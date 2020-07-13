«Это недопустимо»: Киев отверг особый статус Донбасса

Утверждение особого статуса территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик недопустимо – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Донбасс может изменить свой нынешний статус, с возможным расширением полномочий, только в рамках проводимой в стране общей административно-территориальной реформы, передает РИА «Новости».

Двумя днями ранее заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников спрогнозировал, что на безопасную реинтеграцию Донбасса в состав Украины уйдет как минимум 25 лет.

«Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны», — поделился своими мыслями дипломат.

Резников подчеркнул, что Донбасс будет «территорией войны» как «с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей». «Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — добавил он.

Украинский политик также отметил, что жители ДНР и ЛНР являются «вполне сознательными ребятами», которые настроены против Украины, так как «хотят жить в Советском Союзе».

Киев постоянно делает заявления о том, что на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе достигается прогресс, хотя на самом деле никаких подвижек в этом деле пока нет – заметил, со своей стороны, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, заявления украинских властей о том, что в августе возможно проведение нового саммита лидеров «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — совершенно не соответствуют действительности.

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное», — сказал российский делегат.

Он пояснил, что следующий саммит будет проведен только после выполнения всех условий декабрьской встречи, а пока ни один из принятых тогда пунктов не выполняется.

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда.

Но поскольку в соответствии с минскими соглашениями Россия — один из участников контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ», — подчеркнул представитель Кремля.

Некоторое время назад бывший глава правительства ДНР, председатель Совета министров республики, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что скоро Донецк и Луганск войдут в состав РФ.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, — а станут таковой и де-юре», — выразил мнение экс-премьер ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет сведений о якобы возможности скорого вхождения самопровозглашенных республик в состав России.

Он подчеркнул, что Москва будет, как и прежде, поддерживать регион гуманитарной помощью. Кроме того, Песков выразил сожаление в связи с тем, что ситуация в Донбассе по-прежнему существенно не улучшилась.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что власти РФ не рассматривают варианты вхождения ДНР и ЛНР в состав государства.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что Москва считает эти территории украинскими землями, где разворачивается внутренний военный конфликт гражданского характера.

Стоит добавить, что сейчас Россия требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации «формулы Штайнмайера». Документ предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает местные выборы там свободными и справедливыми.

Киев еще раз подтвердил свою приверженность безусловной реализации этой формулы на последней встрече глав государств в «Нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года. При этом конкретная реализация формулы украинской стороной остается спорной.