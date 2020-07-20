Впервые за 12 лет: Лукашенко назначил посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел республики Олега Кравченко, передает РИА «Новости». Это первый белорусский посол в Вашингтоне с 2008 года.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов еще 12 лет назад, посольства возглавляли временные поверенные. Однако на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине белорусско-американские отношения начали заметно улучшаться.

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1 февраля Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео, он заехал в Минск в рамках «евразийского турне». Там глава Госдепартамента провел переговоры с Лукашенко и главой МИД РБ — Владимиром Макеем.

Готовность вновь обменяться послами стороны подтвердили еще тогда. Американский посол — бывшая помощница заместителя госсекретаря Джули Фишер — должна прибыть в Минск этим летом.

Обмен любезностями между Минском и Вашингтоном происходит весьма интенсивный. В День независимости США, 4 июля, Лукашенко поздравил Трампа с праздником и подчеркнул, что для Белоруссии крайне важно выстраивать отношения со Штатами «на основании общих ценностей и приоритетов». Он также напомнил, что День независимости Республики Беларусь приходится на 3 июля, и выразил надежду на укрепление сотрудничества — в том числе и экономического.

«Примером этого <...> стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году», — заявил белорусский президент. Он добавил, что выстраивание прочных отношений с США — одна из целей внешней политики Минска.

Ранее Помпео призвал Белоруссию расширить доступ к своему рынку для американских компаний и провести реформы. По словам главы Госдепа, это поможет Минску «полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал».

«Мы с нетерпением ждем продолжения укрепления нашего партнерства», — добавил американский госсекретарь.

Тем не менее, Лукашенко до сих пор пользуется симпатией россиян. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, именно белорусский лидер — самый популярный зарубежный политик среди россиян. «Позитивное отношение связано с тем, что

он [Лукашенко], во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный.

Люди это ценят», — сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Однако, подчеркнул он, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик. «Есть мнение <...> что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века», — добавил он.

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать», — заявлял в феврале Лукашенко.

В мае член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предупредил об опасности интереса президента Белоруссии Александра Лукашенко к западным странам. Он напомнил о судьбах бывших президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича, которые также проявляли заинтересованность в этом направлении.

«Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц», — заявил сенатор, добавив, что у тех, кто маневрирует, существует риск «переиграть». Он также выразил мнение, что в вопросе сотрудничества западных представителей с Белоруссией есть «политический подтекст», о чем, по его словам, знает сам Лукашенко.