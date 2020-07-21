Провал «Слуг народа»: чего Рада добилась за год

21 июля 2019 года на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, завершившиеся в пользу партии главы государства Владимира Зеленского — президентская «Слуга народа» впервые в новейшей истории страны получила абсолютное большинство в парламенте.

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Успех депутатов тогда оценивали по-разному, ряд экспертов указывал, что партия Зеленского по инерции получила сильный мандат от общества вслед за новоизбранным президентом. Как ожидалось, подобный успех должен был позволить главе государства совершить все задуманные реформы и воплотить в жизнь предвыборные общения.

Критики же говорили об угрозе «полной узурпации» власти из-за абсолютного большинства «Слуги народа», которое позволило партии принимать законопроекты без оглядки на другие фракции парламента. По факту партия Зеленского могла целыми пакетами принимать нужные президенту инициативы, сводя на нет попытки остальных партий внести какие-либо коррективы.

Спустя год после выборов нельзя однозначно ответить на вопрос, кто оказался прав. Как отмечал спикер Рады Дмитрий Разумков — бывший глава «Слуги народа» — нельзя сказать, что парламент отлично поработал.

«Сказать, что мы работали плохо, тоже будет неправдой. Четверка по пятибалльной системе — это как раз та оценка, которая дает возможность двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки отлично», — считает председатель Верховной рады.

По его мнению, в настоящий момент парламент работает в «едином направлении» с офисом президента и правительством. Монобольшинство «Слуги народа» в особенности демонстрирует продуктивную работу.

Взлеты и падения

Если смотреть на статистику, то за неполный год работы — все же первое заседание состоялось в конце августа — новый состав Верховной рады смог принять более 140 различных законопроектов. Особый интерес вызывают законы, продвигаемые Зеленским, так как прошлый парламент отчасти был распущен из-за споров с главы государства с парламентариями.

В числе главных инициатив — отмена депутатской неприкосновенности, введение уголовного наказания за так называемое «кнопкокрадство» или простым языком неличное голосование депутатов, закон об импичменте президента, а также восстановление ответственности за незаконное обогащение.

Все эти законопроекты можно рассматривать как большой пакет, направленный на повышение прозрачности власти. Конкретно снятие депутатской неприкосновенности ряд экспертов и вовсе рассматривал как сигнал для прошлых руководителей, в частности, предшественника Зеленского Петра Порошенко. Учитывая, что президент во время предвыборной кампании обещал «посадить» представителей предыдущих властей, многие ожидали начала громкого дела против экс-президента после вступления закона в силу.

И хоть против Порошенко заведено более 13 уголовных дел, официально он числится подозреваемым лишь по одному. Да и, как не раз писали украинские СМИ, дело выглядит скорее формальным, оно отлично подходит для пиара как Зеленского, так и Порошенко.

Тем не менее, если часть законов были приняты в рамках создания образа открытой и честной власти, то остальные пришлось принять из-за давления партнеров Украины.

В этом списке особенно выделяется отмена моратория на продажу земли — этого от Украины требовал Международный валютный фонд вместе с Всемирным банком. Эти организации не раз угрожали ограничением или отменой финансовой помощи стране без изменения законодательства.

При таких же условиях был принят закон о банковской деятельности, которым исключается возвращение финучреждений прежним владельцам. Инициативу назвали «антиколомойской», так как она сформировала прямой запрет на возврат государственного Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому.

Голосование по закону продемонстрировало раскол в «Слуге народа» — часть лояльных бизнесмену депутатов отказались поддерживать инициативу. По сути, инициатива прошла только за счет поддержки оппозиции от партий «Голос» и «Европейская солидарность».

Вероятно, именно отсутствие согласованности в президентской партии, привело к тому, что далеко не все планы Зеленского удалось реализовать через парламент. В этот список стоит включить провальное голосование по программе правительства нового премьера Дениса Шмыгаля, оставившее кабмин в подвешенном состоянии без неприкосновенности.

Уход от обещаний

При этом ряд знаковых инициатив, принятых парламентом, непосредственно бьет по обещаниям Зеленского, которые он давал избирателям перед президентскими выборами.

Особо актуальным является продолжение курса Порошенко на тотальную украинизацию без оглядки на народное мнение. Начало этому пути положила еще декоммунизация, а окончательный путь сформировал один из последних законов Порошенко — об «обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Изначально Зеленский критиковал эту инициативу, однако при нем Рада приняла закон о «полном общем среднем образовании», который дал русскоязычным детям право учиться на родном языке только до 5 класса, после чего как минимум 80% образовательного процесса будет идти на украинском языке.

Группа депутатов из «Слуги народа» попытались исправить эту инициативу, предложив дать русскоязычным школам трехлетнюю отсрочку по переходу на украинский язык. Однако поправка поступила в Раду в преддверии летних каникул и до сих пор не рассмотрена, не исключено, что депутаты приступят к изучению предложения лишь в сентябре — когда большинство школ уже начнут функционировать в соответствии с обновленным законом.

Второй аспект тут представляет ситуация вокруг Донбасса и российского Крыма. Зеленский делал особый упор на эти два фактора в своей избирательной кампании. Ключевым тут стоит назвать достижение мира на юго-востоке Украины за год, чего в итоге сделать не удалось. Да и особого настроя на завершение конфликта у Киева не прослеживается, о чем свидетельствует серия законопроектов по Донбассу.

Так, в первую очередь стоит упомянуть усилия правительства по децентрализации, проект изменения внутренних границ украинских районов не закончен, но территория Донецкой и Луганской областей уже согласована профильными комитетами без всяких переговоров с жителями неподконтрольных территорий.

Кроме того, Рада приняла постановление, в соответствии с которым выборы на Донбассе возможны только после передачи границы под контроль Киева. Таким образом парламент Украины одобрил прямое нарушение порядка реализации минских соглашений, которые даже западные партнеры Киева называют единственным вариантом урегулирования ситуации.

Стоит ли говорить о продлении закона об особом статусе Донбасса на год без имплементации положений «формулы Штайнмайера», требующей проведения выборов на неподконтрольных территориях с последующим предоставлением региону постоянного особого статуса, в случае легитимности этих выборов.

Партийный провал

С учетом всех переменных лучше всего итоги первого года работы парламента под управлением монобольшинства характеризуют рейтинги «Слуги народа». По июньскому опросу Киевского международного института социологии, в поддержку президентской партии высказались 28% респондентов, хотя летом 2019 года ее показатели превышали отметку в 50%.

Пока рейтинг «Слуги народа» стремительно падает, ее соперники, наоборот, возвращают поддержку избирателей. Так, «Оппозиционная платформа — За жизнь» набирает 17,7%, что на 4,2% выше прошлогодней отметки. Хорошо показывает себя и «Европейская солидарность» во главе с Порошенко — 16,2% против 8,10% в 2019-м.

Относительно стабильно себя чувствует «Батькивщина», сохраняя поддержку избирателей на уровне 8%. Пятая же партия Рады — «Голос» — переживает серьезный кризис, в ее пользу высказались 3,5% респондентов, что на 2,3% хуже ее прошлогодних результатов.

Вероятно, ситуация с «Голосом» объясняется уходом ее лидера — музыканта Святослава Вакарчука — из политики и объявление о переходе партии в оппозицию к власти в лице «Слуги народа».

Если же говорить о провалах «Слуги народа», то тут существует несколько негативных факторов. Во-первых, на показатели партии влияет их несколько неоднозначная работа. Скорее всего, украинцы ожидали более продуктивной работы и продвижения по ключевым направлениям — улучшение экономики, борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта в Донбассе.

По факту же, их надежды не оправдались: шанс на экономический рост забрала пандемия коронавируса COVID-19, ряд скандалов вокруг «Слуги народа» по продаже депутатских мандатов разрушил надежду на уход коррупции, а мирный процесс по Донбассу не сдвинулся с мертвой точки. Безусловно тут стоит учитывать рейтинг самого Зеленского, который также рухнул на фоне вышеперечисленных проблем.

Согласно июньскому опросу социологической группы «Рейтинг», президента поддерживают лишь 36% респондентов, хотя в сентябре прошлого года этот показатель превышал отметку в 70%.

Дискуссии о новом роспуске

При этом вместе с очевидными проблемами власти в украинских СМИ началось активное обсуждение возможного роспуска парламента, что, если произойдет, лишит Зеленского столь весомого инструмента как монобольшинство.

«Любые новые выборы лишь ухудшат положение партии власти, поэтому сегодня целесообразность досрочных парламентских выборов крайне низкая. Но нельзя исключить сценария, при котором осенью или зимой может сформироваться серьезный политический кризис с массовыми протестами. Тогда президент, чтобы сохранить свою должность, может пожертвовать парламентом, но пока до такого кризиса еще далеко», — говорил «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

Пока речи о формировании серьезного политического кризиса не идет, хотя в украинском медийном пространстве последнее время появляются намеки на подготовку «бунта» со стороны Порошенко.

В частности, об этом прямо заявил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Готовится большой реванш тех сил, которые «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году», — указывал политик.

Как писала «Страна.ua», в качестве знака по запуску подобных процессов можно расценивать назначение экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов главой штаба «Европейской солидарности».

«Если мыслить категориями «майданов», Турчинов именно этими категориями и мыслит, то это знак того, что вся их компания готовится к организации бунта осенью, чтоб снести Зеленского», — считают обозреватели издания.

Вероятно, в случае запуска народных волнений по образу и подобию «евромайдана» президент действительно может пойти на роспуск парламента в целях сохранения собственной власти. Тогда нынешний состав Рады лишиться шанса на выполнение предвыборных обещаний, да и сам Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над решениями парламента.