«Требование времени»: ЦИК готовит трехдневные выборы

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре. Так, с 11 по 12 сентября состоится досрочное голосование, а 13 сентября — Единый день голосования — станет основным днем выборов.

«У нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок для 41 региона», — пояснила Памфилова на заседании ЦИК.

Новый формат коснется досрочного голосования на довыборах депутатов Госдумы, выборов высших должностных лиц российских регионов, основных выборов депутатов законодательных и представительных органов власти и выборов в органы местного самоуправления столиц субъектов России.

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Как отметила глава ЦИК, это решение связано с «требованием времени». По ее словам, пандемия коронавируса хоть и находиться на излете, ситуация в зависимости от региона развивается по-разному — «успокаиваться рано».

Памфилова также добавила, что ЦИК собирается ужесточить требования к оборудованию мест для проведения выборов на придомовых территориях. С точки зрения комиссии, регионы не должны злоупотреблять этой формой голосования — ее применение оправдано в случае крайней необходимости с учетом большого запроса и условий.

«Место (предназначенное для такого голосования) должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность», — считает Памфилова.

Если же говорить о традиционных способах голосования, то на участках соблюдение всех условий отчасти будет контролироваться наблюдателями. Глава ЦИК предложила партиям и кандидатам создать соответствующий резерв из людей для трехдневных выборов.

«Создаем резерв наблюдателей, даем партиям и кандидатам возможность не ограничиться фамилиями двух человек, но составить списки, резерв, они будут иметь право взаимозаменять друг друга, чтобы на протяжении всех трех дней и при всех формах голосования кандидат и партия имели право направить наблюдателей», — указала Памфилова.

Кроме того, в ходе голосования будет использоваться система видеонаблюдения. В этом году технологии будут применяться почти во всех регионах. По словам председателя ЦИК, осталось всего несколько субъектов России, где решение данного вопроса находится на завершающей стадии. При этом качество работы системы будет не хуже, чем на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

К слову, трехдневный формат голосования в целом уже поддержали в участковых избирательных комиссиях.

Глава ЦИК подчеркнула, что неготовность к подобной работе выразили менее 2 тыс. членов УИК. По ее словам, они могут выйти из состава комиссий.

«У нас свыше 900 тысяч членов УИК, широкое представительство более четырех десятков партий, общественных объединений. Из этого количества менее двух тысяч тех, кто выступал с воззванием, что не надо этого делать», — резюмировала Памфилова.

Решение ЦИК сделать голосование на сентябрьских выборах трехдневным вполне ожидаемо, обсуждение проведения голосования по образу общероссийского велись не одну неделю. Однако если по поправкам к Конституции россияне голосовали в течение семи дней, в этот раз формат решили немного сократить.

В преддверии заседания ЦИК Совет Федерации одобрил закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Согласно документу, решение по проведению голосования в данном формате в течение 10 дней после назначения даты выборов принимают избиркомы. Но по истечению этого срока решение поменять уже нельзя.

При этом подобное голосование не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям, а также разрешает проведение выборов на придомовых территориях и территориях общего пользования, при наличии соответствующей подготовки.

Примечательно, что ободренный Совфедом закон не распространяется на нынешний ЕДГ, поскольку был принят уже после того, как в регионах были назначены выборы.

Однако проведение нынешней компании в трехдневном режиме стало возможным благодаря принятым в мае в избирательное законодательство поправкам, согласно которым ЦИК получил право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства».