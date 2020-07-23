«Эхо оккупации»: США и Эстония осудили российские власти

Глава Госдепартамента США Майк Помпео и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обвинили Москву в систематических попытках «извратить» исторические события и переписать историю. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Америки, передает РИА «Новости».

«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году», — заявили главы прибалтийских МИДов.

Эстонский министр Рейнсалу заявил, что отношения между Таллином и Вашингтоном «отличные». Кроме того, страны Балтии «высоко ценят вклад США» в оборону Европы и сдерживание «возможного противника».

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В марте постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что Вашингтон не будет признавать воссоединение Крыма с Россией, так же как Соединенные Штаты не признавали присоединение к СССР прибалтийских республик в 1940 году.

«Мы никогда не соглашались с утверждением, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза. <...> Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [положение дел] не изменится», — отметил он.

Прибалтийские республики получили независимость после падения Российской империи. В 1940 году Советский Союз присоединил Эстонию, Латвию и Литву. Это произошло в результате подписания советско-германского пакта о ненападении. Сначала США не признали аннексию, но, когда они вступили во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции, президент Франклин Делано Рузвельт обсуждал с Иосифом Сталиным вопрос Прибалтики на Тегеранской конференции 1943 года.

«В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. <...> У меня лично нет никаких сомнений, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году», — заявлял тогда американский президент.

Вновь независимыми страны Прибалтики стали в ходе развала СССР. Эстонские, латышские и литовские политики регулярно критикуют Россию за «имперские амбиции» и «агрессию». При этом Россия неоднократно указывала на факты ущемления прав русскоязычных жителей данных республик.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич заявлял ранее «Газете.Ru», что эстонские власти сами создают себе проблемы, подогревая антироссийские настроения в обществе.

«Вместо того чтобы заботиться о лояльности русских, белорусов, украинцев в своей стране, политики сами себе создают проблемы, причем там, где их нет. Значительная часть русскоговорящего населения родилась в Эстонии, многие из них никогда не были в России и именно Эстонию считают своей родиной», — подчеркнул эксперт.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно заявила, что выступает против государственной русофобии в республике. «Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?» Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мы должны обратить внимание на это», — подчеркивала президент Эстонии, выступавшая ранее за диалог с РФ.

В то же время министр обороны Эстонии всего неделю назад заявил новобранцам, что Россия — «враг», и необходимо защищаться от «восточной угрозы». По его словам, развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», — заявил глава минобороны Эстонии.