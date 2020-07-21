Санкции и кибератаки: Байден отомстит за вмешательство в выборы

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден заявил, что в случае своей победы он распорядится ввести санкции и осуществить кибератаки в отношении государств, ответственных за попытки вмешательства в американские электоральные процессы, говорится в опубликованном на сайте Medium заявлении политика. В числе стран, которые могли совершить такое преступление, он обозначил и Россию.

По словам Байдена, в случае избрания его президентом он будет расценивать иностранное вмешательство в выборы в Соединенных Штатах как «враждебное действие, значительно ухудшающее отношения между США и властями государства, которое его осуществляет».

«Я распоряжусь, чтобы американское разведывательное сообщество публично и своевременно сообщало о любом вмешательстве властей других стран в выборы в США или о попытках сделать это», — подчеркнул бывший вице-президент.

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Он заверил, что в отношении этих стран будут приняты меры, в том числе «санкции против финансового сектора, замораживание активов, ответные шаги в киберпространстве или разоблачение коррупции». Байден предупредил, что могут быть предприняты и другие действия в зависимости от того, какой будет атака.

Кандидат в президенты пообещал дать Пентагону, министерству внутренней безопасности США, Госдепартаменту и ФБР указания разработать планы «по противодействию угрозе иностранного вмешательства» в электоральные процессы в Соединенных Штатах.

«По мере возможности это будут делать в координации с нашими союзниками и партнерами с целью изоляции режимов, которые стремятся к подрыву демократии и гражданских свобод», — отметил он.

По словам экс-вице-президента США, другие страны, в том числе Россия, пытаются вмешаться в американские выборы, и таким государствам следует расценивать его заявление в качестве предупреждения.

«Я не стремлюсь к росту напряженности в отношениях с Россией или какой-либо другой страной. Я бы предпочел, чтобы моя администрация приложила все силы, чтобы привлечь мировое сообщество к борьбе с COVID-19 и нанесенным им экономическим ущербом или к решению других насущных мировых проблем», — сказал он.

Национальный съезд Демократической партии США состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). На нем Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Американские спецслужбы инкриминировали России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этого дела почти два года занимался бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года минюст США обнародовал его итоговый доклад, согласно которому он не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп не раз отвергал подозрения в каких-либо неправомерных связях с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также заявляла, что утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США беспочвенны.

В феврале этого года американские СМИ сообщили, что американская разведка предупредила членов палаты представителей США о «вмешательстве России» в президентскую кампанию 2020 года.

По информации журналистов, Москва намерена помочь действующему главе государства.

Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров заявил РИА «Новости», что сообщения о вмешательстве России в выборы президента США — это внутриполитическая борьба. По его словам, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может.

«Это внутриполитическая борьба. Естественно, вмешательство в организацию выборов практически невозможно: любая демократическая страна имеет защищенную избирательную систему, хорошо организованную, и никакое внешнее вмешательство здесь невозможно. Если только об этом не попросят», — сказал Чуров.