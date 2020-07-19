«Франция раскололась»: пандемия лишает Макрона второго срока

Лидеры ЕС не могут прийти к соглашению по созданию антикризисного фонда для поддержания экономики объединения, серьезно пострадавшей из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Саммит Евросоюза затягивается, а отсутствие консенсуса в переговорах откладывает вопрос формирования долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы.

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Главными идеологами создания антикризисного фонда выступили Германия и Франция, они предложили выделить €500 млрд на поддержку пострадавших от эпидемии государств. Инициатива отличается отчасти новым для ЕС подходом — фонд будет предоставлять странам бюджетные дотации, а не кредиты. С этим не согласны как минимум Австрия и Нидерланды. По их мнению, не стоит увеличивать бюджет ЕС и наращивать общеевропейский долг.

Ситуация вокруг антикризисного фонда бьет по позициям Эммануэля Макрона, так как формирование германо-французского плана по восстановлению европейской экономики можно записать в число личных побед президента республики.

Будет ли утвержден новый антикризисный фонд вместе с бюджетом ЕС, пока неизвестно. Переговоры лидеров стран-членов объединения продолжаются несколько дней, и каких-либо подвижек все еще не видно.

Вирусный удар

Желание главы Франции пойти на второй президентский срок вполне очевидно, как минимум это необходимо Макрону для полной реализации всех задуманных реформ. Однако пандемия спутала карты президенту, поставив его переизбрание под угрозу. Франция стоит на пороге волны увольнений и закрытия компаний.

Как говорил сам Макрон, впереди французов ожидают очень трудные месяцы — власти сделают все возможное для минимизации ущерба, но в последнее время в стране снова фиксируется рост числа заболевших, что может говорить о возможности второй волны эпидемии.

«Мы все делаем для того, чтобы избежать новой волны и проявлять дифференцированный подход, если она случится. И я говорю это для всех наших граждан: мы участники борьбы против вируса. Будет ли вторая волна, зависит от нас», — отмечал президент.

Новая волна, вероятно, окончательно убьет главные экономические успехи Макрона на посту президента, пишет Politico.

До пандемии французский лидер мог похвастаться низким уровнем безработицы, экономическим ростом и не слишком высоким государственным долгом. COVID-19 ударил по всем трем показателям одновременно — центральный банк Франции прогнозирует уровень безработица до 11% в годовом выражении против 7,8% до пандемии, ВВП во втором квартале упал на 17%, государственный долг стремительно растет и по прогнозам может превысить показатель в 120% ВВП.

Последний показатель существенно сужает возможности маневра для правительства Франции, хотя, по сути, не является крупной проблемой. В совокупности с кризисом в промышленной сфере, туризме и ряде других областей возврат к докризисному уровню до президентских выборов в 2022 году, скорее, будет восприниматься как чудо.

И Макрон прекрасно понимает всю опасность текущей ситуации для своего переизбрания, считает руководитель Центра французский исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Макрон признал, что ему не удалось примирить французов — раскол общества налицо, и он усугублен коронавирусом. Более того, его форма иногда приобретает характер ненависти. Он пытается найти такую программу и состав правительства, которые повысят его шансы на президентство после 2022 года», — сказал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Ситуация осложняется тем, что рейтинги Макрона оставляют желать лучшего. На фоне закрытия европейских стран друг от друга весной президент Франции получил свою долю народной любви, что эксперты зачастую называют «эффектом сплочения» — в кризисной ситуации большинство французов поддержали президента, впервые за три года его рейтинг достиг 51%.

Однако как только пандемия во Франции начала идти на спад, показатели поддержки Макрона поползли вниз. По июньскому опросу BVA, главу государства поддерживают лишь 38% французов.

Что интересно — 54% респондентов высказались в поддержку экс-премьера Франции Эдуара Филиппа.

Угроза переизбранию

Как пишет Bloomberg, усиление позиций главы правительства стало одной из причин для его отставки и возвращения на пост мэра Гавра — место градоначальника он получил по итогам второго тура муниципальных выборов во Франции.

«Макрон с Филиппом расстались по-хорошему, то есть ему были выданы все комплименты за результаты работы во главе правительства. Разрыв между ними не прослеживается. Тем не менее у республиканцев есть надежда использовать его фигуру на предстоящих президентских выборах, но сегодня это достаточно сомнительно», — указал Юрий Рубинский.

Во Франции популярно мнение о том, что Филипп может принять участие уже в выборах 2027 года, отметил эксперт, однако сейчас сценария разрыва между экс-премьером и президентом не вырисовывается.

Последняя избирательная кампания на уровне муниципалитетов прошла не в пользу президентской партии «Вперед, Республика!» и продемонстрировала усиление левых — партии «Европа — Экология — «Зеленые» и социалистов, они получили контроль над крупнейшими городами республики.

Итоги выборов стали еще одним негативным фактором для Макрона, сделавшего ставку на правые силы в лице республиканцев.

На явный запрос избирателей на защиту экологии и усиление социальной составляющей президент ответил громким обещанием о смене курса.

Спровоцированная уходом Филиппа смена правительства «уклона влево» не продемонстрировала — большинство министров являются бывшими или действующими представителями Республиканской партии, что несколько не соотносится с желанием Макрона повернуться лицом к избирателю.

«Крупный прорыв зеленых на муниципальных выборах стал неожиданным фактором, они получили большинство в крупнейших городах страны — Марселе, Лионе, Бордо, Страсбурге, — где три года назад наиболее успешно себя показывала правящая партия. То есть фактически выборы продемонстрировали достаточно бледное укоренение «Вперед, Республики!» на местах. Но какой-либо опасной кандидатуры слева для Макрона нет, зеленые пока имеют слабую партийную структуру в национальном масштабе», — пояснил Рубинский.

С точки зрения обозревателей Politico не стоит забывать и о сильных протестных движениях во Франции, которые, скорее всего, активизируются на фоне последовательного ухудшения ситуации в стране. За время своего президентства Макрон уже столкнулся с жесткими демонстрациями движения «желтых жилетов» и многотысячными митингами различных профсоюзов против пенсионной реформы.

По самым негативным прогнозам, число безработных во Франции может увеличиться на 1 млн человек, по мнению журналистов издания, это может привести к вспышке протестных настроений уже будущей зимой — общие проблемы в экономике лишь усилят народные волнения.

Главные оппоненты

Формально подобная ситуация может сыграть в пользу соперника Макрона на прошлых президентских выборах, лидера «Народного фронта» Марин Ле Пен. Оппонент президента может использовать протестные настроения французов против него, хотя во время пандемии сделать ей этого не удалось.

Возможное повторения сценария прошлых выборов — Макрон против Ле Пен — является оптимальным вариантом как для президента, так и для его соперницы, уверен Юрий Рубинский.

«Избиратели бы этого не хотели, им надоел этот вариант, и они хотели бы чего-то нового, но пока сильного кандидата справа или слева нет.

К тому же Ле Пен не удалось оседлать волну недовольства французов, хотя результаты Франции по борьбе с пандемией действительно были хуже, чем у той же Германии. Макрон видит эти проблемы и пытается реализовать существенные средства для поддержки системы здравоохранения. Однако успеет ли это оправдаться и дать политически эффект до 2022 года — вопрос открытый», — отметил эксперт.

Согласно июльскому опросу Harris Interactive, за Макрона готовы отдать свой голос 28% респондентов, Ле Пен поддерживают 25% опрошенных.

Впрочем, до выборов остается еще два года, и за это время стоит ожидать появления кандидата как минимум от партии «Европа — Экология — «Зеленые», учитывая ее общий успех на местном голосовании и позитивные результаты прошлогодних выборов в Европарламент.