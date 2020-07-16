«Трудный диалог»: о чем говорили лидеры Косово и Сербии

Как отметил по итогам переговоров сербский лидер, встречи в Брюсселе «были трудными» и сторонам удалось затронуть лишь «два-три вопроса». Белград и Приштина обсуждали проблемы пропавших без вести граждан, внутренне перемещенных лиц и экономические вопросы.

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«Я думаю, что мы хорошо подготовились к встрече, мы хорошо провели ее, и мы наилучшим образом представляли интересы Сербии. Мы были серьезными, ответственными, и в ходе диалога было ясно, что мы действительно начали говорить и чтобы добиваемся прогресса», — оценил Вучич состоявшийся диалог.

Этот разговор положил начало возобновлению диалога Приштины и Белграда по всеобъемлющей нормализации отношений, который был остановлен почти на два года.

Диалог сторон полностью прекратился, когда в ноябре 2018 года Косово в одностороннем порядке приняло решение о введении 100% пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Примечательно также и то, что диалог состоялся при активном посредничестве Евросоюза, хотя еще недавно на роль балканского миротворца претендовали США. 27 июня в Вашингтоне должны были состояться переговоры между Вучичем и президентом самопровозглашенной республики Хашимом Тачи.

Эти планы разрушились 24 июня, когда Гаагская специальная прокуратура по Косово обвинила лидера косоваров в военных преступлениях. Вслед за Тачи поездку в Вашингтон отменил и Авдулах Хоти, сославшись на необходимость разобраться в ситуации с президентом.

В Косово звучало мнение, что выдвижение обвинений в адрес Тачи связано именно с запланированными в США переговорами.

«Учитывая время и обстоятельства — всего за несколько дней до встречи в Белом доме, — вызывает сомнения, что это было случайностью», — говорил один из лидеров Демократической партии Косово Кадри Весели.

Действительно, Вашингтону в последнее время удалось перехватить косовскую повестку, особенно на фоне неудач Евросоюза в этом направлении. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп назначил представителем по Косово Ричарда Гренелла, который ранее занимал пост посла в Германии.

При посредничестве Гренелла была достигнута договоренность о возобновлении прямых коммерческих перелетов между Косово и Сербией. Благодаря его усилиям Вашингтона удалось повлиять на позиции Приштины и добиться отмены пошлин, отравлявших и без того предельно сложные отношения на Балканах. И именно он стал инициатором переговоров, которые должны были состояться в Вашингтоне. И, к слову, несмотря на их отмену, Гренелл не намерен опускать руки.

В Twitter политик заявил, что с пониманием относится к решению косовского президента и премьер-министра и в настоящее время работает над скорейшим установлением новой даты встречи сторон в Вашингтоне.

Но Евросоюз, раздраженный потерей контроля над ситуацией, оказался проворнее.

«Мы можем говорить, что Европа пытается перехватить у США балканскую повестку. И это вполне логично. Отчасти это удалось, поскольку в нынешних условиях даже сам факт проведения встречи может считаться результатом», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Но не смотря на сам позитивный факт встречи, в глаза бросается, что в отличии от всех предыдущих и несостоявшихся встреч стороны обошли статусные вопросы. По крайней мере никто из участников переговоров о соответствующих обсуждениях не заявляет.

«Хотя, надо понимать, что и американцы и ЕС выступают за достижение сторонами всеобщего и юридически обязывающей нормализации отношений. Де-факто речь идет о признании Сербией независимости Косова», — отмечает эксперт.

И действительно. Как отмечал накануне высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, также активно участвовавший в переговорах, именно взаимного признания добивается Брюссель.

Соглашение между Косово и Сербией открыло бы путь к нормализации жизни в непризнанном государстве, а также облегчило бы Сербии путь в Евросоюз.

«Если Косово и Сербия подпишут юридически обязывающее соглашение, которое полностью урегулирует наследие прошлого, то и у оставшихся стран ЕС не будет причин не признавать Косово», — заявил Боррель, выразив уверенность, что «главная причина непризнания — это то, как Косово получило независимость, а не сам факт независимости».

Формально Вучич, который только что выиграл выборы и дополнительно монополизировал контроль над парламентом и местными органами власти, вроде бы имеет полную свободу для принятия любых решений по статусу Косово. Однако реальность оказалась куда сложнее.

«Мы видим, что буквально через две недели после триумфальной победы на выборах одно единственное неосторожное решение — попытка повторного введения карантина — спровоцировала в стране волну возмущения и протестов, которая продолжалась несколько дней подряд. Более того, эти протесты проходили в том числе и под темой Косова. В итоге правительство, только что триумфально выигравшее выборы, было вынуждено полностью отказаться от своих планов», — подчеркивает Георгий Энгельгардт.

Идея признания Косово крайне непопулярна в Сербии, что ограничивает Вучичу пространство для маневра.

Уже сейчас на главу государства начинает давить оппозиция. «Для сербского государства неприемлемы разговоры о подписании какого-то «юридически обязывающего соглашения» между Белградом и Приштиной, которым наши власти признали бы независимость лжегосударства Косово и согласились бы на его вступление в ООН. Судя по заявлениям лидеров Германии и Франции, которые выступают в роли главных организаторов диалога, это и есть основная его цель», — заявил лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович.

По мнению политика, Сербия должна добиваться подключения к переговорам России. И такое предложение не случайно. Как отмечает Георгий Энгельгардт, позиция РФ — это еще один фактор, ограничивающий возможности сербского лидера. Москва в последние несколько недель последовательно подчеркивала свою приверженность резолюции СБ ООН, которая блокирует любое признание независимости Косова.

«Российская позиция по Косово остается неизменной, хотела бы это подчеркнуть. Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции совета безопасности ООН 1244», — говорит представитель МИД России Мария Захарова.

Пока в силу этих факторов позиция президента Сербии остается твердой. По итогам сегодняшних переговоров он сказал журналистам: «Хоти сказал «два государства» 20 раз, а я ответил 20 раз — одно государство и его автономная провинция».