Крупнейший транш: Киев получит от Евросоюза €1,2 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил свой первый зарубежный визит в Брюссель, где подписал соглашение о получении макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.

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«Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, поддерживающий макрофинансовую стабильность государства и направленный на обеспечение благосостояния украинских граждан. 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

10 июня премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия предоставила Киеву €500 млн. И в тот же день Международный валютный фонд отправил свой первый транш в размере $2,1 млрд в рамках новой программы кредитования для Украины на $5 млрд сроком на 1,5 года.

Оставшуюся часть суммы Киев получит, если выполнит условия меморандума, который правительство согласовало с МВФ.

И по одному условию у Европы уже возникли вопросы, которые, вероятно, обсуждались сегодня в ходе встречи Шмыгаля с исполнительными вице-президентами Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом.

Вопросы связаны со скандалом, который разгорелся в Нацбанке Украины после того, как 1 июля заявление об отставке подал его председатель Яков Смолий. И свой пост он покинул, громко хлопнув дверью.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — говорится в официальном заявлении Якова Смолия.

Фактически, бывший глава Нацбанка проинформировал украинцев и западных партнеров страны об отсутствии независимости банкового сектора, что, к слову, нарушает одно из условий МВФ для предоставления всей суммы транша.

Причем на Западе к Смолию относились положительно. Когда он написал заявление об отставке, и МВФ, и послы стран G7 на Украине высказали свое беспокойство.

«Под его [Якова Смолия] руководством на Украине были достигнуты существенные успехи в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ остается в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником», — сообщается в заявлении МВФ.

Предшественница Смолия Валерия Гонтарева ушла в отставку в 2017 году, заявив о получении множества угроз, в которых она обвинила олигарха Игоря Коломойского — ему на Украине приписывают влияние на президента Владимира Зеленского. Законопроект о недопустимости возврата национализированных банков был одним из условий МВФ для договоренности о финансовой помощи. Это положение демонстрировало, что ЕС разделяет опасения о влиянии Коломойского на внутреннюю политику Украины, так как олигарх является бывшим владельцем ПриватБанка, национализированного в 2017 году.

Главным достижением Смолия считается срыв Нацбанком попыток олигарха Коломойского вернуть Приватбанк под свой контроль.

Чтобы продемонстрировать, что ситуация с НБУ остается под контролем, вместе со Шмыгалем в Брюссель отправился министр финансов Сергей Марченко и новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Перед встречей премьер-министр дал интервью изданию Politico, в котором отрицал давление правительства на НБУ и Смолия и утверждал, что независимость Нацбанка защищена конституцией Украины. Шмыгаль также заявил, что преемник Смолия Шевченко — весьма компетентная фигура с большим опытом работы в банковском секторе.

«Один подал в отставку, другой был назначен — это то, что происходит в жизни», — сказал украинский премьер. В целом, в интервью Politico украинский премьер послал достаточно ясные Евросоюзу сигналы о готовности Киева соблюдать все выдвинутые Брюсселем условия для получения помощи.

Его визит проходит спустя два дня после саммита ЕС, на котором лидеры обсуждали, как именно распорядиться фондом восстановления экономики. Основной спор развернулся между более обеспеченными северными странами и югом, в наибольшей степени пострадавшем от пандемии. Представители южных стран утверждали, что большая часть средств из фонда должна быть выделена в форме невозвратных грантов, а не кредитов. Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция настаивали на обратном. В результате лидерам удалось нащупать компромисс и договориться о выделении €390 млрд в форме грантов и €360 в виде кредитов.

Украинский премьер в своем интервью поддержал позицию северных стран, заявив, что обязательство по выплате создает стимул для такой страны-бенефициара, как Украина, для проведения требуемых реформ.

«Возможно, на уровне межгосударственных отношений это не будет полностью понятно, — сказал Шмыгаль. — Потому что сторона, которая должна предоставить грант, не будет полностью понимать, почему она должна выделять его, в то время как другая сторона, получающая грант, будет чувствовать себя намного более расслабленной, не выполняя то, что должна».

Конечно, у украинского премьера есть мотивация для того, чтобы убедить лидеров ЕС в готовности Киева выполнять свои обязательства. С учетом обещанных €1,2 млрд общая макроэкономическая финансовая помощь Украине с 2014 года исчисляется €5 млрд, что является самой большой суммой, которую ЕС когда-либо предоставлял другой стране.

«Кредиты и займы уже давно стали жизнеспособным и эффективным механизмом построения отношений и сотрудничества между странами», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также заявил, что свой первый зарубежный официальный визит он хотел нанести именно в «столицу Европейского союза», что, по его словам, является признаком четкой траектории развития Украины в западном направлении, а также решимости в выполнении обязательств по политическим и торговым соглашениям с ЕС.

«Что очень важно для меня как для премьер-министра — это отправить четкое послание нашим европейским партнерам и коллегам относительно намерений Украины интегрироваться в Европу и двигаться в НАТО. Это те вопросы, которые четко отражены в конституции Украины, и это те вопросы, которые запечатлены в нашем уме и сердце», — пояснил Шмыгаль.

Помимо этого, премьер-министр не упустил случая выразить благодарность Евросоюзу за введение и соблюдение санкций против России из-за присоединения Крыма в 2014 году.