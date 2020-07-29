Предвыборная борьба: Россию обвинили в фейках о пандемии

Американские СМИ The New York Times и Associated Press выпустили материалы о том, что Главное управление Генштаба России (ГРУ) целенаправленно занимается в США дезинформацией о коронавирусе.

Реклама

В материалах сообщается о публикации ложной информации на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. NYT называет InfoRos сайтом, «контролируемым российским правительством», OneWorld.Press — «номинально независимом сайтом, который, по словам официальных лиц Соединенных Штатов, связан с ГРУ». С конца мая и до начала июля на этих сайтах было опубликовано около 150 статей о борьбе с пандемией коронавируса. Среди них были материалы, направленные либо на «поддержку России», либо на «клевету в адрес США», сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Так, на сайтах появлялись материалы о помощи Соединенным Штатам в борьбе с коронавирусом со стороны России или же о заявлениях из Китая о том, что вирус изначально был создан США как биологическое оружие.

Оба издания сообщают, что кампания по дезинформации проводится в преддверие президентских выборов, на которых тема внешнего вмешательства снова стоит достаточно остро.

На прошлой неделе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с заявлением об угрозе иностранного вмешательства в американские выборы.

«Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели, — заявил он. — Наши противники также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать злонамеренных киберсубъектов, пытающихся получить доступ к сетям штатов и к федеральным сетям, включая тех, кто отвечает за управление выборами».

Среди стран, пытающихся повлиять на выборы, перечисляются Россия, Китай и Иран — то есть страны, с которыми Вашингтон сохраняет весьма напряженные отношения.

Эванина утверждает, что Пекин пытается оказать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Иран преследует цель подорвать демократические институты в США и привести страну к расколу. Тегеран сосредоточил свои усилия на распространении дезинформации в интернете.

По словам Эванина, Россия использует в том числе и так называемых «интернет-троллей», которые распространяют дезинформацию в США, пытаясь подорвать доверие к демократии и, по всей вероятности, представителям Демпартии.

Источники Associated Press, к примеру, хоть и не стали утверждать, что дезинформация о коронавирусе связана с ноябрьскими выборами, но все же сообщили, что некоторые материалы направлены на критику соперника Дональда Трампа на выборах, демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Американское общество должно сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержании бдительности против иностранного влияния. На самом фундаментальном уровне мы призываем американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами», — заявил он, добавив, что национальная контрразведка будет и дальше делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.

Помимо коронавируса на сайтах публикуются также американские новости, политические статьи и актуальные истории. Источники NYT утверждают, что аналитический центр, публикующий материалы на политические темы, связан с российской разведкой. Один из сотрудников фонда ранее рассказал журналистам, что его посещали сотрудники ФБР, при этом он утверждает, что не знает ни о каких подобных связях и сомневается, что они существуют.

OneWorld.Press уже опубликовал заявление, в котором назвал любые подозрения в работе на российскую разведку «категорически ложными». Также в сообщении утверждается, что обвинения в пропаганде распространяются чиновниками, которые ставят под угрозу шансы на переизбрание президента Трампа.

«Весь мир знает, что у некоторых членов «глубинного государства» есть свои кинжалы для Трампа, и сам президент даже много раз говорил об этом», — говорится в сообщении.

Оба издания со ссылкой на рассекреченные материалы разведки и на свои источники называют имена кураторов работы сайтов — якобы это двое экс-сотрудников российской разведки, Александр Старунский и Денис Тюрин.

«По словам американских чиновников, г-н Тюрин и г-н Старунский, по сути, занимались отмыванием информации, сродни отмыванию денег. Они берут сообщения от российской разведки и распространяют их на InfoRos, OnePress или другом веб-сайте», — утверждает NYT. Затем материалы распространяются на других сайтах. Статьи написаны носителями английского языка, «благодаря чему не выделяются в качестве продуктов кампании по оказанию иностранного влияния».

Россия уже отреагировала на появившуюся в американских изданиях информацию. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал бредом утверждения о том, что Москва якобы распространяет фейки о коронавирусе.

«До сих пор ни одна из конспирологических теорий AP и NYT не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб», — заявил сенатор РИА «Новости».

Он также отметил, что в первый раз слышит соответствующие имена, не знаком с указанными сайтами и, главное, не понимает, «при чем здесь Россия как государство».

«Очередной бред, не более того», — заключил он.