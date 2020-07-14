Гнев президента: как губернаторы мешают переизбранию Трампа

Из-за вспышки эпидемии три штата США возвращают ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. В Калифорнии и Нью-Мексико вновь закрываются рестораны и кафе, а в Орегоне начинает действовать запрет на собрания более 10 человек.

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По последним данным, за сутки в США выявлено более 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, что немногим меньше прошлого показателя в 59 тыс. человек. Общее число зафиксированных случаев превысило отметку в 3,3 млн человек, умерли свыше 130 тыс.

Текущая ситуация подрывает усилия президента США Дональда Трампа по полноценному открытию США, так как в целом те или иные ограничения сохраняются в 27 американских штатах. Подобная ситуация не устраивает главу государства, который настаивает на необходимости полноценного возобновления экономической деятельности.

Эпидемиологическая обстановка играет против планов Трампа, подталкивая власти американских штатов к продолжению политики ограничительных мер.

В целом стремление президента США к перезапуску экономики вполне понятны, потому что в настоящее время государство столкнулось с рецессией, рекордным дефицитом бюджета и большим количеством безработных.

Как говорил в мае глава минфина США Стивен Мнучин, медлительность при отмене ограничений может поставить экономику страны под угрозу разрушения. Тогда он прогнозировал начало процесса восстановления на второй квартал 2020 года, но в последнее время различные эксперты не спешат делать каких-либо выводов.

Гнев Трампа

Западные СМИ в большей степени рассматривают настойчивые призывы Трампа к открытию США в негативном ключе. К примеру, обозреватель CNN Стивен Коллинсон уверен, что глава государства зациклился на своей избирательной кампании и не обращает внимания на нужды американцев, застрявших в настоящем кошмаре из-за пандемии — в отличии от Трампа их не волнуют выборы, они хотят знать, когда смогут вернутся к нормальной жизни, отдать своих детей в школу или найти работу.

Журналист считает, что Трамп просто не осознает масштабов проблемы и лишь злится от сопротивления со стороны губернаторов штатов, не желающих идти на столь необходимое для него открытие страны.

«США снова начинают закрываться, несмотря на вводящие в заблуждения слова президента о том, что «переход к величию» американской экономики идет полным ходом. Ограничения в таких крупных городах как Хьюстон и Лос-Анджелес могут смазать картину оживления экономики», — отмечает Коллинсон.

Впрочем, касательно действий Трампа в отношении пандемии все же не стоит сгущать краски. В последнее время президент США даже начал носить защитную маску на публичных мероприятиях, что можно расценить как попытку подать пример американцам, хотя до этого на протяжении четырех месяцев глава государства принципиально отказывался пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Определенные противоречия между президентом США и губернаторами все же присутствуют, частично их можно объяснить партийной принадлежностью: демократы во главе штатов сознательно не желают идти на поводу у Белого дома. Но в основном действия местных властей продиктованы эпидемиологической ситуацией и необходимостью.

Трамп не раз критиковал глав штатов за «создание препятствий» для восстановления экономики. В особенности доставалось демократу в штате Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Тем не менее, никаких прямых рычагов воздействия на местные власти у президента нет.

При этом, настаивая на выходе из карантинных мер, Белый дом сохраняет политику ограничений для своих внешних границ. Например, полеты в Европу Вашингтон пока возобновлять не собирается. Да и в целом запреты сохраняются для большинства мировых стран, так что полноценно упрекать Трампа в пренебрежительном отношении к жизням американцев все же нельзя.

Выборный аспект

Если же говорить о стремлении Трампа к переизбранию и некой зацикленности на выборах, то скорее всего этот элемент в его политике действительно присутствует. В преддверии голосования восстановление экономики может стать весомым козырем, однако это далеко не единственный интерес Белого дома.

Фактически предвыборную кампанию Трампа можно рассматривать как попытку отвлечь внимания американцев от пандемии, что пока получается не слишком успешно — все же США лидирует в мире по числу погибших и заболевших.

Тем не менее, на международном уровне Трамп последовательно следует своему лозунгу «Америка прежде всего», создавая образ внешнего врага американцев в лице КНР и активно раскручивая информацию о возвращении солдат США на родину из зон военных конфликтов.

К этому прибавляется запрос на невыгодность для американцев ряда международных соглашений, в особенности торговых. В плюс Трампу уже можно записать заключение первой части торговой сделки с Китаем, а также договора с Мексикой и Канадой.

Однако отчасти игнорируя фактор пандемии президент США действительно упускает важный аспект, теряя поддержку среди американцев. При этом проблемы наблюдаются в традиционных республиканских штатах на юге США, где наблюдается вспышка коронавируса. В частности, согласно июльскому опросу University of Texas Tyler, Трамп набирает в Техасе 41% поддержки, когда его конкурент от демократов — бывший вице-президент Джо Байден — получает 46%.

Еще хуже ситуация обстоит на национальном уровне: согласно результатам июньского исследования New York Times/Siena, действующий президент отстает от своего соперника на 14%. Этот результат еще слабее показателей Трампа в преддверии выборов 2016 года, тогда экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обгоняла республиканца максимум на 12%.

Помимо запроса общества на активную борьбу с вирусом против президента США играют недавние протесты афроамериканцев, спровоцированные гибелью одного из них от рук сотрудника полиции.

По июльскому опросу Pew Research Center, около 86% темнокожих не одобряют работу Трампа, их мнение разделяют 69% латиноамериканцев.

При этом подавляющее большинство афроамериканских избирателей отдают предпочтение Байдену над Трампом (89% против 7%). Чуть более взвешенные показатели демонстрируют латиноамериканцы — 66% за бывшего вице-президента и лишь 32% в пользу главы государства.

Вместе с тем, постепенно появляется и третий фактор, который впоследствии может сильно ухудшить рейтинги Трампа. Им может стать требование президента по возобновлению работы школ на территории США, что множество американских специалистов в области здравоохранения считают ошибочным. В последнее время этот вопрос опять-таки становиться предметом споров между Белым домом и губернаторами штатов.

«Мы хотим вновь открыть учебные заведения. Все хотят этого — матери, отцы, дети. Пришло время сделать это. Мы собираемся оказывать давление на губернаторов [штатов] и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения», — говорил Трамп в начале июля.

Некоторые люди думают, что закрытие школ будет им на руку, подчеркивал президент США, но мы не хотим, чтобы делали это из своих политических соображений — открытие школ крайне важно для США.