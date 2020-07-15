У премьер-министра «нет времени»: в Израиле требуют отставки Нетаньяху

В Израиле проходят протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 14 июля несколько тысяч граждан страны собрались перед официальной резиденцией премьера в Иерусалиме, с требованием отставки главы правительства, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

После нескольких часов акции протесты начали перерастать в столкновения и задержания. Полиция начала применять силу для разгона демонстрации после того, как протестующие начали поджигать мусорные баки и бросаться различными предметами в сотрудников правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря полиции, в результате беспорядков были задержаны 50 человек, один полицейский получил ранение.

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Помимо недовольства выдвинутыми в адрес Нетаньяху обвинениями, протестующие также заявляли, что правительство не сделало ничего, чтобы защитить жителей страны от экономических последствий пандемии.

«У премьер-министра, которому предъявлены обвинения, действительно, нет времени справиться с наихудшим экономическим кризисом нашего поколения. Сотни тысяч самозанятых израильтян окажутся ни с чем из-за некомпетентности правительства, возглавляемого Нетаньяху, правительством, занятым 24/7 судом над Нетаньяху. Если у него осталось чувство ответственности за граждан этой страны, он должен уйти в отставку и передать бразды правления кому-то, у кого есть время для вопросов, связанных с государством», — говорится в заявлении движения «Черный флаг», выступающего за отставку премьера.

Ближайшее заседание по делу против Нетаньяху состоится 19 июля. Премьер-министра обвиняют в получении дорогих подарков от влиятельных и знаменитых людей. Сумма подарков, которые получал он и члены его семьи, оценивается с €230 тыс. Также обвинение считает, что Нетаньяху требовал от учредителя израильской газеты Jedioth Achronot Арнона Мозеса публикации только положительных материалов о деятельности премьера.

Помимо этого, политика обвиняют в договоренностях об оказании взаимных услуг между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, который на тот момент являлся акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля «Безек». По версии следствия, глава государства оказывал правовую поддержку и защищал интересы «Безека» в обмен на влияние на информационную политику компании.

Израиль действительно столкнулся с большими проблемами на фоне пандемии коронавируса. Массовые протесты прошли еще на прошлых выходных и собрали десятки тысяч человек. Ранее власти страны заявили о второй волне COVID-19. Ключевые лозунги протестующих носят экономический характер и требование помощи бизнесу.

В конце мая стало известно, что экономика Израиля упала в первом квартале на 7,1% в годовом выражении. Это первое падение с 2012 года и самое существенное, по крайней мере, с 1995 года. Каждый пятый израильтянин рискует остаться без работы.

Правительство Нетаньяху отреагировало на протесты обещанием принять соответствующие меры для спасения экономики страны.

«Сегодня мы утвердим комплексный экономический план правительства для работников, самозанятых и владельцев бизнеса. План обеспечит страховку на предстоящий год всем, кто пострадал от коронавируса. Есть много других вещей, которые необходимо решить, такие как создание рабочих мест и возвращение к работе. Я буду продолжать работать круглосуточно», — написал Нетаньяху в своем Twitter 13 июля.

Правительственный план предусматривает выплату пособий по безработице до июня 2021 года или же до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 10% с нынешних 21%. Также правительство намерено оказать масштабную помощь предприятиям для обеспечения новых рабочих мест, обеспечить гарантии для покупки товаров израильского производства.

Между тем израильские СМИ сообщают, что выплаты по безработице гораздо меньше, чем сумма, заявленная кабмином.

Израильские протесты рискуют перерасти в очередной правительственный кризис, что может привести к очередным досрочным парламентским выборам. За полтора года в стране уже трижды проходили выборы, однако договориться между собой политическим силам удалось лишь недавно.

Последние выборы, прошедшие в марте 2020 года, стали для Нетаньяху наиболее удачными, однако и этих голосов ему не хватило, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Именно поэтому действующий премьер пошел на сделку со своими оппонентами — левоцентристским блоком «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

По условиям соглашения, должность премьер-министра будет подвергнута ротации в середине срока полномочий правительства. Именно с этого Нетаньяху начал представление кабинета министров. Он напомнил, что будет занимать кресло премьера до 17 ноября 2021 года, после чего его сменит Ганц.

Практически тут же правительство столкнулось с пандемией коронавируса, и этот вызов продемонстрировал неустойчивость кабинета министров, сформированного подобным образом.

С противоречиями израильское правительство сталкивается и сейчас. В воскресенье, во время заседания кабинета министров, министр труда, социальных дел и социальных служб Ицик Шмули выступил против выплаты пособий по безработице в размере 7500 шекелей (около $2187), заявив, что это не спасительный круг, а петля.

Между тем, «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Депутат партии Нетаньяху анонимно заявил, что премьер-министр злится на своего партнера по коалиции.

«Отсутствие ответственности у «Кахоль-Лаван приводит к полной изоляции из-за политических соображений, которые мешают предпринять необходимые шаги, чтобы обуздать распространение коронавируса и спасти жизни, — цитирует его слова The Jerusalem Post. — Ганц и его партия должны прекратить эти политические игры в отношении коронавируса, которые ставят под угрозу жизни граждан Израиля. Поскольку правительство единства требует соглашения между «Ликудом» и «Кахоль-Лаван», они торпедируют любое решение, которое не соответствует их популистским взглядам».

В ответ депутат от «Кахоль-Лаван» заявил, что «Ликуд» попросту не желает брать на себя ответственность за преодоление кризиса, предпочитая заниматься политическими играми и борьбой за власть.

«Лучше всего мы сосредоточимся на переводе денег самозанятым, так как они все еще ждут. Есть те, кто заботится о них, и те, кто избегает брать на себя ответственность», — заявил источник издания.

Между тем, поддержка Нетаньяху продолжает падать на фоне протестов, экономического кризиса и второй волны коронавируса. Согласно последним опросам, его партия «Ликуд» получила бы сейчас 34 места в парламенте, что на два места меньше, чем в результате мартовских выборов. Вместе с тем популярность набирает партия «Ямина» бывшего министра обороны Нафтали Беннета — если бы выборы проходили сейчас, эта политическая сила получила бы 14 мест, что на восемь больше, чем в марте.

41% избирателей «Ликуда» считают, что правительство не справляется с кризисом. Исследование 13-го телеканала в начале этой недели свидетельствует, что 45% респондентов считают, что правительство должно назначить Беннетта для управления выходом страны из кризиса.