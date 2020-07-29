«Майдан по-белорусски»: в Минске задержали боевиков иностранной ЧВК

Белорусское государственное агентство БелТА утверждает, что в республике задержаны 33 гражданина России. В белорусских правоохранительных органах их якобы идентифицировали как сотрудников ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством).

По данным агентства, задержание прошло в ночь на 29 июля — 32 человека задержали на территории санатория под Минском и еще одного на юге Белоруссии.

В настоящее время правоохранительные органы республики, сообщают журналисты, проводят проверку в отношении задержанных, однако следственный комитет Белоруссии официально пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

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В сообщении агентства также говорится, что «боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки. Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Российские власти пока ситуацию не комментируют, но, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, информация белорусских СМИ вызывает большие сомнения и вряд ли соответствует действительности.

«Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что, действительно, к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчеркивали, что это внутренние дела Белоруссии, дело белорусского народа», — отметил депутат в беседе с «Интерфаксом».

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш заявил РИА «Новости», что иностранные «боевики» могли прибыть в Белоруссию для организации «майдана» по украинскому сценарию, однако «Россия в «майдан» не играет». «Цветные революции никто, кроме Запада, делать не умеет, и авторское право они никому не продавали, — подчеркнул эксперт.

При этом Telegram-канал WarGonzo утверждает, что «сотрудники ЧВК» могли использовать Минск в качестве перевалочного пункта для последующей переброски в другие страны, о чем, скорее всего, были прекрасно осведомлены белорусские спецслужбы. Подозрения в их возможной привязке к президентским выборам выглядят несколько странно, поскольку очевидно, что столица Белоруссия не была пунктом назначения «боевиков».

Стоит отметить, что

информация о задержании «иностранных военных» отлично вписывается в риторику президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве в выборы республики со стороны других государств.

В частности, белорусский лидер намекал на участие России в этом процессе, хотя в Кремле отвергли подобные подозрения. Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва никогда не вмешивалась в электоральные процессы в Белоруссии.

Впрочем, желание Лукашенко привязать текущую ситуацию к какому-либо внешнему влиянию выглядит вполне логично, так как президент сталкивается с рядом очевидных проблем во время избирательной кампании. В Минске постоянно проходят акции протеста, а в социальных сетях набирают популярность различные тренды против Лукашенко.

Главная проблема заключается в недопуске и преследовании оппозиционных кандидатов перед выборами. В СИЗО находится незарегистрированный кандидатом в президенты бывший председатель «БелГазпромбанка» Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом — его обвиняют в получении взятки, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Также под следствием находится блогер Сергей Тихановский, не допущенный до выборов и обвиняемый в применения насилия к сотруднику правоохранительных органов. А второй по популярности претендент на место президента, бывший глава Парка высоких технологий и экс-помощник Лукашенко Валерий Цепкало, покинул Белоруссию из-за угроз в адрес его семьи.

Сложившаяся ситуация крайне беспокоит Евросоюз, в Брюсселе уже не раз призывали к допуску до выборов и освобождению оппозиционных кандидатов. Мнение ЕС особенно важно из-за упрощения визового режима между странами, скорее всего отсутствие прозрачных и демократичных выборов может негативно отразиться на соглашении.