«Последний шанс»: как Трамп борется за пост президента

Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании Брэда Паскаля. Его место занял Уильям Степин, с недавних пор занявший пост заместителя главы избирательного штаба американского лидера, а до этого консультанта кампании.

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«Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль, который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании», — написал Трамп в Twitter.

Паскаль и Степин активно участвовали в предвыборной кампании 2016 года, продолжил президент США, добавив, что

он с нетерпением ждет «крупной и очень важной» второй победы на выборах.

«Это должно быть намного проще в этот раз, так как мой рейтинг в опросах быстро растет, ситуация в экономике улучшается, а вакцины и лекарства (от коронавируса COVID-19) вскоре появятся», — резюмировал президент США.

Рокировка Трампа

Смена главы избирательного штаба за 111 дней до выборов — не слишком неожиданный поступок для Трампа. В 2016 году он сменил двух руководителей своей кампании в преддверии голосования. Однако то, что Паскаль остался при президенте — достаточно интересный факт. Его предшественники таким достижением похвастаться не могли.

Это объясняется тем, что Паскаль работал с Трампом около 10 лет и находится на достаточно хорошем счету не только у президента, но и у его семьи — руководителем штаба он стал с подачи зятя и советника главы Белого дома Джареда Кушнера. Однако в последнее время Паскаль несколько разочаровал президента из-за ряда негативных факторов. Как пишет Politico,

Трамп достаточно остро реагирует на то, что по большинству опросов он уступает своему будущему оппоненту от демократов — бывшему вице-президенту Джо Байдену.

По июльскому исследованию NBC News/Wall Street Journal, разрыв между кандидатами составляет 11% (51% за Байдена против 40% за Трампа).

Еще более негативный результат для американского лидера показывает опрос университета Quinnipiac — 52% респондентов поддерживают демократа и только 37% готовы отдать свой голос Трампу.

Кроме того, против Паскаля сыграл первый митинг президента после пандемии в городе Талса, штат Оклахома. Стадион, где проходило мероприятие, сторонники Трампа заполнили лишь на половину, хотя тогдашний руководитель предвыборного штаба утверждал, что придет более 1 млн человек.

В итоге Трамп решил сменить Паскаля. По данным источников издания, этот вопрос активно обсуждался в течение месяца. Его место занял Степин, начавший свой путь в команде Трампа летом 2016 года. Впоследствии он занял одну из должностей в Белом доме, но покинул администрацию Трампа во время перестановок 2018 года.

От своего предшественника Степин, пожалуй, отличается более серьезным политическим опытом.

В частности, он долгое время был главным советником губернатора Нью-Джерси Криса Кристи — в 2010 году он стал первым республиканцем, победившим на выборах в штате за 12 лет. Кристи отработал два полных срока и ушел в отставку лишь в 2018 году.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин, перестановки в команде Трампа продемонстрировали печальную тенденцию — за четыре года у президента так и не сформировалась собственная команда.

«Ему очень не хватает [экс-старшего советника Трампа и главного стратега Белого дома] Стива Бэннона, который привел его к власти.

Трамп — народный президент, однако кто-то должен был показать это американцам. Именно эту работу делал Бэннон.

В настоящее время у президента такого человека нет, мы это видим по частым перестановкам в аппарате главы государства», — отметил эксперт.

Смена руководителя избирательной кампании Трампа стала завершающим этапом в процессе перестановок в команде президента. За последние месяцы в штаб вновь вернулись Джейсон Миллер и Джефф Девит, которые также работали в кампании президента в 2016 году. С точки зрения американских СМИ, перестановки отчасти связаны с одним из основателей компании The Home Depot, миллиардером и ключевым донором республиканцев Бернардом Маркусом — он предложил Трампу внести изменения в штаб еще в прошлом месяце.

Тест на лояльность

Внутри Белого дома также намечаются определенные перемены. Аппарат президента запустил серию личных интервью с работниками администрации главы государства и федеральных ведомств. По информации Politico, эти опросы зачастую называют «тестами на лояльность» — они проводятся для устранения угрозы утечки информации и любой другой подрывной деятельности.

Тесты в основном привязаны к переизбранию президента, а именно поиску людей, желающих продолжить работу с Трампом. У опрошенных чиновников наблюдается различная реакция на подобную практику. Ряд источников сообщили изданию, что считают эти тесты пустой тратой времени, которая мешает работе. Другие, напротив, воспринимают опросы как вполне логичную процедуру — об этом в основном говорят ярые сторонники президента.

Сам факт такого опроса в период экономического кризиса, нового витка пандемии коронавируса и высокого уровня безработицы, по мнению обозревателя Politico Дэниэла Липпмана, указывает на зацикленность Белого дома на выборах, несмотря на очевидный запрос общества на решение текущих проблем.

Тем не менее для администрации Трампа вопрос лояльности длительное время остается одним из главным. Как писал CNN, с этой точки зрения президент скорее всего подходит к выбору и увольнению своих советников. В частности, якобы из этих соображений в сентябре прошлого года с должности был снят советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Если он запустил эту проверку сейчас, то уже слишком поздно. Единственный расчет может быть на американский народ, который поддержал его в 2016 году. К сожалению, на свое окружение он рассчитывать не может. Он действительно народный президент, который был избран как против демократов, так и руководства республиканцев», — считает Александр Домрин.

Отсутствие возможной опоры на окружение Трампа отлично иллюстрирует история с Болтоном, уверен эксперт. Экс-советника президента однозначно можно отнести к числу «откровенных предателей», сдавших главу Белого дома за многомиллионные гонорары.

Если же говорить о текущей ситуации, то определенные противоречия наблюдаются между президентом и главным инфекционистом США Энтони Фаучи. Сам Трамп говорит, что поддерживает хорошие отношения с экспертом, хотя и не всегда с ним согласен. Однако американские СМИ последовательно указывают на разногласия между ними. Ключевой проблемой является то, что инфекционист не поддерживает попытку Трампа преуменьшить проблемы, вызванные пандемией.

Это обстоятельство усугубляется тем, что народное мнение постепенно также переходит на сторону Фаучи.

Согласно опросу университета Quinnipiac, 65% респондентов доверяют мнению инфекциониста, когда Трампа поддерживают лишь 30%. При этом в начале июля Белый дом распространил отчет различных экспертов в области здравоохранения, которые критиковали Фаучи и намекали на то, что инфекционист был не прав во многих случаях.

Дошло до того, что глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро открыто поставил под сомнение компетентность эксперта администрации Трампа. Впрочем, президент решил защитить Фаучи, призвав Наварро не критиковать инфекциониста.

Неизбежный выбор

Возможно между Трампом и Фаучи нет никакого противостояния, как говорит американский лидер. Однако сама ситуация вокруг него как эксперта, не поддерживающего позицию президента, в целом достаточно показательна. Подобную борьбу действительно можно рассматривать в рамках устранения «нелояльных» работников в преддверии выборов.

Меньше чем за четыре месяца до голосования позиции президента находится не в лучшем положении, так как пандемия уничтожила один из его главных козырей — успехи США в экономике. Продолжение эпидемии на американской территории только ухудшает положение на этом направлении, а высказывания Фаучи отчасти подрывают активные попытки Трампа перейти к выходу из кризиса. Хотя лидерство США в мире по числу зараженных и погибших скорее всего в целом не добавляет оптимизма американским избирателям.

«После трех лет успешной экономической программы Трампа, все ее результаты обнулились из-за пандемии. Избирательная кампания Трампа тормозит, что мы видим на примере его поездки по южным штатам. Предполагалось, что на митинги президента придет множество людей, но оказалось, что пришла лишь треть. Это провал не Трампа, а его избирательной кампании и тех людей, кто ее возглавляет», — указывает Александр Домрин.

Президент США осознает, что его собственные люди его подводят, уверен эксперт, однако это не исключает, что с новыми сотрудниками история не повторится. Тем не менее шанс на переизбрания Трампа все еще не утерян.

«Если бы не было пандемии, то он победил бы любого оппонента из демократов нокаутом. Сейчас же Трамп скорее всего выиграет выборы по очкам, но скорее всего Демпартия не признает его победу», — резюмировал Домрин.