Brexit — наш: в Британии проверили данные о вмешательстве РФ

Данные о «российском вмешательстве» в референдум 2016 года о Brexit не подтвердились. Об этом со ссылкой на доклад парламентского комитета по разведке сообщает газета The Telegraph.

При этом в документе значится, что РФ якобы пыталась оказать воздействие на исход референдума о независимости Шотландии, который состоялся в 2014 году. Авторы доклада назвали шотландский инцидент «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы».

Доклад критикует также британских юристов, политиков и финансистов, которые «помогали вливанию российских денег в экономику Соединенного Королевства».

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Неделей ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб признал, что Лондон не имеет доказательств полномасштабного вмешательства РФ в выборы. Однако, заявил он, российские власти вмешивались «путем публикации различных документов, что стало частью большой кампании против демократии».

Рааб также обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2019 года. Тогда российские агенты распространяли документ, заявил глава британского МИДа, в котором содержался компромат на Консервативную партию. В частности, речь идет о сведениях по ходу торговых переговоров Лондона с Вашингтоном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя выступления британских властей, что все это звучит «туманно и противоречиво». Она добавила, что такие обвинения напоминают «тактику хайли лайкли» (англ. — highly likely— «весьма вероятно»), применявшуюся во время скандала вокруг «дела Скрипалей».

Посольство РФ в Лондоне заявило, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенного Королевства.

«Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании — это пусть объясняют авторы данного «расследования». Мы этого не понимаем», — заявили российские дипломаты в ответ на нападки Рааба.

В посольстве РФ также подчеркнули, что на протяжении нескольких лет Россия безуспешно предлагала Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения вопросов, связанных с кибербезопасностью.

Двумя днями ранее Доминик Рааб обвинил спецслужбы РФ в попытках украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. По словам Рааба, российские хакеры атаковали медорганизации, стремясь «либо подорвать их деятельность, либо получить выгоду от их научных исследований».

Несколькими днями ранее британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал документ с обвинениями в адрес РФ. В тексте содержится множество оговорок, но Москву обвинили в попытке украсть сведения о вакцине — объектами кибератак названы Великобритания, США и Канада.

Ответственность за атаку британцы возложили на хакерскую группировку АРТ29 — она «почти наверняка» связана с российскими спецслужбами, считают в Лондоне. Кремль обвинения англичан в попытках кражи вакцины также отверг — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о «вмешательстве» голословными.

«Москва не приемлет такие обвинения», — подчеркнул он.

Стоит добавить, что заявления о политическом вмешательстве РФ в британские дела опровергал и премьер-министр королевства Борис Джонсон. В ноябре прошлого года он заявил, что свидетельств о вмешательстве России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве нет. Так он ответил на ремарку ведущего в эфире радио «Би-би-си» о серьезности темы вмешательства в политику страны, приписываемого России.

Джонсона также обвинили в противодействии публикации доклада об угрозе вмешательства России в выборы — с таким заявлением выступал бывший генеральный прокурор Великобритании, глава парламентского комитета по разведке и безопасности Доминик Грив. Происходило это в преддверие досрочных выборов в парламент и разгар межпартийной борьбы.