«Попал в золотой фонд»: Лукашенко переболел коронавирусом

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус «на ногах» и бессимптомно.

Реклама

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — приводит его слова агентство БелТА. Об этом он рассказал при посещении войсковой части внутренних войск МВД в Минске.

«Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что руководство и личный состав ведомств системы обеспечения национальной безопасности, «встречаются с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус».

«Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно [перенес]», — отметил глава республики. При этом политик не конкретизировал, как именно и когда произошло заражение инфекцией.

В Кремле уже прокомментировали это сообщение. «Нам об этом не было известно», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

Главы России и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве. Затем, спустя шесть дней они встретились на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

По словам Пескова, российский президент Владимир Путин чувствует себя хорошо.

«У нашего президента со здоровьем все нормально», — заверил он, добавив, что Путин работает в соответствии со своим графиком.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Михаил Мишустин пошутили о том, что в республике коронавирус «менее заразный». Встреча произошла 17 июля во Дворце независимости в Минске. Лукашенко и Мишустин были без защитных масок, они пожали друг другу руки и обнялись, передает ТАСС.

«В Беларуси вирус менее вирулентен», — пошутил Мишустин, а Лукашенко это подтвердил.

Вместе с тем глава Белоруссии заметил, что главе кабмина в период пандемии было хоть и трудно, но отчасти повезло. Ранее у Мишустина был выявлен коронавирус, после лечения он выздоровел. «Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — отметил Лукашенко.

В свою очередь, российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который также был без средств индивидуальной защиты, отметил, что российские дипломаты в Минске сдают тесты на коронавирус каждый день.

В последнее время в Белоруссии наблюдается снижение количества новых случаев коронавируса. В начале июля Лукашенко заявил, что республика победила в этой борьбе с инфекцией. «На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — отметил он 2 июля.

Он добавил, что страна смогла продемонстрировать «политическое здравомыслие и народную мудрость». Глава страны также признавался, что переживал, что не оправдает доверие граждан в связи с выбранной стратегией борьбы.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года. Вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань. После этого заболевание стало распространяться по другим странам мира. Первыми под удар попали Южная Корея, Иран и Италия. В Белоруссии в настоящее время зафиксировано 67 366 случаев коронавируса, выздоровели более 60 тыс., 543 человека скончались. В настоящее время больше всего от распространения вируса пострадали США, где зафиксировано почти 4,5 млн заболевших. Всего на сегодняшний день зарегистрировано почти 17 млн случаев коронавируса.

Лукашенко был одним из глав государств, которые не придавали серьезного значения распространению коронавируса. Он проводил масштабные мероприятия такие, как 9 мая. Кроме того, практически не было карантинных мер, только рекомендации для предотвращения дальнейшего распространения вируса.