Вбить клин между Россией и Китаем: МИД ответил Помпео

Вашингтон пытается рассорить Москву и Пекин, это следует в том числе из предложения главы Госдепартамента США Майка Помпео создать «новый альянс демократических стран» для противостояния коммунистическому Китаю, указали в МИД РФ.

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По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, призыв Помпео к Москве «дружить» против Пекина является попыткой «вбить клин» в российско-китайское партнерство, передает РИА «Новости».

В этой связи дипломат заверила, что Россия и далее будет укреплять и расширять сотрудничество с китайской стороной, и подчеркнула, что Москва рассматривает данное партнерство как залог стабильности в мире.

«Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом», — указала Захарова.

Свое предложение по созданию антикитайской коалиции Помпео озвучил в ходе своего выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в калифорнийском городе Йорба-Линда, добавив, что Россия должна в нее вступить.

«Я думаю, что есть такая возможность. Эта возможность рождается из отношений, естественных отношений между Россией и Китаем», — сказал американский дипломат.

Помпео добавил, что его беспокоит то, с какой легкостью американские СМИ перепечатывают китайскую пропаганду.

«СМИ подхватывают эти сюжетные линии и фактически распространяют дальше пропаганду КНР», — подчеркнул он.

Кроме того, глава Госдепа осудил прессу Соединенных Штатов за публикации авторов, «настроенных негативно по отношению к американскому образу жизни».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что Москва никогда не дружит против кого-то.

«И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды», — пояснил представитель Кремля.

В июне газета The Wall Street Journal опубликовала экспертное мнение сотрудников Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне — Джуда Бланшетта и Сета Джонса. Они считают, что Америка проигрывает Китаю информационную войну. Особенно заметно это на фоне пандемии коронавируса, добавили они.

МИД Китайской Народной Республики 24 июля заявил, что за ухудшение отношений между США и КНР ответственен Вашингтон.

«Текущая ситуация в китайско-американских отношениях — это не то, что хочет видеть Китай», — отметили в Пекине.

Китай также призвал США предпринять усилия, чтобы вернуть двусторонние отношения в нормальное русло.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее говорил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что США в своей политике открыто преследуют собственные интересы, проявляют крайний эгоизм, односторонность и запугивают другие страны.

«США восстановили пресловутый «маккартизм» и устаревший «менталитет холодной войны» в своей политике в отношении Китая, сознательно провоцируя идеологическую оппозицию и «пробивая дно» в своем отношении к международному праву», — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон, вводящий против КНР санкции — из-за «уничтожения свобод в Гонконге». По словам американского лидера, эти меры — «новое мощное орудие», которое поможет привлечь к ответственности виновных в гонконгском кризисе.

Для Трампа антикитайский вопрос стал одной из центральных тем, вокруг которых он выстраивает свою предвыборную кампанию. Пандемия коронавируса разрушила его планы по перечислению всех своих достижений в сфере экономики, и глава Белого дома перешел к механизму поиска внешнего врага, на которого можно возложить вину за кризис, заодно продемонстрировав избирателю, что враг понес ответственность.

В этом направлении американский лидер действительно двигается последовательно. 16 июля он подписал закон о санкциях против Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций для этого Специального административного района КНР. Объявляя о своем решении, Трамп подчеркнул, что считает Китай ответственным за пандемию коронавируса.

«Они могли ее остановить», — заявил американский лидер и перешел к другой теме — что если на выборах в США победит Джо Байден, то это станет «подарком Компартии Китая».