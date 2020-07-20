«Невообразимый ужас»: Трамп теряет поддержку американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа на выборах его будущего оппонента — бывшего вице-президента США Джо Байдена — приведет к уничтожению Америки. По мнению главы государства, этому поспособствуют радикальные представители левого крыла Демпартии, взявшие под контроль кандидата.

«Они уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд (штат Орегон), где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия, хотя мы отправили им помощь», — написал Трамп в Twitter.

В Орегоне губернатор-демократ Кейт Браун выступает против вмешательства федеральных органов власти в урегулирование демонстраций, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннесоте. Как говорила Браун, федеральное правительство злоупотребляет своими полномочиями, проводя задержания участников протестов.

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Ее точку зрения разделяют мэр города, представитель Демпартии Тед Уилер и прокурор штата Билли Уильямс. Они отмечают, что федеральные силовые ведомства действуют на территории Орегона в масках, камуфляже и без опознавательных значков.

Уилер не раз называл происходящее в городе «нападением на демократию», имея в виду как раз вмешательство федеральных силовых ведомств. Однако в МВД США подчеркивают, что отправка сил стала необходимостью, так как протесты не утихают в Портленде уже несколько недель.

В Белом доме, да и в федеральном правительстве происходящее сравнивают с анархией — что в очередной раз подтвердил Трамп. При этом президент США не случайно связывает происходящие с «радикальными демократами», так как некоторые представители партии призывали к достаточно неоднозначному ответу на протест американцев — роспуску полиции.

Впрочем, Байдена нельзя причислить к сторонникам подобных мер. На фоне дискуссий о необходимости реформы правоохранительных органов демократ, напротив, призывал к увеличению финансирования полиции и делал особый акцент на улучшении качества их подготовки.

Трамп в смятении

Однако учитывая, что до президентских выборов в США осталось чуть больше 100 дней, соперники будут использовать любой повод, чтобы поддеть друг друга. Жесткие атаки Трампа на Байдена продолжаются уже длительное время, и главный тезис действующего президента не меняется — его конкурент развалит страну, при нем США даже могут стать «новой Венесуэлой».

Как отмечали обозреватели Politico, президент США сильно переживает, что Байден с серьезным отрывом лидирует в опросах общественного мнения.

К примеру, по июльскому исследованию ABC News/The Washington Post Трамп получает всего лишь 44% одобрения на национальном уровне, когда в пользу бывшего вице-президента выступают 54% респондентов.

Успех Байдена отчасти заставил президента США начать перестановки в своем избирательном штабе. В частности, место руководителя кампании ушло Уильяму Степину — он активно помогал Трампу во время выборов 2016 года, да и в целом обладает достаточно серьезным политическим опытом.

В настоящее время кампания президента идет несколько хуже, чем четыре года назад, о чем опять же свидетельствуют опросы. Если сравнивать результаты в связках Трамп/Байден в 2020 году и Трамп/Клинтон в 2016-м, то на национальном уровне они различаются несильно.

По опросу CNN/ORC от 29 июля 2016 года, кандидат-демократ имела рейтинг 52% против 43% у республиканца. Максимальный разрыв за лето Клинтон продемонстрировала в августовском исследовании McClatchy/Marist — экс-госсекретарь получила 48%, а Трамп удостоился лишь 33%.

Как пишет обозреватель CNN Гарри Энтен, летние опросы имеют особое значение для американских президентских выборов, поскольку можно составить вполне реальное представление об итоге выборов. В этот период обычно избиратели уже достаточно осведомлены о кандидатах, поэтому сильных скачков в последующих исследованиях не ожидается.

Роль места

Впрочем, ключевую роль играет не рейтинг оппонентов на национальном уровне, а непосредственно опросы по каждому конкретному штату. Стоит помнить, что фактически американцы, отдавая свой голос на выборах за того или иного кандидата, избирают не его, а членов коллегии выборщиков — они проводят собственно голосование, по итогам которого становится известно имя нового президента.

Коллегия выборщиков же представляет собой множество различных представителей того или иного штата, в каждом американском регионе их число ограничено. Можно сказать, что оно отчасти пропорционально населению каждого штата, но по факту их количество равно числу представителей региона в конгрессе США. В свою очередь, это число равно количеству избирательных округов на территории штата.

К примеру, в Калифорнии 55 выборщиков, а в штате Вайоминг — всего трое. Среди крупных регионов стоит назвать Пенсильванию (20), Иллинойс (20), Флориду (29), Нью-Йорк (29) и Техас (38).

В соответствии с принципом «победитель получает все», если Байден победит в Калифорнии — все 55 выборщиков будут обязаны отдать свой голос за него.

Таким образом, опросы на уровне штатов — главный приоритет для кандидатов, и тут у Трампа, действительно, есть поводы для беспокойства. В частности, по июльскому исследованию университета Monmouth в Пенсильвании,

52% респондентов готовы отдать свой голос за Байдена и только 42% за действующего президента.

Основная проблема Трампа заключается в том, что он начал терять популярность в традиционных республиканских штатах — по июньскому опросу университета Техаса в Тайлере, глава государства получил 43% рейтинга, а его конкурент заручился поддержкой 48% респондентов.

Показатели Байдена на уровне штатов пока намного лучше, чем у Клинтон. В той же Пенсильвании летом 2016 года госсекретарь набирала 39% одобрения против 38% у Трампа в соответствии с опросом университета Quinnipiac.

В подобных условиях нет ничего удивительного в том, что Трамп не отступает от своих атак против Байден, стараясь доказать избирателям, что он «разрушит» США. Однако вряд ли это добавляет действующему президенту популярности и шансов на переизбрание. Потерю рейтинга президента вполне можно объяснить пандемией коронавируса, как раз в Техасе продолжает расти число зараженных.

Западные СМИ не раз критиковали главу американского государства за то, что он не слишком серьезно относится к эпидемии, отдавая предпочтение избирательной кампании, а не решению реальных проблем населения. Главным препятствием тут выступает стойкое желание Трампа снять все ограничения, чтобы начать восстанавливать экономику, но против этого выступают множество специалистов — да и мировое лидерство США по зараженным и погибшим также не идет на пользу планам президента.

К пандемии прибавляются протесты против жестокости полиции и расизма, которые зачастую приводят к столкновениям с представителями правопорядка, рецессия в экономике, рост безработицы и серьезные проблемы в системе здравоохранения. Однако списывать Трампа со счетов все же не стоит, четыре года назад многие СМИ прогнозировали его поражение, но в итоге именно он занял кресло главы Белого дома.