«Пора ему отдохнуть»: в Болгарии требуют отставки премьера

В Болгарии 15 июля возобновились массовые антиправительственные протесты. Демонстрации состоялись в Софии и других крупных городах — Варне, Пловдиве, Бургасе, Велико-Тырнове, Русе, Благоевграде, Стара-Загоре, Плевене, Габрове и Кюстендиле. На улицы столицы вышли тысячи людей, чтобы выразить недовольство против коррупции в правительстве страны.

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Протесты длятся уже неделю, поводом для них стали обыски в администрации президента Румена Радева, которые состоялись 9 июля. В тот же день на допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.

14 июля протесты переросли в жесткие столкновения. В социальных сетях распространялись кадры злоупотребления силой со стороны полиции. В интернете публикуются истории избитых сотрудниками правоохранительных органов участников акции. Один из них утверждает, что полиция делала селфи с теми, к кому применила силу.

Министерство внутренних дел, однако, отрицает, что полицейские превысили полномочия при задержаниях. Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что поддерживает действия сотрудников правоохранительных органов, а сами протесты он назвал «проплаченными».

Между тем, к отставке Гешева и всего кабмина премьер-министра Бойко Борисова призывает президент Болгарии Румен Радев. Того же требуют и протестующие.

Нынешние антиправительственные протесты стали самыми крупными, после волны антимонопольных демонстраций в 2013-2014 годах. Люди выходят на улицы с лозунгами «ЕС, ты слепой?» и «Я хочу жить в Болгарии».

Возглавляют акции оппозиционная социалистическая партия, а президент страны, который считается одним из самых ярких критиков болгарского правительства, оказывает полную поддержку протестующим. Однако Борисов уже исключил возможность роспуска правительства. Вместо этого он призвал преодолевать кризис «совместными усилиями», в том числе и при содействии оппозиции.

В понедельник заместитель премьер-министра Томислав Дончев в интервью для Nova TV подтвердил решимость правящей партии «ГЕРБ» («Граждане за европейское развитие Болгарии») держаться до конца. Однако на некоторые уступки правительство все же пошло, отправив в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел.

«Борисов больше не связан с реальностью. Пора ему отдохнуть. Требуются досрочные выборы, — заявил 13 июля в эфире национального телевидения бывший министр юстиции и лидер оппозиционной партии «Да, Болгария» Христо Иванов. — Мы готовы. Граждане готовы».

Партия Иванова не прошла в парламент по итогам выборов 2017 года, с тех пор эта политическая сила требует проведения досрочных выборов.

Именно Христо Иванов фактически спровоцировал протесты в Болгарии. 7 июля было опубликовано видео, на котором политик посещает особняк Ахмеда Догана — влиятельного олигарха и бывшего лидера партии «Движение за права и свободы», которая представляет интересы прежде всего турецкого этнического меньшинства в Болгарии. Дом политика расположен у моря на закрытом пляже.

Иванов утверждал, что строительство виллы на побережье было незаконным, как и передача пляжа в частную собственность Догана. Влиятельный политик является одним из сторонников правительства Борисова. Иванов вместе со своими сотрудниками установили на пляже болгарский флаг, однако вскоре между ними и охранниками олигарха началась потасовка. Приехавшая полиция потребовала у команды Иванова документы, в то время как сам политик утверждал, что они могут находиться на территории пляжа на законных основаниях, так как это общественная территория.

Видео быстро набрало популярность и вызвало сперва протесты против незаконного строительства на болгарском побережье, которые вскоре приобрели антиправительственный характер.

На следующий день президент Болгарии заявил, что охрана, которая препятствовала нахождению Иванова на пляже — это сотрудники Службы национальной защиты, которая отвечает за охрану президента, премьер-министра и других высокопоставленных лиц, а сам Доган не имеет права пользоваться их услугами.

На первый взгляд, происходящее в Болгарии кажется результатом противостояния Борисова и Радева. Президент долго время конфликтует с премьер-министром и генпрокурором, называя нынешний кабинет министров «мафиозным» правительством.

Бойко Борисов обвиняет Радева в разжигании ненависти и попытке извлечь политическую выгоду путем раскола страны. Однако массовость протестов демонстрируют наличие более глубоких проблем в государстве. И тот факт, что поводом для протестов стало напоминание о незаконной приватизации пляжа сторонниками премьер-министра, также свидетельствует об интенсивности возмущения уровнем привилегий и коррупции в рядах правительства.

Оппозиция обвиняет Борисова в «захвате государства» и подавлении свободы слова в течение последних 11 лет. Премьер-министр начинал свою карьеру в качестве личного телохранителя руководителя социалистической Болгарии Тодора Живкова и последнего царя страны Симеона II.

Причем правительство Борисова не в первый раз сталкивается со скандалами, связанными с коррупцией. Недавно, к примеру, выяснилось, что высокопоставленные чиновники «ГЕРБ» приобретали элитные квартиры в Софии за цену в разы ниже рыночной. Расследования о сторонниках премьера, отмывании денег за границей и преследовании влиятельных политических соперников сопровождают карьеру Борисова все последние годы.

Головной боли Борисову прибавило выдвижение в 2017 году на пост президента оппозиционного социалиста Румена Радева. С тех пор практически каждый скандал так или иначе приобретает очертания их личного противостояния. Так, в прошлом месяце в интернете были опубликованы снимки спящего премьер-министра около пистолета и большого количества денег.

Борисов назвал снимки фальшивыми и обвинил президента в их публикации. Радев, однако, отрицал, что имеет отношение к скандалу. На протестные настроения сказывается и усталость граждан от пандемии COVID-19, а также страх перед ее экономическими последствиями, в свете которого новости о роскоши, в которой живут люди из окружения премьер-министра, имеют более ощутимый эффект.

В феврале Румен Радев выступил с заявлением, в котором раскритиковал правительство за коррупцию, отсутствие реформ и распад государства заявив, что лишает его «своего доверия».

Болгария считается одной из наиболее коррумпированных стран в Евросоюзе. Параллельно с этим в Брюсселе считают, что в стране сохраняются проблемы с верховенством закона.

Однако недавно правительство Борисова получило поддержку от содружества, которую можно было бы представить своим избирателям как личное достижение. 10 июля Болгария присоединилась к системе Европейского механизма валютных курсов и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом вступления страны в зону евро.

Если София будет соответствовать другим экономическим критериям, то в течение трех лет присоединится к единой валюте Евросоюза.

Борисов мог рассчитывать, что такие подвижки станут символом прогресса для болгар. Однако празднование победы было омрачено доносившимся из Софии криками «В отставку!» и «Мафия!»