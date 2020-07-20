Месть Качиньского: Польша ограничит иностранные СМИ

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) намерена предложить Сейму законопроект, ограничивающий работу иностранных СМИ в стране. Об этом польскому общественному радио заявил председатель ПиС Ярослав Качиньский.

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Потенциальные правила работы СМИ все еще «анализируются, и по этому вопросу ведутся дискуссии», добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли ПиС предлагать соответствующие изменения до окончания своего мандата (парламентские выборы в Польше пройдут в 2023 году), Качиньский уточнил: «Нам удастся сделать это намного быстрее, по крайней мере, на законодательном уровне, но успех этого процесса привязан ко многим изменениям, которые мы должны осуществить в нашей стране, а также в международных отношениях».

При этом он также сообщил, что осенью в правительстве будут проведены кадровые перестановки, однако премьер-министр Матеуш Моравецкий сохранит свой пост.

Формально председатель правящей партии не занимает ни одного государственного поста, однако считается, что именно он имеет полный контроль над ПиС, благодаря чему влияет на всех ее представителей в правительстве.

«Право и справедливость» обратила свое внимание на работу иностранных СМИ во время президентских выборов, на которых победу одержал выходец из партии Анджей Дуда, поддержку которому предсказуемо оказал Качиньский. 12 июля состоялся второй тур выборов, в результате которого Дуда получил 51% и был переизбран на второй срок.

Избирательная кампания выдалась для президента нелегкой, а сами результаты хоть и обеспечили ему в итоге победу, все же стали неожиданностью для властей. Большую роль в этом процессе сыграли Качиньский и СМИ.

Изначально выборы были назначены на 10 мая, однако их проведению препятствовала пандемия коронавируса COVID-19, и Варшава демонстрировала слишком твердую решительность провести выборы в срок. Этот сценарий и продвигал Ярослав Качиньский. ПиС даже представили законопроект, предлагающий голосование по почте в условиях пандемии.

Причем причины, по которым перенос выборов был нежелательным для властей вариантом, были напрямую озвучены Качиньским в эфире польского телеканала TVN 24.

«Известно, что в настоящий момент в мире, а, значит, и в Польше, начинается серьезный экономический кризис, которого до сих пор не было. И через год мы, вероятно, окажемся в фазе такой болезненной борьбы с этим кризисом, и это, вероятно, также учитывается оппозицией, — заявил политик. — Сегодня наши оппоненты, вероятно, оценивают свои шансы как очень маленькие и считают, что в следующем году все будет иначе. Правильно ли это? Это другой вопрос».

Он также сообщил, что в случае переноса у оппозиции будет время, чтобы сменить своих кандидатов на более успешных. Прямолинейность председателя ПиС стала фактически подтверждением высказываний оппозиции о готовности властей страны рискнуть здоровьем граждан или же прозрачностью выборного процесса в угоду своей победе. Инициатива проведения выборов в срок и по почте вызвала разногласия в рядах самой правящей партии, в результате чего процедура была все же перенесена, но не на значительный срок, а на полтора месяца.

Оппозиция действительно последовала фактически совету Качиньского — «Гражданская платформа» сменила своего кандидата и выдвинула мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Именно он и составил Дуде сильную конкуренцию.

В первом туре политик набрал около 30,3% голосов, в то время как действующий президент получил 43,7%. Ко второму туру Тшасковскому удалось мобилизовать электорат остальных кандидатов, выбывших из гонки.

Накал и без того напряженной гонки добавили СМИ. Противостояние медиа достигло таких масштабов, что политики не смогли договориться об участии в дебатах, и каждый из них провел отдельное предвыборное шоу под эгидой дружественных ему СМИ.

В преддверии второго тура выборов государственное телевидение планировало провести дебаты кандидатов в президенты. Тшасковский отказался принять участие в дискуссии, организованной государственным СМИ, оставив Дуду в одиночестве в эфире телеканала. Дуда, в свою очередь, отказался участвовать в дебатах, которые организовали неправительственные СМИ.

Отдельную войну власти страны развязали с иностранными изданиями, критично освещающими предвыборную кампанию.

Так, сторонники Дуды яростно отреагировали на новость самого популярного в Польше таблоида Fakt о том, что президент помиловал осужденного мужчину, который избивал и домогался своей дочери.

«Господин Президент, как вы могли простить кого-то вроде него?» — спрашивал автор материала, ссылаясь на традиционные ценности, вокруг защиты которых Дуда выстроил свою кампанию.

В ответ на статью Дуда и ПиС обвинили владельцев издания Ringier Holding (швейцарская медиа компания) и Axel Springer (немецкий издательский дом) во вмешательстве в выборы.

«Желает ли компания Axel Springer с немецкими корнями, которая является владельцем газеты Fakt, влиять на президентские выборы в Польше? — спрашивал Дуда. — Немцы хотят избрать президента Польши?»

Помимо этого, президент обвинил корреспондента немецкой Die Welt в Варшаве в продвижении кампании Тшасковского: «Сегодня, дамы и господа, у нас еще одна атака из Германии во время наших выборов».

В ответ на критику Дуды главный редактор Die Welt Ульф Поштардт опубликовал открытое обращение, в котором обвинил президента в пропагандистских атаках на СМИ.

Критике со стороны властей подверглись и другие СМИ. Так, в ходе избирательной кампании депутат Европарламента от ПиС Беата Мазурек написала на своей странице в Twitter: «Тшасковский боится дебатов с поляками. Он предпочитает дебаты во WSI 24 и немецком Onet [онлайн-издание, критиковавшее президента]».

Под WSI 24 депутат подразумевала польский телеканал TVN 24, принадлежащий американским акционерам. WSI — это аббревиатура военной разведки и контрразведки Польши, которая существовала в 1991—2006 годах и была с большим скандалом расформирована заместителем министра национальной обороны Антонием Мачеревичем под предлогом «заражения» ее «многочисленной русской агентурой».

На заявление отреагировала посол США в Польше, после чего между сторонами развернулась публичная перепалка.

Дуда пользовался полной поддержкой государственных СМИ, которые, в свою очередь, вовсю атаковали Тшасковского, обвиняя его в пропаганде ЛГБТ и в том, что он готов предать интересы страны в угоду зарубежным странам.

Вскоре власти перешли к намекам. Министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что правительство вынуждено будет более внимательно следить за СМИ, принадлежащими иностранцам.

«Мы должны внимательно рассмотреть ситуацию со СМИ в Польше, потому что то, что происходит сейчас, мы не можем просто пропустить, и я надеюсь, что после президентской кампании мы сделаем некоторые выводы», — говорил министр юстиции.

Вероятно, именно законопроект об ограничении работы иностранных СМИ в Польше — это и есть те выводы, которые сделало правительство. И хотя этот шаг почти наверняка получит осуждение Брюсселя, который не устает высказывать недовольство нарушением принципов верховенства закона и попытками Варшавы подчинить себе другие ветви власти, ПиС, с высокой долей вероятности, все же воплотит свои планы в жизнь.

Освещение польскими СМИ предвыборной кампании стало одним из главных показателей поляризации общества. И, что примечательно, эта история привела к подтверждению желания правящей партии подчинить себе еще один важнейших инструмент власти.

В отчете наблюдателей от европейской Организации по безопасности и сотрудничеству по первому туру выборов говорится: «В явно поляризованной и предвзятой среде СМИ не смогли обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение, а, скорее, служили инструментом кампании для действующего президента».