«Забрали землю, убивают пенсионеров»: в Раде ждут смену власти

Единственный путь спасти Украину от банкротства и развала в настоящее время — уйти в отставку всем представителям исполнительной власти, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

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По его словам, Украина бедствует на фоне того, как в Брюсселе лидеры стран Евросоюза начали обсуждение стимулирования экономики, на что будет выделен триллион евро, и еще €750 млрд ЕС потратит на преодоление последствий пандемии

Политик напомнил, что €500 млрд будут распределены между 27 странами, входящими в Евросоюз, в виде безвозмездных грантов, а оставшиеся €250 млрд раздадут как займы.

«А что с нами? А нас за 2 миллиарда, извините, «поставили раком» всю страну, забрали землю, «убивают» пенсионеров, отнимают право учиться и лечиться, и при этом с честными глазами рассказывают, что мы нормально живем», — возмутился Рабинович.

Он уверен, что чем быстрее уйдут со своих постов все высшие руководители Украины, тем выше шанс «оставить украинцам хоть что-то» и сохранить государство.

«Уход этот состоится в любом случае. И произойдет это уже в октябре на местных выборах — именно тогда закончится вакханалия этой «зеленой» власти и ей придет «гаплык», — подытожил парламентарий.

Неделей ранее информационно-аналитический портал NewsOne опубликовал открытое письмо «Оппозиционной платформы», в котором указывалось, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.

Как указали в партии, Зеленский и его команда не выполнили главное требование украинского народа — установить мир в Донбассе. «Оппозиционная платформа» обвинила главу государства в недоговороспособности и продолжении политики предыдущего украинского лидера Петра Порошенко.

При этом в партии напомнили, что главным выборным лозунгом Зеленского был «Мир — за год».

«Теперь переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения. Первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет, и призвал украинский народ с этим смириться», — указывалось в сообщении.

30 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Исследование показало, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют — 51%.

При этом в команде президента Украины если и переживают о перспективах участия Порошенко в местных выборах и его потенциальных планах на переворот, то виду не подают. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Стране.Ua» заявил, что не видит предпосылок для подобного сценария.

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович [Арсен Аваков], он член команды и министр», — заявил он.

Так Разумков прокомментировал прогнозы украинских журналистов и политологов о том, что Порошенко может попытаться заполучить реванш, причем не столько успехом на самих выборах, сколько организацией протестных акций.

Основным электоратом Порошенко остаются националисты, которые вынуждены объединиться под одним флагом, так как остальные политические тяжеловесы, пользовавшиеся их поддержкой, либо покинули сцену, либо работают в команде экс-президента.

В начале нынешнего месяца глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, и это грозит банкротством Украине, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Газета отмечает, что он ушел в отставку «в период продолжающейся эмиссии государственных облигаций, общий объем которой составляет $1,75 млрд».

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов», — пишут немецкие журналисты.

Утверждается, что в этом году Киев должен рефинансировать, то есть заменить новыми, старые кредиты на $17 млрд, срок погашения которых подходит к концу.

«С этой целью НБУ через банки Goldman Sachs и JP Morgan начал подписку на размещение 12-летних евробондов с процентной ставкой от 7,3% до 7,4%. 8 июля этот выпуск еврооблигаций предполагалось разместить на Лондонской бирже. Но эти действия были приостановлены из-за грома среди ясного неба — увольнения Смолия», — указывается в материале.

Ранее Рабинович заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимется на революцию и Зеленского.

По словам депутата, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

«Сегодня они продают землю, далее — крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа», нужно 100 тысяч человек, которые выйдут на улицы, причем — «по зову сердца», а не за деньги.