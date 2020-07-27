Чечня не Афганистан: Кадыров осудил США за войну и санкции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1» осудил решение США ввести против него новые санкции.

«Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», — возмутился чеченский лидер.

По словам Кадырова, порядок в регионе навели благодаря президенту РФ Владимиру Путину. «Полтора миллиона населения чувствует себя по кайфу», — отметил он.

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Кроме того, Кадыров сравнил исход Чеченской войны с военными действиями в Афганистане, куда в начале нулевых годов вторглась международная коалиция во главе с США. Там бои идут десятилетиями, погибли 2 млн человек, подчеркнул глава Чечни. Нобелевскую премию мира при этом неоднократно вручали президентам США — в том числе Бараку Обаме в 2009 году, но через несколько лет в комитете премии выразили сожаление о таком решении.

Наконец, по словам Кадырова, если у американского руководства «нет дел», то они могут придумать против него «тысячу санкций — занятие у них будет».

Госдепартамент США ранее ввел персональные санкции против Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат. Политика обвинили в нарушениях прав человека.

«Мы <...> располагаем большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства», — говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

В ответ Кадыров в своем Telegram-канале выложил фотографию, где он стоит с двумя ручными пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — заявил он.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов рекомендовал администрации США «помалкивать о правах человека». «Соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — подчеркнул спикер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что санкции США «являются крайне недружественными» шагами.

«Вот эти вот ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма труднообъяснимо. Само по себе это является крайне недружественными действиями. Естественно, это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», — сказал представитель Кремля.

В декабре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял решение Вашингтона по включению его в так называемый «список Магнитского». Он заверил, что санкции никак не повлияют на его жизнь.

«Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова — это я — в санкционный список США. И все завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если

вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхэттене? Но не видать мне казино Лас-Вегаса и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось.

Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — написал Кадыров у себя в Instagram.

В сообщении Минфина США от 20 декабря указано, что Кадыров попал под санкции «за… грубые нарушения, признанные всем мировым сообществом, прав человека… таких как свобода вероисповедания, свободное выражения мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в России».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, в свою очередь, заявил, что попадание Кадырова в санкционный список стало подарком к Новому году.

«В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью Госдепа и минфина США Рамзан Кадыров подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России», — сказал Умаров.