Прогресса не будет: Госдеп связал санкции с действиями РФ

Достижение прогресса в отношениях между Россией и США невозможно, пока РФ придерживается текущей внешней политики. Об этом заявил заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган, передает РИА «Новости».

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения [Москвы]», — подчеркнул он. Так американский дипломат ответил на вопрос журналистов, чем объясняются свежие санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним организаций.

Биган добавил, что прогресс «в какой-либо форме» в отношениях с российскими властями невозможен из-за их действий.

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Неделей ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против связанных, по данным Вашингтона, с Пригожиным фирм в Судане, Гонконге и Таиланде, якобы помогавших ему уклоняться от предыдущих санкций.

Минфин США обвинил структуры бизнесмена в попытке «подавить и дискредитировать» сторонников демократических реформ в Судане, выступавших против экс-президента страны Омара Аль-Башира.

Перед этим президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал провести кибератаку против связанных с Пригожиным Федерального агентства новостей (РИА ФАН) и нацеленного на вещание в Штатах проекта USA Really. Нападение на серверы состоялось осенью 2018 года, осуществляло его подразделение Пентагона US Cyber Command.

ФАН утверждает, что атака американских военных на их серверы была провальной, а США заявляют об успехе операции. Были уничтожены RAID-контроллер и два жестких диска агентства. Кроме того, американцам удалось отформатировать винчестеры на серверах, арендованных в Эстонии и Швеции для нужд USA Really.

Сам Пригожин отнесся к санкциям безразлично — он заявил еще после первых ограничений в 2016 году, что зарубежных активов у него нет, а с Европой и Америкой его «ничего не связывает».

В мае 2020 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США. «Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат.

По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если за океаном «проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе».

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «готова к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов — предложения РФ хорошо известны, «мяч на американской стороне».

Президент США Дональд Трамп заявлял в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — подчеркнул американский лидер. По его словам, день, когда Америка нормализует отношения с Россией, будет «прекрасным днем». Уже несколько лет две страны обмениваются санкциями, закрывают дипмиссии и частично сокращают дипломатические корпуса.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений. <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркивал президент РФ Владимир Путин. При этом, по словам российского лидера, Москва будет работать «с любым руководством США», — в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

Один из самых болезненных вопросов в российско-американских отношениях — принадлежность Крыма. После вхождения полуострова в состав РФ по итогам референдума, на котором большинство избирателей поддержало воссоединение, США и страны ЕС ввели антироссийские санкции. Москва и власти Крыма неоднократно заявляли, что жители региона свой выбор сделали и вопрос закрыт.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее говорил, что санкции снимут после возвращения Крыма Украине и выполнения «обязательств по минским соглашениям». США регулярно публично заявляют, что не считают Крым частью России, хотя президент Дональд Трамп однажды признал, что это — российский полуостров.