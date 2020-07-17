Без РФ нет Украины: Пушков высмеял Гордона за «беззащитность»

Украина существует благодаря России и «фантазиям о ее враждебности». Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

Реклама

Он прокомментировал таким образом заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона об «уязвимом перед российским вторжением Киеве».

Москва без Украины может обойтись, добавил сенатор, но вот Киев без России пропадет. Украинским властям необходим образ врага, считает Пушков. «Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России?» — заявил он.

Сенатор добавил, что именно под эту роль Киев просит Международный валютный фонд и Евросоюз оказывать финансовую помощь и просится в НАТО.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези», — добавил член верхней палаты российского парламента.

Наконец, Пушков заявил, что Украина нужна России — как невраждебное или даже дружественное государство. Украина не сможет существовать без РФ, «другого места в мире» у нее нет.

Дмитрий Гордон в интервью «Украине 24» прокомментировал прогнозы военных экспертов о «вторжении» России, которое пугает Киев уже более шести лет.

«Многие говорят, что вот Путин скоро зайдёт», — отметил Гордон, но при этом добавил, что ждут «Путина» кто где горазд.

Вторжение РФ ожидается то в Херсонской области, то в Мариуполе, то украинцев беспокоит российский парашютный десант со стороны Чернигова.

Гордон заявил, что верит в способность «500 российских парашютистов захватить Киев» — потому что в столице Незалежной творится «хаос и бардак». Однако в районе надежно укрепленного Мариуполя российской армии «не прорваться», добавил журналист.

В начале июля Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины, чтобы обеспечить Крыму доступ к пресной воде. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации», — подчеркнул он.

Ранее, напомним, главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что Украина усиливает свой военный флот, готовясь к «полномасштабной военной конфронтации» с РФ на море.

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться [Северо-Крымский] канал, то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», — отметил украинский военачальник.

Тема «российско-украинской войны» регулярно поднимается на Украине политиками и экспертами. В конце июня бывший глава украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киев не имеет шансов на победу в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Никогда мы ее [Россию] не победим <...> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — полагает бывший чиновник. Червоненко добавил, что шансы Украины на «победу» можно «просчитать математически», и они равны нулю.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны. Как сообщает «Московский комсомолец», так министр прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с РФ.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — заявил Шойгу в интервью.

По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.