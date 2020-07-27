«Не вижу возможности»: Германия против возвращения России в G8

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не считает возможным восстановление формата G8 («большой восьмерки») с Россией в составе из-за украинского кризиса. Слова главы германского МИДа передает ТАСС.

«Причинами исключения России стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», — заявил он в интервью газете Rheinische Post.

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Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором большинство населения полуострова высказалось в поддержку вхождения в состав России. Произошло это после госпереворота на Украине. Обвинения в адрес Москвы в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины звучат от западных политиков уже шесть лет — российские власти отрицают, что Вооруженные силы РФ присутствуют на украинской территории, и называют войну внутренним конфликтом в соседней стране. ОБСЕ также признавала, что российских солдат в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет.

Маас, кроме того, раскритиковал американского президента Дональда Трампа — по его мнению, планы лидера США позвать на саммит G7 представителей Австралии, Индии и Южной Кореи излишни.

Он подчеркнул, что G7 и «большая двадцатка» (G20) — это два формата, которые «разумно скоординированы», и саммиты «G11 или G12 не нужны». Прозвучали его слова на фоне ухудшения американо-германских отношений. Кризис в диалоге Вашингтона и Берлина связан с экономикой — немецкие власти отказываются выполнять требования Трампа в газовой и торговой сферах, стороны обмениваются выпадами и уколами, вводя даже определенные санкции.

ФРГ решила практически проигнорировать грядущий саммит в США — в середине июля глава МИД Хайко Маас и министр финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в Вашингтоне, сообщал журнал Der Spiegel.

Однако заместителей глав министерств Берлин отправить готов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее также отказалась приезжать на американский саммит.

Включение Российской Федерации в состав «большой восьмерки» вызывает споры в международном сообществе. Япония настаивает на сохранении существующей структуры «большой семерки», то есть без России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», — подчеркнул генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Трамп ранее назвал «здравой идеей» приглашение в G7 президента РФ Владимира Путина. По словам американского лидера, почти 50% тем, поднимаемых на саммитах «семерки», необходимо обсуждать и с Россией, поэтому проведение встреч без Москвы — это «трата времени».

Остальные страны «семерки» встретили предложение Трампа критически. Премьер Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что России возвращаться на саммит не нужно. «Россия <...> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — сказал глава канадского кабмина.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель при этом отметил, что США как действующий председатель G7 не могут менять состав группы, приглашая новые страны. Соединенные Штаты могут лишь направлять адресные приглашения, но менять формат — это не прерогатива текущего председателя «семерки».

Франция причин для возвращения формата «большой восьмерки» с участием России также не видит. В Елисейском дворце заявили, что были «конкретные причины» для исключения Москвы из G8. Но в то же время Париж признает важность поиска путей для диалога с российской стороной.

РФ состояла в G8 с 1997 по 2014 год. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году другие страны-участницы формата обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и больше не приглашали на саммиты.