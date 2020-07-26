Инициатива Киева: что обсудили Путин и Зеленский по телефону

Между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. В ходе него стороны затронули вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Разговор, как отметили в Москве, состоялся по инициативе Киева.

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В частности, как отмечается в сообщении Кремля, главы государств позитивно оценили, что контактная группа в Минске приняла дополнительные меры по прекращению огня, которые вступают в силу с понедельника, 27 июля. Эти шаги предполагают запрет на наступление и диверсию. Кроме того, запрещено ведение огня, в том числе и снайперского. Также контактная группа пришла к тому, что необходимо запретить размещение вооружений в населенных пунктах.

Стоит отметить, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о том, что готовы перейти к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

«Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы», — отмечается в заявлении администрации российского президента.

Пресс-служба офиса главы Украины, в свою очередь отметила, что Путин и Зеленский поговорили и о разминировании территорий в Донбассе. Кроме того, они затронули вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

Украинский президент заявил, что необходимо также предпринять шаги по освобождению удерживаемых лиц.

«Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституцию Украины», — утверждает пресс-служба офиса украинского президента.

Глава России выразил «серьезную озабоченность» тем, что украинские политики неоднократно говорили о том, что минские соглашения (на которых основывается работа «нормандской четверки») должны быть пересмотрены. Путин также обратил внимание, что постановление о проведении местных выборов в 2020 году, которое приняла Верховная рада 15 июля, противоречит договоренностям.

В заявлении Кремля подчеркивается мнение главы России, который считает, что позиция о том, что у минских соглашений нет альтернативы (ее Зеленский озвучил в ходе разговора), «должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей».

Киев неоднократно утверждал, что договоренности, заключенные в Минске в 2015 году, устарели. Сам Зеленский в декабре прошлого года отмечал, что ряд положений соглашений необходимо заменить, так как с момента подписания поменялась ситуация.

Подобное мнение, только о полном пакете документа, выразил украинский вице-премьер Алексей Резников. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — заявил он в начале июля.

Резников также отмечал, что сам процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины займет как минимум 25 лет. Он уверен, что «безопасная реинтеграция — это надолго». По мнению политика, юго-восток Украины «еще долго будет оставаться территорией войны», потому что должно смениться одно поколение, чтобы изменилась «ментальность людей». В частности, он имел в виду детей, которые осознают, что такое война и «не знают, что такое свободная Украина».

Москва, в свою очередь, заявила, что обеспокоена заявлениями Киева о пересмотре минских договоренностей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это «очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве». Такая позиция может привести к затягиванию процесса мирного урегулирования конфликта между Украиной и самопровозглашенными республиками.

Боевые действия на юго-востоке страны длятся с 2014 года. За это время погибли порядка 13 тыс. человек, отмечает ООН. ДНР и ЛНР требуют, чтобы в Конституции Украины был закреплен их особый статус, но Киев не торопится это делать.