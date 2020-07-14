«Вершина айсберга»: адвокат Трампа взялся за украинскую коррупцию

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал видеоролик о растратах американской помощи Украине. По его словам, большая часть из $5 млрд. предоставленной Киеву финансовой поддержки была разворована, причем при попустительстве Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США и его вице-президента Джо Байдена. Сейчас последний — наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента в США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд. во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — говорит Джулиани.

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В качестве доказательства он приводит документ Счетной палаты от 2017 года, подтверждающий факт того, что Киев обнаружил растрату денежных средств. Документ Джулиани получил от внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который впоследствии опубликовал запись разговора, предположительно, Петра Порошенко и Джо Байдена.

По словам Джулиани, в коррумпированной схеме участвовали бывший вице-президент (в то время он был куратором Украины), миллиардер Джордж Сорос (во многих странах он создал и финансирует сеть фондов, раздавая через них гранты на поддержку демократии и движения за права человека, в том числе и на Украине), экс-послы США на Украине Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, а также бывший заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

По словам Джулиани, деньги разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов.

К январю 2017 года количество проектов сократилось с 440 до 390, при этом объём выделяемых средств вырос до $5,2 млрд. Однако оценить реализацию этих проектов практически невозможно, так как почти все из них находятся «в серой зоне». Несмотря на выделение денег поставленные задачи социально-экономического развития страны так и не были достигнуты.

Один из случаев касается возможного хищения $133 млн., выделенных США для людей, больных СПИДом. Финансовые средства выделялись через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». Ответственность за хищение средств Деркач возлагает на основателей Центра противодействия коррупции — Дмитрия Шерембея и его коллегу Виталия Шабунина. В феврале Нацполиция уже открыла дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Однако в то время никаких расследований не проводилось, так как они касались международной технической помощи. Любые расследования останавливало посольство.

«Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере $5,3 млрд ($3 млрд поступили из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод — вершина айсберга, и это еще не все», — утверждает Джулиани.

В то же время, «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» утверждает, что заявления Деракача и Джулиани не соответствуют действительности. Организация намерена подать в суд.

«Тезисы, которые озвучивают Руди Джулиани и Андрей Деркач, являются ложными, безосновательными и направлены на дискредитацию организаций, которые являются результативными в сфере борьбы с коррупцией и защиты прав пациентов в Украине, и по нашему мнению, направлены на снижение международной поддержки Украины. Наша организация ни разу за почти 20 лет существования не получала финансовой помощи ни от каких доноров в масштабах, о которых заявляют Деркач и Джулиани. Мы рассматриваем все эти действия в том числе как месть коррупционеров лично Дмитрию Шерембею и Виталию Шабунину», — говорится в заявлении организации.

Помимо этого, $36 млн выделили на программу «по повышению уверенности граждан Украины», $41 млн — на программу «конкурентная экономика Украины». Однако, по большому счету, такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам.

В декабре прошлого года Джулиани выпустил три части фильма о коррупции на Украине, в которой замешаны представители Демпартии США.

В фильме говорится о работе сына Джо Байдена в украинской нефтегазовой компании Burisma в то время, как его отец курировал украинское направление, и о его участии в отмывании средств. Кроме того, Джулиани попытался собрать свидетелей и доказательства того, что демократы, запустив тогда процедуру импичмента против Дональда Трампа, старались скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность входившего в ее совет директоров Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Потенциально, расследование может стать основанием для возбуждения уголовных дел в отношении фигурантов этой истории.

В целом же, подобные действия уже стали элементом предвыборной борьбы между демократам и республиканцами и тема Украины прочно закрепилась в избирательной президентской кампании 2020 года.