«Опыт Москвы»: онлайн-голосование идет в регионы

Во время дополнительных выборов в Госдуму в Курской и Ярославской областях будет организовано дистанционное голосование. Об этом 27 июля заявил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев во время заседания.

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«Опыт Москвы в части проведения дистанционного голосования бесценен. Его планируем масштабировать и далее, — цитирует его слова Telegram-канал ЦИКа. — На предстоящих выборах ЦИК планирует провести дистанционное голосование в двух регионах Курской и Ярославской областях на новом направлении — дополнительных выборах депутатов Госдумы».

Булаев пояснил, что выбор Курской и Ярославской областей для проведения дистанционного голосования обусловлен тем, что в этих регионах не планируется проведение других больших выборов.

«Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — добавил зампред ЦИК.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

Согласно предлагаемой процедуре, жители Курской и Ярославской области смогут проголосовать дистанционно начиная с 8:00 11 сентября и заканчивая 20:00 13 сентября 2020 года. 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах и референдумах. Таким образом, 13 сентября станет основным днем голосования, а 11 и 12 сентября российские граждане смогут досрочно принять участие в выборах.

Также новые поправки позволяют организацию выборов вне помещений для голосования. Вместо избирательных участков граждане смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Впервые дистанционное голосование было проведено на муниципальных выборах в Москве в августе прошлого года. Тогда избиратели трех из 45 одномандатных округов на выборах депутатов Мосгордумы могли проголосовать в электронном виде.

Также дистанционное голосование использовалось во время референдума по поправкам в Конституцию с 25 по 30 июня — такой возможностью могли воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Итоговая явка на электронном голосовании составила 93,02%. При этом 62,33% электронных избирателей в Москве проголосовали за поправки к Конституции, против — 37,67%. В Нижегородской области за поправки высказались 59,69%, против — 40,31%.

На этот раз для граждан, включенных в списки дистанционного электронного голосования, не будет предусмотрена возможность сделать свой выбор при помощи бумажного бюллетеня, что, по словам Булаева, защитит ЦИК от попыток неоднократного голосования.

Отказаться от дистанционного голосования и отозвать свое заявление возможно не позднее четырех дней до даты голосования.

В ближайшие дни ЦИК представит технологию, которая будет использоваться для проведения дистанционного голосования на допвыборах депутатов Госдумы.

«Мы работаем сейчас не только над этой программой, но и над тем, чтобы использовать в качестве дублирующих те наработки, те программно-технические решения, которые уже были апробированы на площадке Москвы», — сообщил Булаев, отметив, что участниками дистанционного электронного голосования в данном случае смогут стать около 600 тыс. человек.

Он также добавил, что ЦИК ведет работу в этом направлении, и «небольшая обеспокоенность» все же присутствует. Однако комиссия уверена, что сможет в конечном итоге выполнить все «достаточно качественно».

Вместе с тем глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что технология электронного голосования полностью готова к применению на выборах в сентябре.

«Прошедшее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию позволило нам во многом обкатать механизмы дистанционного электронного голосования, и те цифры, объем пользователей, которые выбрали в двух пилотных регионах электронную форму голосования, показал, что эта технология, конечно, является супервостребованной», — сказал он, отметив, что во время голосования по поправкам в Конституцию особенных организационно-технических проблем не возникло.

Шадаев также подчеркнул, что технологические работы по обеспечению дистанционного голосования почти завершены.

«Можно с уверенностью говорить о том, что мы готовы переходить к тому, чтобы эту технологию использовать уже на выборах традиционных», — сказал он.

Ранее зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА «Новости», что дистанционное электронное голосование проведут в Москве в ходе выборов муниципальных депутатов.

«Московская городская избирательная комиссия решила определить, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, проводится дистанционное электронное голосование», — сообщил он.