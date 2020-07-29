Польская геометрия: в Люблине возрождается Речь Посполитая

В знаковом для поляков городе Люблин, где почти 500 лет назад была создана Речь Посполитая, запущен новый интеграционный проект для стран Восточной Европы. В этом городе во вторник, 28 июля, министры иностранных дел трех государств — Польши, Украины и Литвы — объявили о создании «Люблинского треугольника».

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Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развития сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее».

«Новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящих в глубины столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействия европейской и евроатлантической интеграции Украины», — говорится в сообщении украинского МИД.

Представляя новое объединение министры трех государств открыто говорили о его антироссийской направленности.

В заявлении участников встречи говорится, что отдельным направлением деятельности станет «противодействие российской дезинформации», а также «защита международного права в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины».

Важную роль в работе объединения будет играть противодействие строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Как отмечают главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чупутович, члены «Люблинского треугольника» видят в проекте «угрозу энергетической безопасности всей Европы», поэтому сделают все, «чтобы не допустить его реализации».

Как отмечает Кулеба, созданный формат не будет оставаться красивой декларацией на бумаге, и его участники будут активно наполнять его содержанием. Чтобы показать, что это возможно, украинский министр привел в пример Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛИТПОЛУКРБРИГ) — созданное в 2009 году военное объединение, «полноценная НАТОвская бригада» из офицеров трех стран. «Она будет способна выполнять самые сложные задания по поддержке мира и безопасности», — отметил Кулеба.

Опираясь на заявления глав МИД трех государств, можно с уверенностью говорить, что идея создания буфера на западных границах России наконец формализовалась.

В «Люблинском треугольнике» также легко увидеть наследие главной польской геополитической концепции Междуморья — возглавляемой Варшавой федерации, в которую должны были войти Украина, Молдавия, Белоруссия и страны Балтики.

Эту идею продвигал еще «отец польской нации» Юзеф Пилсудский, но даже после Второй мировой войны она продолжала жить.

Польский эмигрант Юлиуш Мирошевский в 1974 году опубликовал ставшую классикой местной политической мысли статью «Польский комплекс России и территория УЛБ», в которой писал: «Умерли ли в нас империалистические тенденции, является ли исторический русский «польский комплекс» безосновательным? Не думаю. Много ныне живущих поляков мечтает не только о польском Львове и Вильнюсе, а даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу в федерации с Литвой, Украиной и Беларусью, иными словами, альтернативой русскому империализму может быть только польский империализм, и всегда было так».

Именно Польша стала главным лоббистом евроинтеграции Украины, Молдавии, Грузии и других стран постсоветского пространства. В отличие от Турции, которая проводит аналогичную политику на руинах бывшего СССР в Закавказье и Средней Азии, у Польши было существенное преимущество — реальное членство в Евросоюзе.

Следующим этапом реализации концепции Междуморья и создания новой Речи Посполитой видится приглашение в «Люблинский треугольник» Белоруссии.

К слову, на такое развитие событий уже намекнул глава украинского МИД.

По словам Кулебы, объединение будет работать над привлечением «тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами». «Мы с коллегами будем помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере», — сказал он.

Напрямую украинский министр не называл Минск, однако использованные им формулировки дают однозначно понять, о ком именно идет речь.

Перспектива включения Белоруссии в объединение «новой Речи Посполитой» не кажется такой уж призрачной, особенно с учетом того, какую внешнюю политику в последние годы проводит Минск.

Начиная с 2014 года Белоруссия активно восстанавливает отношения с Польшей, Евросоюзом и даже США. Не так давно в Вашингтоне даже приняли решение о восстановлении отношений с Минском на уровне послов.

Да и участие Белоруссии в отдельных региональных объединениях не может не вызывать вопросы. Например, еще в сентябре прошлого года польское Бюро национальной безопасности сообщало о запуске нового международного формата Quadu («Четверка»), который объединит США, Польшу, Украину и Белоруссию по линии безопасности.

Очевидной альтернативой объединению с «Люблинским треугольником» для Минска представляется углубленная интеграция в рамках Союзного государства с Россией.

Однако сейчас, в преддверии президентских выборов в стране очевидно, что среди допущенных до голосования кандидатов нет никого, кто поддерживал бы идею об укреплении связей с Москвой.

Так, один из системных оппозиционеров Анна Канопацкая будучи депутатом парламента призывала к выходу из Союзного государства и даже распространяла соответствующие петиции. Главный оппозиционный кандидат от «несистемщиков» Светлана Тихановская в одном из недавних интервью также выступила против интеграции с Россией.

Что касается Александра Лукашенко, за него красноречиво говорят его действия. Несмотря на провозглашаемую им готовность к интеграции белорусский президент уже неоднократно срывал дедлайны подписания дорожных карт по интеграции.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Согласно официальному историческому нарративу страны, Белоруссия является наследником польского государства Великое княжество Литовское — одного из ключевых исторических соперников Московского княжества. С учетом этого культурного контекста симпатии белорусских политиков и их внешнеполитическая ориентация становятся очевидными и предсказуемыми.