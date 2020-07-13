Не только за Карабах: почему стреляют армяне и азербайджанцы

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, обстановка на границе между странами накалилась.

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«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», — говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Также в заявлении сообщается, что в результате инцидента погибли три человека, пятеро ранены. При этом в ведомстве также заявили, что с армянской стороны также есть потери.

Последнюю информацию Ереван отвергает.

«В результате применения противником легкого вооружения на армяно-азербайджанской границе двое полицейских и трое контрактных военнослужащих, несущих боевую службу, получили легкие телесные повреждения. Угрозы для их жизни нет. У армянской стороны потери отсутствуют»,

— сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ереван возлагает вину за инцидент на Азербайджан. Пресс-секретарь армянского минобороны также заявила, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны.

«Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении, — написала она в своем Facebook. — После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции».

13 июля в Баку заявили о минометном обстреле села Агдам, находящегося в Товузском районе, около границы с Арменией. Однако Степанян заявила, что армянская сторона ведет стрельбу только по «инженерной инфраструктуре и техническим средствам вооруженных сил Азербайджана».

Она также сообщила, что что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли из минометов село Чинари в приграничной Тавушской области.

«Азербайджанские вооруженные силы выпустили семь 82-мм минометных снаряда по селу Чинари. Повреждена крыша одного из жилых домов. Позднее в направлении Чинари были выпущены три снаряда из 120-мм миномета. Один из снарядов упал на дом, два — во двор. Пострадавших нет», — написала она.

Глава пресс-службы минобороны Азербайджана опроверг эту информацию, также заявив, что Баку «не обстреливает гражданское население и гражданские населенные пункты».

В апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако периодически на границе проходили перестрелки.

В конце июня, по сообщениям Баку, число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло — в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля минобороны Азербайджана сообщило о 78 обстрелах за сутки.

Обе стороны уже обратились к зарубежным партнерам за поддержкой. Так, посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ереван рассчитывает на реакцию со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — в Организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Генсек ОДКБ Станислав Зась инициировал 13 июля экстренное заседание постоянного совета ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости».

Баку, в свою очередь, проинформировал об инциденте международные организации, заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих. Мы предотвратили атаку, дан адекватный ответ. Сегодня напряженная ситуация на границе сохранялась, — заявил он в ходе заседания Совбеза Азербайджана. — Международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе. Как только появится возможность, Азербайджан пригласит иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться, кто начал провокацию».

В настоящее время переговорный процесс, направленный мирное урегулирование конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. Участниками группы стали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Однако Азербайджан не считает Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже призвали Баку и Ереван возобновить предметные переговоры и снова принять наблюдателей, говорится в совместном заявлении сопредседателей, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Последнее заседание Минской группы состоялось 30 июня. Однако из заявлений от глав МИД Армении и Азербайджана становится ясно, что стороны все же далеки от решения конфликта. Так, МИД Азербайджана заявил, что глава ведомства Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о «незаконной» деятельности, осуществляемой Арменией на «оккупированных» территориях Азербайджана.

«Сопредседатели отметили недавнее усиление агрессивной риторики. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что провокационные действия Армении разожгли риторику», — сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба МИД Армении, в свою очередь, заявила, что министр иностранных дел Зограб Мнацаканян «подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру». Также он обратил внимание на необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Карабаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

О том, что стороны далеки от каких бы то ни было договоренностей говорят и вчерашние перестрелки. Их ключевое отличие состоит в географии — инцидент произошел на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Территория расположена вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что свидетельствует о расширении конфликта за пределы спора о статусе НКР.

Если раньше ситуация просто не продвигалась, то теперь, учитывая тот факт, что перестрелки ведутся уже вдали от Нагорно-Карабахской республики, приходится говорить об ухудшении ситуации, считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов.

«Речь идет не только о конфликте за Карабах или конфликте между общинами в Карабахе, теперь мы можем говорить именно об армяно-азербайджанском столкновении, и характеристика конфликта может расширяться. С одной стороны, мы видим территориальный конфликт, а с другой, мы видим, что этот конфликт носит ярко выраженный межэтнический характер. О каком конфликте за Карабах может идти речь, если перестрелки возникают на тех участках, где просто рядом стоят армяно-азербайджанские силы?» — отмечает эксперт.

По мнению Муханова, сейчас ситуация рискует перерасти в прямое столкновение между Арменией и Азербайджаном. Сейчас никаких инструментов для политического урегулирования попросту не наблюдается. Главным буксиром в переговорном процессе является отсутствие заинтересованности у обеих сторон к разрешению конфликта.

«Понятно, что карабахская тема является жизненно важной для политических элит и Армении, и Азербайджана, — отмечает эксперт. —

Это серьезная часть их политического капитала. В 2016 году, когда внутриполитическая ситуация в Азербайджане обострилась и был социально-экономический кризис, и полетела национальная валюта, для консолидации нации, как раз снова обратились к обозначению врага.

Это отлично сработало, после чего азербайджанское общество опять-таки в очередной раз сконцентрировалось вокруг Нагорного Карабаха и прекратило на определенный период обсуждать ситуацию внутри страны».

Действительно, в 2016 году произошло серьезное обострение конфликта на фоне резкого падения цен на нефть и, соответственно, неустойчивого положения президента Алиева в Азербайджане. Теперь же из-за пандемии коронавируса и Ереван, и Баку рискуют столкнуться с серьезным экономическим кризисом, и напоминание обществу о наличии внешнего врага, может снова прийтись кстати.