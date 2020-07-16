Выдала «Зубровка»: что напрягло Дуду в разговоре с пранкерами

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. В своем Twitter политик написал, что почувствовал подвох в разговоре с псевдо-генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, за которого выдавали себя шутники.

«Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — заявил Дуда.

При этом ранее радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы проверят факт разговора Вована и Лексуса с президентом Дудой. Зубровка — польский крепкий напиток, настойка на травах.

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по поводу розыгрыша от лица Гутерриша. «Понятно, что это не был генеральный секретарь. Так что не нам это комментировать», — заявил он журналистам.

Представитель ООН отметил в шутку, что его порой обвиняют, что он «выдает себя за генсека, говоря от его имени», поэтому он и считает нужным остановиться.

Накануне Вован и Лексус дозвонились под видом Гутерриша до Дуды, недавно победившего на президентских выборах в Польше и переизбранного на второй срок. Пранкеры поздравили польского лидера и спросили его, как пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на ход выборов. Дуда в ответ заявил, что вирус на предвыборной кампании «никак не сказался». Основной источник коронавируса в стране, по его словам — украинские иммигранты.

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев», — заявил Дуда. Кроме того, псевдо-Гутерриш спросил Дуду о борьбе с советскими памятниками в Польше. По словам польского президента, с монументальным наследием СССР в стране никто не борется. Кроме того, он заявил, что Польша была оккупирована Советским Союзом после Второй Мировой войны.

Пранкеры в ответ заявили, что ряд польских городов — например, Львов — вошли в состав Украины. Они предложили вернуть их Польше, но Дуда «сильно разволновался и начал заикаться», отвечая отрицательно. Он добавил, что эти города уже давно стали украинскими и «вопрос закрыт».

Вован и Лексус — известные российские пранкеры, на счету которых десятки розыгрышей. 1 января 2018 года жертвой Вована и Лексуса уже не в первый раз стал президент Украины Петр Порошенко. Под бой курантов российским пранкерам пришла в голову идея поздравить украинского лидера с наступившим Новым годом, представившись при этом генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ничего не подозревающий Порошенко пришел в восторг — как отметили сами пранкеры, в начале беседы он даже не сдержался и сказал «Вау!» По словам Владимира «Вована» Кузнецова, Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом». Под конец непродолжительного разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко «пить не особо много водки и горилки». После этих слов запись резко оборвалась.

В феврале 2017 года российские пранкеры также сумели поговорить с членом палаты представителей США Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкеры пожаловались ей на «вмешательство Москвы во внутренние дела страны Лимпопо». Уотерс так и не поняла, что ее разыгрывают, и пообещала разобраться в ситуации.

В 2015 году Вован и Лексус в ходе пресс-конференции заявили, что свободны в выборе тех, кого разыгрывают, и не работают на заказ. «Есть предложения от знакомых. Они могут предложить тему, а мы уже думаем — интересно или нет.

Мы не являемся ничьим обслуживающим персоналом, мы довольно независимые люди. Нас подозревают, что мы работаем на Кремль и ФСБ, недавно написали, что я работаю на Тину Канделаки, я даже расстроился такому понижению», — заявил Владимир Краснов (Вован).

По словам пранкеров, им ни разу не поступали угрозы и ими ни разу не интересовались сотрудники спецслужб, так как им «не интересна» информация, которая имеется в их распоряжении.