, передает «Интерфакс».

С каждым россиянином белорусскими силовиками была проведена 20-минутная беседа. При этом состава преступления найти все равно не получилось, поэтому обвинение гражданам РФ предъявлено не было.

Позднее официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия государственных границ страны, в том числе границы с Россией.

В рамках задачи по усилению прикрытия границ будет создан «заслон противоправной деятельности», которая угрожает пограничной безопасности Белоруссии, заявил Бычковский в ответ на вопрос, означают ли данные меры закрытие границы.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал происходящее в Белоруссии провокацией и указал на нелогичность сообщений официального Минска, передает НСН.

«Если люди приехали, хотели провести время, а потом им сказали, что они, наверное, хотели провести дестабилизацию. Тогда надо было дать им возможность, чтобы они эту дестабилизацию провели, и потом их повязать. Что-то здесь не вяжется. Подставляют и Россию, и Белоруссию», — детализировал сенатор.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, информация белорусских СМИ вызывает большие сомнения и вряд ли соответствует действительности.

«Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что, действительно, к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчеркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа», — отметил депутат.

Анатолий Смолин — директор работающей в сфере безопасности компании Vega Strategic Services Ltd — назвал происходящее в Белоруссии «полнейшим бредом», передает РИА «Новости».

«Я знаю очень многих ребят из ЧВК «Вагнера», они никогда не стали бы выполнять тех задач, которые шли бы вразрез с государственной политикой России», — указал Смолин.

Он также обратил внимание, что на фотографиях с места задержания видны суры из Корана.

«Вы хотя бы одного араба видели в ЧВК «Вагнера»? Они так не работают, это сообщение — просто провокационный дилетантизм», — пояснил Смолин.

При этом Telegram-канал WarGonzo утверждает, что «сотрудники ЧВК» могли использовать Минск в качестве перевалочного пункта для последующей переброски в другие страны, о чем, скорее всего, были прекрасно осведомлены белорусские спецслужбы.

Подозрения в их возможной привязке к президентским выборам выглядят несколько странно, поскольку очевидно, что столица Белоруссия не была пунктом назначения «боевиков».