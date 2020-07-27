Трамп подвел: Германия возглавила рейтинг ведущих держав

Германия заняла первое место в рейтинге ведущих мировых государств, более чем на 10% обогнав США. Согласно опросу Gallup, рейтинг ФРГ в 2019 году достиг 44%, что на 4% больше аналогичного показателя за прошлый год.

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Рейтинг ведущих мировых держав американский институт общественного мнения составляет с 2007 года, в нем участвуют Германия, США, Китай и Россия. Респондентов в 135 странах просят ответить, как они относятся к руководству этих держав.

Последние три года в исследовании лидирующие позиции занимает ФРГ, хотя до этого первое место стабильно занимали США.

Так, в 2019 году показатели США упали до 33%, хотя эта цифра и больше на 2%, чем в 2018-м. При этом в 2016-м уровень одобрения деятельности правительства был на 15% выше, чем в текущем исследовании, это был последний год лидерства Вашингтона в рейтинге.

Третье место в опросе занимает Китай, его результат составляет 32% — на 2% ниже показателя 2018 года, когда Пекину удалось сместить со второй строчки рейтинга Вашингтон. Последнее место в списке занимает России с 30% рейтингом одобрения, что не отличается от показателей двухлетней давности.

Германия стабильна

Если говорить о лидерстве ФРГ, то во многом успех Германии объясняется репутацией канцлера Ангелы Меркель. Рейтинг по факту отражает негативные и позитивные моменты ее политической карьеры в качестве главы правительства.

Так, в 2018 году показатель ФРГ упал до минимума в 39%, в тот год Меркель столкнулась с кризисом в правительственной коалиции и в итоге покинула пост председателя правящей партии «Христианско-демократический союз».

Эти события в итоге запустили цепочку рассуждений о скором уходе канцлера, что она и подтвердила, пообещав покинуть должность по завершении срока своих полномочий в 2021 году. Однако с тех пор показатели Меркель начали постепенно улучшаться, а на фоне пандемии ее рейтинг одобрения в Германии достиг отметки в 79%.

Причем по рейтингу известности политиков от Gallup в 2019 году канцлер ФРГ набрала 77% уступив лишь президенту России Владимиру Путину (84%) и американскому лидеру Дональду Трампу (89%).

Вместе с тем в исследовании симпатий к политикам в мире Меркель занимает первое место, ее поддерживают 46% респондентов — выше лишь показатели папы римского Франциска, он набирает 53%.

Как отмечает главный редактор сайта Gallup Мохаммед Юнис в интервью с The Guardian, лидерство Германии в рейтинге мировых держав и правда объясняется репутацией Меркель. По его словам, канцлер остается «одним из самых предсказуемых лидеров в крайне неопределенные времена как в Европе, так и в мире».

Непредсказуемость США

В то же время в отношении действующей администрации США использовать слово «предсказуемость» можно лишь с натяжкой. Скорее всего, это отчасти повлияло на уход Вашингтона с первого места в рейтинге именно после избрания Трампа президентом.

Несмотря на то что американский лидер часто говорит о мировом лидерстве США и провалах его предшественника Барака Обамы, именно при прошлом президенте государство занимало первую позицию в рейтинге мировых держав. На его президентство пришлись самые высокие показатели страны, 49% — в 2009 году и 48% — в 2016-м. В целом рейтинг США при Обаме не падал ниже 41%.

Обратная ситуация наблюдается с момента вступления Трампа в должность главы Белого дома. По данным за 2017 год, рейтинг США обвалился на 18% и впервые за всю историю наблюдений достиг 30%.

В следующие два года наблюдается незначительный рост этого показателя, однако пока Трампу не удалось дойти даже до минимальных значений Обамы.

С точки зрения обозревателей The Guardian, по рейтингу руководства США сильно ударила пандемия коронавируса, которая подпортила шансы на рост одобрения. При этом столь заметный обвал рейтинга в 2017 году, вероятно, можно объяснить неординарной политикой Трампа — угрозы введения торговых пошлин против союзников, разрыв международных соглашений, жесткая миграционная политика и тотальная приверженность лозунгу «Америка прежде всего» вряд ли хорошо сказываются на позиции США.

Однако если смотреть на показатели Вашингтона по разным континентам, то единственным континентом, где США сохранили рейтинг одобрения, является Африка — 52% жителей континента положительно отзываются об этой стране. В Европе их рейтинг одобрения составляет всего 24%.

Традиции России и Китая

Касательно показателей Москвы и Пекина в рейтинге, то их можно назвать вполне стабильными. За все время исследований КНР лишь дважды удавалось подниматься выше третьего места, в 2008 году с показателем в 37% и в 2018-м — с 34%. Россия же всегда занимала четвертое место, однако с 2016 года в ее рейтинге наблюдается четкая положительная динамика.

Минимальный результат российская сторона продемонстрировала в 2014 году, когда ее руководство поддержали лишь 22% респондентов. Такой показатель был у нашей страны сразу после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, что Запад до сих пор воспринимает в негативном ключе.

Тем не менее, в 2016 году Россия уже набрала 26% рейтинга, а к 2018 году ее показатели достигли 30% — впервые за 10 лет. В целом, это вполне ожидаемо, так как в этом году в России прошел чемпионат мира по футболу, добавивший государству немало очков репутации в других странах.

При этом сохранение этого показателя в 2019 году можно оценить в положительном ключе, поскольку пока соперники России в лице Китая и США теряют доверие — российская сторона сохраняет свой результат.