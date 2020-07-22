«Глупость Трампа»: чем грозит уход военных США из ФРГ

Премьер-министры четырех федеральных земель в Германии — Маркус Зедер из Баварии, Винфрид Кречман от Баден-Вюртемберга, Фолькер Буфье из Гессена и Малу Драйер от Рейнланд-Пфальца — обратились к американским конгрессменам с просьбой не допустить частичного ухода контингента США с территории ФРГ. Политики направили совместное письмо 13 законодателям из сената и палаты представителей, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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Послание было направлено представителям комитетов по вопросам безопасности и оборонной политике. Среди получателей числится и сенатор-республиканец Митт Ромни, который предлагал законодательно запретить президенту США Дональду Трампа выводить войска из Германии за счет принятия поправки к оборонному бюджету на 2021 год.

Как пишет издание, главная цель совместного письма заключается в усилении позиций противников ухода американского контингента с территории ФРГ, так как по факту послание было направленно основным противникам этой инициативы, что подтверждает наличие в списке Ромни.

В тексте письма немецкие политики отмечают особую роль присутствия войск США в Германии для трансатлантического партнерства. По мнению авторов, как минимум это отвечает «стратегическим интересам» Вашингтона. Они также указывают, что

американские базы в ФРГ являются основой присутствия США в Европе и гарантом дееспособности НАТО в регионе.

«Это глубокое партнерство связывает США и Германию, а также жителей обеих стран. Мы выступает за его продолжение», — резюмировали главы немецких федеральных земель.

При этом обращение не случайно направили именно представители Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца. Территории этих федеральных земель являются ключевыми для американского контингента в Германии. Так, в Рейнланд-Пфальце находится крупнейший опорный пункт ВВС США — авиабаза «Рамштайн»; в Баварии располагается самый большой американский полигон в Европе; на территории Баден-Вюртемберга находится командный центр для управления миссиями США в Африке; а в Гессене и вовсе размещен европейский штаб американской армии.

Немецкое наказание

Насколько действенным окажется призыв немецких политиков неизвестно, хотя в данном случае более актуален вопрос смогут ли американские законодатели повлиять на решение Трампа. Президент США еще в середине июня объявил о намерении сократить численность воинского контингента в ФРГ до 25 тыс. человек — объяснив это тем, что Берлин не выполняет свои обязательства по НАТО.

Речь идет о давнем споре Трампа с европейскими странами по расходам на оборону в рамках альянса. Американский лидер призывает от своих союзников довести оборонные расходы до 2% ВВП, однако Германия не спешит с выполнением этого требования.

Трамп желает увидеть результат в кратчайшие сроки, но ФРГ согласилась нарастить военные расходы до требуемой отметки лишь к 2031 году.

Впрочем, западные СМИ не раз указывали, что это лишь официальная причина возможного вывода немецких войск. В числе прочих переменных стоит назвать противостояние Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2», строительству которого Вашингтон активно пытается помешать с помощью санкций против задействованных в реализации проекта компаний.

В свою очередь Берлин выступает в роли защитника газопровода, считая его выгодным для Европы как минимум с финансовой точки зрения. Как говорил глава МИД ФРГ Хайко Маас, в Германии выступают «категорически против» экстерриториальных санкций США.

«Власти США игнорируют суверенитет Европы и ее право решать, как и откуда получать энергоносители. Энергетическая политика Европы ведется Европой, а не Вашингтоном», — подчеркнул дипломат.

Учитывая, что газопровод строит российская компания, США всячески пытаются связать его с политикой, однако в Москве и Берлине последовательно указывают на исключительно экономическую цель проекта.

При этом политика России косвенно также может быть причиной вывода немецких солдат.

Хотя демократы в конгрессе и называют решение Трампа «подарком» президенту РФ Владимиру Путину, новое возможное место дислокации солдат сводит на нет подобные предположения.

Сигнал Москве?

В конце июня президент США допустил, что часть американского контингента вполне может разместиться в Польше. Об этом он сказал по итогам переговоров с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне. Варшава продолжительное время призывает к увеличению числа военных США на своей территории и похоже наконец-то была услышана.

Как говорил «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов,

смысла в этом выводе военных нет, разве что лоббизм Польши совпал с желанием Трампа указать Германии на ее место.

«Президент США «наказывает» Берлин за невыполнение обязательств. Большинство западных экспертов называют решение Трампа глупостью. Возможно, в Пентагоне возобладает здравый смысл, и президент США лишь доведет этот вопрос до выборов главы государства», — отмечал эксперт.

Однако если план Трампа все же будет реализован, он скорее всего сильно повысит напряженность в отношениях России и НАТО. Дело в том, что фактически переброска американских солдат в Польшу станет нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, а именно положения о размещении «субстантивного» количества военных альянса вблизи российских границ.

В МИД России не исключают, что США могут пойти на этот шаг, так как Вашингтон и так «последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе». По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, американская сторона уже вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявила о выходе из Договора по открытому небу.

«Мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры», — подчеркнул дипломат.

Открытое сопротивление

В целом в Европе не слишком позитивно воспринимают решение США, за исключением разве что Польши. Даже страны Прибалтики выступили против этой инициативы, хотя Литва, Латвия и Эстония обычно первыми требуют усиления мер для борьбы с «российской агрессией».

Согласно совместному заявлению глав МИД трех стран, большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России, но с учетом сохранения контингента в Германии. Дипломаты отдельно отметили, что

Прибалтика рассчитывает на увеличение американского контингента на своей территории, однако не за счет ФРГ.

Да и в НАТО решение Трампа не слишком понимают — генсек альянса Йенс Столтенберг открыто намекал, что от этого шага Вашингтон особо не выиграет, как и организация Североатлантического договора.

«Присутствие США в Европе очень важно для европейских союзников, но оно также важно для безопасности Америки. Мы видели, что такие базы, как база «Рамштайн», медицинский центр «Ландштуль» и многие другие американские базы в Германии, имеют важное значение для того, что США делали на протяжении десятилетий на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ираке и в Африке», — говорил Столтенберг.

При этом если администрация США таким образом пытается надавить на Берлин для увеличения расходов в рамках НАТО, то пока особого результата добиться не удалось. В Германии действия Трампа называют по-разному, в частности «открытым шантажом». Как отмечал член правящей партии «Христианско-демократический союз» Йоханн Вадепул, с партнерами не поступают подобным образом.

«Мы бы хотели, чтобы наш главный союзник вел себя образцово, сбалансированно, а не оказывал давление», — резюмировал депутат бундестага.