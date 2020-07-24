Спасти кампанию: зачем Трамп возобновил брифинги по COVID-19

Президент США Дональд Трамп сталкивается с критикой на фоне возобновления его брифингов для прессы в Белом доме, которые были прерваны еще в мае. За последние дни глава государства уже трижды выступил перед журналистами.

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Как пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон, третий брифинг президента, прошедший 24 июля, стал одним из самых возмутительных, поскольку Трамп продолжает приуменьшать реальные масштабы пандемии коронавируса в США. Более того, президент объявил об отмене съезда Республиканской партии во Флориде из-за плачевной эпидемиологической ситуации в штате, но попытался представить это решение как «хороший пример» для других.

Журналист отдельно отмечает, что президент в течение многих месяцев игнорировал необходимость социального дистанцирования и использования индивидуальных средств защиты, таких как маски, тем самым подавая плохой пример американцам, а теперь надевает маску и меняет свою риторику.

Ситуация с коронавирусом в южных американских штатах, в том числе во Флориде, действительно достаточно серьезная. Большинство регионов страны даже начали вновь вводить ограничения для борьбы с пандемией: закрываются бары и рестораны, массовые мероприятия откладываются, а также вводится масочный режим.

Тем не менее Трамп на брифинге объявил, что в США была потрясающая неделя, объединившая страну в борьбе с «китайским вирусом».

«Я напомнил людям о важности масок, особенно в местах, где вы не можете дистанцироваться от других людей. Кроме того, молодым американцам было отправлено сильное послание о прекращении посещения людных мест, в частности баров», — подчеркнул президент США.

Учитывая, что США продолжают лидировать по количеству зараженных и умерших от коронавируса, слова президента ряд американских СМИ воспринимают в негативном ключе. По последним данным, число жертв в стране третий день подряд превышает 1 тыс. человек, за сутки было выявлено 68 тыс. новых случаев заражения. Общее число зараженных уже преодолело отметку в 4 млн человек, а количество погибших достигло 144 тыс.

В таких условиях слова Трампа о «потрясающей неделе» действительно выглядят несколько неоднозначно, поскольку статистика явно указывает на ухудшение ситуации. Впрочем, президент США по факту с самого начала эпидемии придерживался «позитивной» повестки дня, в чем он сам признавался еще весной.

Еще больше ухудшает ситуацию то, что Трамп продолжает требовать от штатов открытия школ, допуская продолжение дистанционного обучения только в наиболее пострадавших от пандемии регионах.

Действия президента в этой плоскости активно критикуют американские врачи, считая подобный шаг преждевременным.

Потеря рейтинга

Как писал Politico, изначально ожидалось, что возобновление брифингов Трампа будет связано с изменением настроя президента по коронавирусу — эксперты прогнозировали более серьезный подход в качестве ответа на серьезный запрос населения. Однако в итоге особых изменений в выступлениях президента не произошло.

«Становится также очевидным, что возвращение брифингов не имеет ничего общего с подлинно новым «тоном» или предоставлением надежной информации американскому народу», — уверен Стивен Коллинсон из CNN.

Возникает вполне закономерный вопрос, зачем президент США вернулся к общению с журналистами. С точки зрения западных СМИ, главной причиной отказа от этой практики было стремительное падение имиджа Трампа на фоне его неоднозначных высказываний в ходе мероприятия. К примеру, на одном из прошлых брифингов президент на полном серьезе предложил сделать вакцину из отбеливателя, так как он хорошо справляется с удалением вируса с поверхностей и одежды.

Если же новые брифинги ничем не отличаются, то президент, скорее всего, продолжит нести репутационные потери, а это не слишком выгодно в преддверии новых выборов главы государства.

Рейтинг Трампа и так находится на достаточно низком уровне. Согласно опросу YouGov от 23 июля, действия президента одобряют только 40% респондентов, а недовольны Трампом 58% американцев. В то же время в исследовании от 19 июля — до возобновления брифингов — положительно оценивали работу главы государства 43% опрошенных, а негативно — 55%.

Угроза выборам

При этом его будущий соперник на выборах — бывший вице-президент США Джо Байден — пользуется большей популярностью среди американцев, что создает определенные риски для лидера США.

Так, по опросу YouGov от 21 июля, на национальном уровне 48% респондентов поддерживают Байдена и только 41% готовы отдать свой голос за Трампа. К слову, намерены пойти на выборы около 85% американцев и еще 3% пока не приняли окончательного решения.

Проблемы Трампа с рейтингом вполне очевидны, хотя сам факт возобновления брифингов все же тут играет не слишком большую роль.

Главная проблема заключается в том, что они пока не отвечают запросу населения на борьбу с вирусом, так как усилия правительства США в какой-то степени подрывает «позитивный подход» президента.

К этому также добавляются экономический кризис, спровоцированный пандемией и мерами по борьбе с ней, рекордное количество безработных, да и в целом продолжение эпидемии на американской территории. Вероятно, тактика президента по отвлечению внимания от вируса, в том числе путем перекладывания вины за пандемию на Китай, работает не слишком хорошо, а изменение стратегии не слишком заметно.

Впрочем, определенные подвижки в этом плане есть, и брифинги — один из первых таких сигналов. Вторым можно назвать ношение Трампом маски на публике. Как писали западные СМИ, президент крайне обеспокоен падением своих рейтингов, из-за чего провел перестановки в своем предвыборном штабе, в том числе сменив руководителя кампании. Вероятно, вслед за сменой главы избирательного штаба можно ожидать и изменения риторики президента, поскольку до выборов осталось чуть больше трех месяцев и все его выступления можно рассматривать в рамках избирательной кампании.