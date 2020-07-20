«Убедили многих»: США нашли союзника в борьбе с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео 20 июля начал свой двухдневный визит в Великобританию, где у него запланированы встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом. Тем для обсуждения у сторон достаточно, особенно учитывая, что через полгода Лондон окончательно покинет Евросоюз и что лидеры Великобритании и США уже давно анонсировали некую торговую сделку.

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На повестке дня стоит то самое соглашение, борьба с пандемией коронавируса COVID-19 и Китай. Тема Пекина была затронута в свете протестов в Гонконге из-за закона о национальной безопасности.

И в этом плане США, последовательно продвигающие антикитайскую политику в Европе, наконец, нашли союзника. Великобритания — одна из стран, присоединившихся к критике Вашингтона в отношении Пекина. Для осуждающих заявлений у Лондона есть исторические основания в виде утверждений о нарушении Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году.

К приезду Помпео Великобритания создала благоприятную почву. Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

«Я хотел бы добавить, что мы не будем рассматривать возможность восстановления этих договоренностей до тех пор, пока не будут предоставлены ясные и твердые гарантии, которые позволят быть уверенным, что этими соглашениями нельзя будет злоупотребить с помощью нового закона о национальной безопасности», — подчеркнул Рааб.

Кроме того, королевство распространит на Гонконг оружейное эмбарго, которое действует в отношении материкового Китая с 1989 года.

Решение Лондона последовало через неделю после того, как правительство приняло решение запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G.

Британский телеканал Sky News сообщал, что

на решение Лондона повлияли санкции США против Huawei, введенные в мае, когда Белый дом попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий.

Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник, британское правительство в частном порядке сообщило представителям Huawei, что запрет, в частности, основан на «геополитических» причинах из-за огромного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Впрочем, и сам глава Белого дома взял на себя ответственность за решение Лондона, выставляя это как свою личную заслугу.

«Мы убедили многие страны — я это сделал сам — не использовать Huawei, потому что мы думаем, что это большой риск для безопасности, очень большой риск для безопасности», — заявил президент США на пресс-конференции, приветствуя решение Великобритании.

Таким образом, запрет Лондона стал своеобразным авансом в процессе создания торгового соглашения с США, которое крайне нужно правительству Великобритании. Удачная сделка станет подтверждением правоты евроскептика Бориса Джонсона, возглавившего кампанию по скорейшему выходу страны из ЕС. Кроме того, непонятно, на каких именно экономических условиях стороны разойдутся — процесс переговоров о торговых соглашениях с Брюсселем продвигается крайне трудно.

Для Трампа же антикитайский вопрос стал одной из центральных тем, вокруг которых он выстраивает свою предвыборную кампанию. Пандемия коронавируса разрушила его планы по перечислению всех своих достижений в сфере экономики, и глава Белого дома перешел к механизму поиска внешнего врага, на которого можно возложить вину за кризис, заодно продемонстрировав избирателю, что враг понес ответственность.

В этом направлении американский лидер действительно двигается последовательно. 16 июля он подписал закон о санкциях против Пекина в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций для этого Специального административного района КНР. Объявляя о своем решении, Трамп подчеркнул, что считает Китай ответственным за пандемию коронавируса.

«Они могли ее остановить», — заявил американский лидер и перешел к другой теме — что если на выборах в США победит Джо Байден, то это станет «подарком Компартии Китая».

Пока Трамп анонсировал новые санкции в отношении КНР, его советник по национальной безопасности Роберт О`Брайен завершал трехдневный визит в Париж, где он встретился с коллегами из Франции, Великобритании и Германии для обсуждения внешнеполитических вопросов, в том числе и темы Пекина. В американскую делегацию вошли также заместитель советника по нацбезопасности Мэтт Поттинджер, бывший корреспондент газеты The Wall Street Journal, специализирующийся на Китае, и Райан Талли, новый старший директор по Европе и России Совета национальной безопасности Белого дома. В частности, с подачи американской стороны обсуждался и отказ от услуг Huawei.

Впрочем, Берлин и Париж пока не намерены занимать чью бы то ни было сторону в противостоянии Пекина и Вашингтона. У Лондона же свои причины подыгрывать Белому дому.

К слову, еще когда Трамп обвинял Китай в сокрытии информации и призывал провести расследование происхождения вируса, именно Великобритания стала одной из первых стран, разделивших позицию президента США.

«Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела как обычно после этого, — заявлял Рааб в ответ на вопрос, произойдет ли «перерасчет» в отношениях Лондона с Пекином в связи с пандемией. — Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему ее (эпидемию — прим.) нельзя было остановить раньше».