«Не будем подставлять наших сторонников под дубинки»

Например, Алексей Навальный уже много лет стоит на позиции, которая заключается в следующем: если кто-то не с ним, то это «мурзилки» и «люди Путина». Таким образом, настоящая оппозиция только у него, уверен Навальный.

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При этом его недруги призывают забыть, что он неоднократно звал своих сторонников на несанкционированные митинги и, утверждают критики, волей-неволей чуть ли не подставлял их. Теперь же, судя по всему, Навальный выбрал своей целью партию «Новые люди». Так, в ряде российских городов какие-то его фанаты на билбордах партии в слогане «Новые люди» приписали слово дополнение – «Путина». И в итоге вышло – «Новые люди Путина».

«Взяли обязательство: оставаться в рамках закона»

«Известно, что власть задала такой тон — все, что говорит Навальный, нужно игнорировать и делать вид, что этого не существует, и что он сам как бы не существует. Но мы к этому относимся иначе. Поэтому хочется ответить по существу», - говорит Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди».

Оппозиция может быть разной, полагает Нечаев. В его представлении, совсем не обязательно постоянно кричать про жуликов и воров, а можно и нужно говорить: «Я не согласен с их точкой зрения, и хотел бы, чтобы принимались другие решения».

«Мы — в отличие от Навального и компании — взяли на себя обязательство: во всей нашей деятельности оставаться в рамках закона, - заявил политик в «Новой газете». - Не переступать черту, не устраивать несанкционированных акций, не подставлять наших активистов под дубинки, не кормить режимную пропаганду пугалом «майдана».

На позицию Нечаева обратил внимание Борис Вишневский, политолог и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга.

Он заметил, что споры о том, какая должна быть оппозиция не утихают уже более 25 лет. Вишневский отметил, что Нечаев еще начинающий политик и «все перемешалось в его тексте», но одно там верно: монополии на оппозицию нет и не может быть не у кого.

«Позиция Нечаева «против непогрешимых вождей и единственно верных учений» не вызывает сомнений, - заметил Вишневский. - Оппозиция — не самоназвание, которое можно к себе приклеить, одновременно объявив остальных «мурзилками» или «спойлерами».

Базис для участия в думских выборах

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, анализируя полемику, считает, что Алексей Нечаев четко обозначил позиционирование своей структуры в политическом поле – и это хороший признак.

«Это свидетельствует о том, что «Новые люди» будут искать и возможно уже нашли свою политическую позицию, с которой они будут работать с самыми разными аудиториями. Понятно, что статус конструктивной оппозиции даёт им хорошие и серьёзные возможности по мере приближения избирательного цикла в 2021 – 2024 году», - комментирует Мухин.

Согласен в положительной оценки позиции Алексея Нечаева и политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт полагает, что для России крайне важно появление адекватной оппозиции.

«Адекватность оппозиции выражается в двух моментах. Первое – критика власти с конструктивной точки зрения, второе – это нормальный диалог в оппозиционной среде. То есть это отсутствие запретных тем на обсуждение среди людей, видящих в нынешней ситуации в РФ определенные проблемы, но важно, что это конструктивный диалог был и с одной стороны, и с другой», - подчеркивает Солонников.

Вишневский стоит на позиции, что задача оппозиции «не только заявлять альтернативу, но и требовать от власти ухода». Сделать страну другой может только «другая власть и другой режим». Как считает Вишневский, нет смысла менять одних министров на других.

«Реальной оппозиции сейчас просто нет»

«Быть «умеренной и спокойной», значит, не быть сегодня оппозицией вовсе. Как «Партия роста» или «Гражданская платформа», регулярно подставляющие власти плечико и, поддерживая президента, - говорит он.

Но Нечаев настаивает: если политическая сила выбирает политический конструктивизм, это вовсе не говорит ни о каком спойлерстве, так как само спойлерство это всего лишь одна из политических технологий, которая используется для того, чтобы оттянуть голоса у явного фаворита на выборах.

«Где сейчас та мощная оппозиционная партия, тот фаворит, у которого мы будто бы можем оттянуть голоса? Ее просто нет. Есть только четыре по-разному называющихся «Единые России». Хабаровские события показали, до какой степени они все похожи друг на друга», - подчеркивает Нечаев.

Политолог Алексей Мухин и вовсе считает, что сейчас какую бы партию кто не создал, ее все будут подозревать в пресловутом спойлерстве.

«Очень активно эту идею о спойлерстве продвигают парламентские партии, которые терпят сейчас, на мой взгляд, политическую катастрофу. У них системный кризис», - говорит Мухин.

Кампания «Новых людей» набирает обороты

Эксперт с сожалением отмечает, что нынешняя парламентская оппозиция находится в таком кризисе, что не только не замечает, но даже иногда культивирует это, что очень вредно для общего политического процесса в России, и в конце концов просто создает не здоровую атмосферу.

«Думаю, что мы присутствуем при зарождении новой политической силы и если «Новым людям» удастся правильно вывести корабль между силой системной парламентской оппозиции и деструктивной несистемной оппозицией, то будет успех не только на региональных выборах, но и на думских».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также дает положительные прогнозы по старту «Новых людей».

«Сейчас кампания набирает обороты, и те месседжи, с которыми Нечаев идет, могут и должны получить свой отклик у населения. То, что Нечаеву ответил Вишневский, говорит о том, что его замечают и со стороны оппозиции, и со стороны власти. Да и на то, что Нечаев публиковал в РБК, были отклики вполне позитивные от серьезных политиков и экономистов. А сейчас то, что пишет Вишневский, это отклик со стороны достаточно радикальной оппозиции. Все это подчеркивает важность диалога и с одной стороны, и с другой», - резюмировал Солонников.