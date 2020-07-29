«Риск конфликта»: США и Китай делят союзников

Китай пытается укрепить отношения со своими соседями в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне желания США собрать международную антикитайскую коалицию. По данным издания South China Morning Post, особый упор КНР делает на членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), к которым Вашингтон проявляет большой интерес.

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В первую очередь речь идет о Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Филиппинах, так как именно с ними США активизировали сотрудничество в последнее время. Бангкок и Манила являются давними союзниками Вашингтона в регионе, Сингапур входит в число надежных партнеров США в сфере безопасности, а Ханой как конкурент Пекина в Южно-Китайском море поддерживает критику американской стороны в отношении КНР.

Китай предлагает данным государствам помощь в восстановлении экономики после пандемии коронавируса, продолжение экономического сотрудничества и в целом свою поддержку в регионе, чтобы переманить их на свою сторону.

При этом страны ASEAN по итогам первого полугодия 2020 года стали крупнейшим торговым партнером КНР — товарооборот между ними вырос на 5,6% до $299 млрд, в частности, экспорт китайских товаров увеличился на 3,4% до $164 млрд.

Как отмечает South China Morning Post, китайские власти в последнее время увеличили число контактов со странами региона — министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с коллегами из Вьетнама и Филиппин, а председатель Китая Си Цзиньпин пообщался с лидерами Таиланда и Сингапура.

В свою очередь США попытались надавить на Пекин через ситуацию в Южно-Китайском море, где в территориальном споре с КНР задействованы Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Вашингтон обвинил Китай в систематическом нарушение международного правопорядка, приведя в пример создание искусственных островов на спорных архипелагах для милитаризации территории и получения контроля над Южно-Китайским морем.

Свою критику США подкрепили серией военных учений в регионе.

Впервые за шесть лет задействовав в маневрах сразу два авианосца Nimitz и Ronald Reagan вместе со стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress. Американские учения прошли практически одновременно с китайскими маневрами, что вызвало решительный протест со стороны КНР и в целом повысило напряженность в регионе.

На стыке двух держав

Страны ASEAN оказались между двух огней в набирающем обороты противостоянии Китая и США, которое может привести к открытой конфронтации как минимум в Южно-Китайском море. Как говорил «Газете.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, соперничество сторон в регионе является крайне опасным.

«Китай становиться более сильным в военном отношении, и когда американцы пытаются оказывать на Пекин давление, вероятность недопонимания и столкновения только лишь возрастает. Споры по Южно-Китайскому морю нуждаются в ювелирном разрешении, поскольку Пекин считает эти территориями исторически своими», — подчеркивал эксперт.

Ситуация фактически вынуждает государства Азиатско-Тихоокеанского региона выбрать сторону в преддверии возможного конфликта США и КНР, что несколько противоречит их прошлой сбалансированной политике. С точки зрения директора Китайского центра совместных исследований Южно-Китайского моря при университете Нанджунга Чжу Фэна,

об опасном сдвиге свидетельствует заявление США о создании антикитайской коалиции.

«США готовы следовать более конфронтационному подходу в условиях риска вооруженного конфликта, а также принять непосредственное участие в споре по Южно-Китайскому морю и расширить свое присутствие», — отмечает Чжу Фэн.

При этом по взаимодействию с государствами-членами АТР или ASEAN, США и Китай в целом придерживаются довольно похожей риторики в отношении друг друга. Стороны пытаются убедить союзников в том, что именно они выступают за стабильность в регионе, когда их соперник ее сохранению угрожает.

Если же рассматривать реакцию представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на подобный прессинг, то пока какие-либо выводы можно сделать лишь в отношении Вьетнама и Филиппин. В случае возможного запуска конфликта между Китаем и США эти страны могут занять сторону Вашингтона, ради достижения своих целей в территориальном споре по Южно-Китайскому морю.

По мнению профессора из Института азиатско-тихоокеанских исследований Китайской академии социальных наук Сюй Липина, Бруней и Малазия с большей вероятность будут сохранять нейтралитет в подобной ситуации, несмотря на их собственные претензии в регионе.

Касательно остальных участников ASEAN их позиция пока не слишком понятна, но они обеспокоены возможным разрушением сбалансированного сотрудничества как с США, так и с Китаем.

«ASEAN не заинтересован в выборе сторон в противостоянии двух крупными державами, сильное давление США в конечном итоге может негативно сказаться на регионе», — уверен Сюй Липин.

Вооружение Австралии

Пока Китай в большей степени уделяет внимания контактам со своим ближайшими соседями, США проводят более масштабную политику, пытаясь усилить взаимодействие со всеми государствами АТР. В числе последних крупных шагов Вашингтона стоит отметить расширение военного сотрудничества с Канберрой.

В конце июля столицу США посетили министры иностранных дел и обороны Австралии. В ходе переговоров стороны договорились образовать единый фронт на фоне усиления напряженности с Китаем.

Ключевым моментом переговоров США и Австралии стало обсуждение вопроса о создании гиперзвуковых вооружений на австралийской территории, хотя до этого Канберра отказывалась от американских ракет, чтобы не испортить экономическое сотрудничество с Пекином.

В совместном заявлении министры обороны двух стран отметили, что они обсудили расширение операций в городе Дарвине на севере Австралии, где американские морские пехотинцы дислоцируются на ротационной основе с 2012 года. Глава Пентагона Марк Эспер отдельно подчеркнул, что у союзников есть «полный набор возможностей и стратегий», которые они намерены совместно реализовать в будущем.

Таким образом, антикитайская коалиция Вашингтона уже пополнилась как минимум одним союзником. В этот список также можно включить Великобританию и Японию. Вероятно, на стороне США могут оказаться и европейские страны, хотя пока Евросоюз активно продвигает крупное инвестиционное соглашение с Китаем.

«Вашингтон и Пекин вступили в фазу длительного и изнуряющего противостояния. США уже провозгласили, что эпоха вовлечения Китая закончена — теперь начинается эпоха сдерживания. Она будет проходит по всем мыслимым рубежам», — отмечает Александр Ломанов.