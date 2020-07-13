«Как избавиться от этого?» Трамп хотел продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп рассматривал идею продажи Пуэрто-Рико (остров находится под управлением Вашингтона) после разрушительного урагана «Мария» в 2017 году. Об этом рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.

«Вы знаете, первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена, — рассказала она. — Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Вы знаете, как избавиться от этого актива?»

При этом она подчеркнула, что идея продажи острова ни разу не рассматривалась всерьез после этого.

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Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года. В результате погибли более 60 человек. Помощь жителям острова и ликвидация последствий от урагана стали предметом публичной перепалки между Трампом и местными властями Пуэрто-Рико. Последние обвинили Белый дом в недостаточной поддержке. В ответ президент США заявил, что мэр Сан-Хуана, столицы острова, Кармен Круз обладает «плохими лидерскими способностями», а некоторые жители острова «хотят, чтобы все делали за них».

Глава Белого дома обвинил правительство Пуэрто-Рико в том, что они распорядились выделенными от Вашингтона средствами для восстановления острова не по назначению.

В ноябре 2018 года представители Белого дома заявили, что президент не хочет, чтобы на остров направлялось дополнительное финансирование для оказания помощи.

Действия президента США также подверглись неоднозначной оценке. «Не хочется вам это говорить, но вы немного подпортили наш бюджет, но все в порядке», — заявил Трамп во время своего визита в Сан-Хуан.

Американский лидер также добавил, что в результате урагана «Мария» погибли 16 человек, что в разы меньше, чем при урагане «Катрина», самом разрушительном в истории США. При этом в действительности число жертв гораздо больше.

Дональд Трамп, однако, отрицал, что Вашингтон сделал недостаточно для предоставления помощи жителям острова и ликвидации последствий после урагана. «Никто бы ни сделал то, что сделал я для Пуэрто-Рико, не имея должного уважения. Так много работы!» — писал Трамп в Twitter.

Заявление Элейн Дюк, что глава Белого дома предлагал продать Пэурто-Рико может повлиять на результаты референдума о вхождении острова в состав США. Голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории — территория находится под управлением США, однако не входит в состав страны.

Жители острова имеют гражданство США и платят некоторые налоги, однако действие конституции США в Пуэрто-Рико ограничено. В американском конгрессе остров представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Жители острова не принимают участия в выборах президента, но могут проводить праймериз, без участия своих представителей в коллегии выборщиков.

Предстоящий референдум станет третьим за восемь лет. В 2012 году за вхождение в состав США проголосовали 61% жителей острова, но в Вашингтоне оставили эти результаты без внимания.

В 2017 году снова подавляющее большинство граждан поддержали решение о вхождении в состав США. Однако тогда явка составила только 23%. Представители Республиканской партии выступили против, инициативу также не поддержало министерство юстиции.

В случае если Пуэрто-Рико войдет в состав страны, то в Соединенных Штатах появится первый штат, жители которого не говорят по-английски. Между тем, популярностью на острове традиционно пользуется Демократическая партия. Соответственно, если пуэрториканцы снова выскажутся за вхождение в состав США, и американский конгресс их поддержит, то это повлияет на расклад политических сил в стране.

Заявление Элейн Дюк, что некоторые идеи президента носили, скорее, характер бизнеса, находит отражение не только в его намерении продать остров.

В августе прошлого года The Washington Post со ссылкой на свой источник сообщил, что администрация президента США готова была предложить Дании $600 млн за Гренландию. Причем это размер выплат в год за передачу острова в бессрочное владение. После этого Трамп подтвердил, что интересовался возможностью покупки Гренландии.

«Это то, о чем мы говорили. Возникла такая идея, и я сказал, что в стратегическом плане она интересна и вызывает у нас интерес», — рассказал он журналистам.

На вопрос, могут ли США обменять на Гренландию один из собственных регионов, американский президент ответил, что возможны многие варианты.

«По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал Трамп.

Информация всплыла незадолго до запланированного визита главы Белого дома в Данию по приглашению королевы. Однако реакция Копенгагена отменила планы президента США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, отметив, что по-прежнему готова встретиться с ним во время его визита в Данию.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что все это не серьезно», — заявила Фредериксен газете Sermitsia.

Вскоре в своем Twitter президент заявил, что откладывает встречу, причем именно по причине отказа Копенгагена обсуждать приобретение острова Вашингтоном.

«Дания — особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал Трамп, добавив, что своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании.

При этом Трамп выразил надежду, что позиция властей Дании изменится.