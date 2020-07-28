«Циничный Google»: МИД осудил блокировку «Царьграда»

МИД России выразил возмущение блокировкой в YouTube официального аккаунта телеканала «Царьград» и связанных с ним каналов «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел». Как указало ведомство, компания Google без уведомлений и объяснения причин минувшей ночью заблокировала канал «Царьграда» «без возможности восстановления».

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«Также редакции СМИ был закрыт доступ к почтовым, облачным и иным сервисам Google. Одновременно YouTube заблокировал учетные записи ряда российских экспертов, придерживающихся взглядов, схожих с принципами редакционной политики «Царьграда», — сетует МИД РФ.

Отдельно российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание и назвало циничным тот факт, что блокировка американцами канала, придерживающегося в своих материалах православных ценностей, была осуществлена в День крещения Руси.

«В мае при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов «Крым 24» и информационных агентств «Anna News» и «News Front». Неслучайным представляется и удаление в марте более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter», — напомнили в МИД.

Москва назвала происходящее политической цензурой и препятствованием свободе слова. В этой связи МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку.

Постпредство России при ОБСЕ в Вене также пояснило, что действия американской корпорации являются зачисткой информпространства, то есть — грубым нарушением международных обязательств.

В прошлом месяце более 32 тыс. учетных записей в Twitter были заблокированы администрацией социальной сети. Аккаунты принадлежали пользователям из России, Китая и Турции.

Учетные записи из России были связаны с сайтом «Актуальная политика». Они были заблокированы за нарушение политики Twitter относительно манипуляции, так как в компании уверены, что сайт занимается пропагандой при поддержке государства.

По версии представителей соцсети, пользователи усиливали неоригинальную информацию ради политических целей, занимаясь, в частности, скоординированным перепостом.

Кроме того, якобы продвигались интересы партии «Единая Россия» и пропагандировались нападки на политических диссидентов.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что такие действия администрации Twitter, как блокировка российских аккаунтов, являются «политической цензурой».

«Если раньше «сносили» пользователей российских просто так, без объяснения причин, то здесь еще более издевательский подход: они сообщили, что [пользователи] хвалят «Единую Россию», ругают оппозицию.

То есть русские люди, на русском языке, на своей территории пишут то, о чем считают нужным, здесь нет пресловутого вмешательства во внутреннюю жизнь Америки?» — заключил эксперт.

В том же месяце стало известно о том, что одними из первых отметки в Facebook о наличии государственного финансирования получили российские «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, китайское агентство Xinhua News и иранский телеканал Press TV.

При этом американские СМИ, существующие на средства правительства США, маркировать не планируется – в администрации соцсети пояснили, что считают их сохраняющими редакционную независимость.

В МИА «Россия сегодня» в ответ заявили, что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.

Выбор страниц СМИ, снабженных маркировкой, не кажется случайным – еще в феврале 2019 года в интервью журналу Foreign Policy новый руководитель Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента, на который возложены функции борьбы с пропагандой, Лиа Гэбриэл назвала Россию, Иран и Китай среди главных угроз для Соединенных Штатов.

«Во время интервью она привела Китай, Россию, Иран, а также террористические организации в качестве главных угроз, которые используют пропаганду для подрыва интересов США», —говорится в статье Foreign Policy.

При этом, помимо массы громких заявлений, никаких доказательств вмешательства России во внутреннюю политику США так и не было представлено.

В частности, 5 июня глава отвечающего за кибербезопасность Facebook подразделения Натаниэль Глейчер заявила, что соцсеть не нашла на своей площадке свидетельств иностранного вмешательства в протесты, вызванные гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.