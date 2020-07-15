Выстрел в ногу: зачем США рвут с Гонконгом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая по Гонконгу. По его словам, инициатива направлена на привлечение Пекина к ответственности за «дискриминационные действия» по отношению к народу специального китайского района.

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«Этот закон дает новые мощные инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, которые причастны к ущемлению свобод Гонконга», — пояснил Трамп.

Теперь США будут относиться к Гонконгу так же, как к материковому Китаю, продолжил президент США, торгово-экономические преференция для города отменены — «никаких особых привилегий и особого экономического отношения».

В частности, согласно указу Трампа, Гонконг будет лишен преимущества в экспорте американских технологий, полицейские города больше не смогут проходить обучение в США, а максимальное число просителей убежища из Гонконга будет пересмотрено.

«Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю. И у нас будет намного больше деловой активности из-за этого, потому что мы только что потеряли одного из конкурентов», — подчеркнул президент США.

Американский указ о санкциях по Гонконгу стал ответом на принятый Пекином закон о нацбезопасности специального района, который предусматривает наказание за сепаратизм, подрыв государственной власти, вступление в сговор с иностранными силами или странами для нанесения ущерба безопасности КНР.

Вашингтон изначально критиковал инициативу властей Китая, с точки зрения Белого дома закон о нацбезопасности лишает Гонконг статуса автономии — «отбирает свободу» у его жителей.

Как говорил «Газете.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, действия США против Гонконга из-за китайского закона несколько абсурдны, по крайней мере в моменте с торговыми ограничениями.

«Трамп сам жаловался на огромный дефицит торговли с материковым Китаем, когда с Гонконгом, напротив, был профицит — то есть вводя ограничения, США лишь избавятся от него», — отмечал эксперт.

Ответные меры

Ситуация действительно достаточно неоднозначная, так как на территории китайского района работает более 1300 американских компаний — профицит торговли сторон с 2009 по 2018 год почти достиг отметки в $300 млрд. Трамп, комментируя закон о санкциях против КНР говорил, что Гонконг больше не сможет конкурировать со странами с рыночной экономикой из-за инициативы Пекина, но упускал негативный аспект собственного решения.

Впрочем, действия США по китайскому району отчасти играют в пользу планов КНР. По мнению и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова,

Пекин сам пытается убрать город от США, чтобы переключить его экономическую систему на зону Большого залива.

«По Гонконгу — Китай будет и дальше втягивать его в свою экономическую зону, тем самым вынимая его из мировой среды как отдельного игрока», — подчеркивал эксперт.

Если же говорить о реакции Китая на угрозу американских санкций по Гонконгу, то власти КНР решили ответить Вашингтону собственными ограничительными мерами. По заявлению китайского МИД, санкции будут введены против ряда американских граждан и организаций в целях защиты национальных интересов Китая.

«Односторонние действия США <…> это грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая. Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест», — отметили в ведомстве.

Китай призывает США отказаться от реализации закона по Гонконгу и исправить «допущенные ошибки», указывается в сообщение МИД КНР, в противном случае китайская сторона введет жесткие ответные меры.

Антикитайский фронт

Однако пока каких-либо предпосылок к ослаблению давления США на Пекин нет. Напротив, Вашингтон все больше усиливает свою антикитайскую кампанию. Так, вместе с подписанием указа по Гонконгу Трамп сделал еще несколько громких заявлений. Во-первых, президент США объявил, что Китай несет полную ответственность за сокрытие коронавируса и его распространение по миру.

Во-вторых, Трамп отказался от продолжения переговоров по второй фазе торговой сделки с КНР, сказав, что не заинтересован в этом.

«Мы заключили великолепное торговое соглашение, но как только оно было подписано, еще чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией», — подчеркнул президент США.

И в-третьих, глава Белого дома заявил, что не собирается встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином, да и в целом давно с ним не разговаривал. Учитывая, что Пекин отрицает обвинения США по коронавирусу и выполняет все свои обязательства по торговой сделке, отсутствие диалога на высшем уровне, вероятно, лишь ухудшает взаимодействие двух стран.

«Китай мешает США самим своим существованием как растущая технологическая и инновационная держава. Чтобы порадовать американцев, им надо остановиться в своем развитии лет на 10-15 — но Пекин никогда на это не пойдет, поэтому остальное не имеет значения», — говорил «Газете.Ru» Александр Ломанов.

Вне зависимости от действий Пекина, США будут его критиковать и натравливать на него своих союзников, резюмировал эксперт, скорее всего в подобных обстоятельствах Китай по возможности будет пытаться «дать сдачи» Вашингтону.