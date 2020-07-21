Условие Киева: когда Путин и Зеленский встретятся в Крыму

Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что это может произойти только при условии, если на полуострове будет поднят флаг Украины.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом.

Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно», — сказал Кулеба.

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Сейчас, считает министр, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина «немыслима», так как глава России отправился на полуостров для усиления военного присутствия в Крыму.

Накануне Путин побывал в Крыму и принял там участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив». Тем временем украинские СМИ сообщили, что Зеленский находится на острове Бирючий в Херсонской области, который расположен неподалеку от полуострова.

Украинские журналисты предположили, что главы государств могли провести тайную встречу на полуострове.

На заявление украинского министра отреагировал политолог Владислав Ганжара в комментарии «КП-Крым». Он отметил, что осуществление ультиматума Кулебы возможно только в мечтах украинских политиков.

«Все, что говорят представители Украины, это старая песня, которую поют украинские политики достаточно давно. Ничего нового никто из них не предлагает. Думаю, что всерьез подобную риторику и заявление относительно поднятого украинского флага над российским Крымом уже не воспринимают даже сами граждане Украины, поскольку понимают, что это просто мечты, которым не суждено сбыться», — уверен эксперт.

Собеседник издания добавил, что эта встреча могла бы быть выгодна, прежде всего, украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Более значимого стратегического партнера, чем Россия, для Украины в экономическом смысле нет. Ключ к относительно успешному будущему Украины лежит в нормализации отношений с Россией», — сказал Ганжара, добавив, что подобная встреча в Крыму «вряд ли состоится».

Тем не менее, по мнению политолога, переговоры между главами двух государств могут состоятся, когда «Украина поймет, что упирается в тупик». «И конечно, Зеленскому придется признать российский статус Крыма. Без этого не получится наладить диалог», — заключил он.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выразил, в целом, то же мнение, что и Ганжара.

«Он [Кулеба] живет в мечтах. Кулеба делает много несуразных заявлений. Недавно он вообще сказал, что территория Украины его интересует, а люди — не особенно. Мечты его не сбудутся, конечно, — все это прекрасно понимают», — сказал член Совфеда в комментарии ФАН, отметив, что заявления министра «его весьма характеризуют».

В то же время он добавил, что само существование института президентства на Украине находится под большим вопросом. «Потому что все эти перипетии, которые там происходят, в конце концов могут привести к тому, что президента просто не будет, и Украина уже никогда не станет тем государством, каким является в настоящее время. Все из-за таких руководителей и министров иностранных дел, как Кулеба», — считает Цеков.

Собеседник агентства также составил свою версию условий, при которых могла бы состояться встреча Зеленского и Путина на полуострове. «Если Зеленский пожелает встретиться в Крыму без всяких условий и без постановки вопросов по Крыму, то ради бога — пусть приезжает. Но для этого нужно согласие нашего президента», — сказал он, отметив, что переговоры возможны, но, «если никаких условий не будет со стороны Украины».