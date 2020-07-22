Нападение на журналистов: Россия направила ноту в Госдеп

Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

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«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — цитирует Антонова российское посольство на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, в ночь на 22 июля корреспондент Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов «подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских».

Антонов подчеркнул, что российские журналисты «громко и ясно себя идентифицировали», предъявили пресс-карты и «не оказывали никакого сопротивления».

Российские представители в США связались с пострадавшей съемочной группой Первого канала. «Состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется. Рекомендовали им держаться от противоборствующих сторон на безопасном расстоянии», — сообщил Антонов.

Инцидент с журналистами российского телеканала произошел в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках в этом городе. Протестующие осаждали местный суд, в здании которого разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. По данным пресс-службы телеканала, на журналистов напали «люди в камуфляже».

По словам Антонова, нота касается не только этого инцидента. Дипломаты также напомнили Госдепу о том, что не получили ответ на «предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции» на корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева в Миннеаполисе.

Тогда полицейский брызнул в лицо журналисту перцовым спреем после того, как тот представился работником прессы и предъявил свое удостоверение. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

Антонов отметил, что, по данным правозащитников, «количество происшествий с прессой уже превысило 500 случаев». «В этом году США явно выйдут по этому показателю на лидирующие позиции в мире», — считает посол России в США.

«Хочу отметить, что солидарности или хотя бы моральной поддержки наши журналисты от местных работников СМИ здесь не получают», — заключил Антонов, заверив, что российское посольство намерено «добиваться, чтобы и этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США».

При этом в ООН отметили, что случаи притеснения журналистов на акциях протеста должны быть расследованы. Такое мнение выразил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«У меня нет деталей инцидента. Но очевидно, у журналистов повсюду должна быть возможность выполнять свою работу и не подвергаться преследованиям — будь то со стороны правоохранительных органов или протестующих», — сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о реакции ООН на инцидент с российскими журналистами.

В МИД России призвали американские власти обеспечить надлежащее отношение к прессе. «Призываем компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, добровольно принятыми на себя американской стороной», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что американские полицейские применили к журналистам «физическую силу и испортили профессиональное оборудование». «Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — добавила она, уточнив, что это не первый подобный инцидент.