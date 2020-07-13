Бездоказательно: Вучич отмел подозрения в «руке Москвы»

Президент Сербии Александар Вучич отверг предположения о «русском следе» в массовых протестах, охвативших Белград из-за введения комендантского часа на фоне эпидемии COVID-19. В эфире телеканала TV Pink политика спросили, есть ли связь между Россией и протестами.

«У меня нет ни единого доказательства этого», — ответил Вучич. Он также заявил, что встреча с послом РФ в Сербии была перенесена по техническим причинам. Сербский глава встретится с Александром Боцан-Харченко в понедельник, 13 июля.

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Министерство иностранных дел РФ ранее выступило с критикой ряда публикаций в СМИ о «русском следе» в белградских беспорядках. «Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы»», — говорится в заявлении ведомства.

Российские дипломаты заявили, что эти сообщения в СМИ — «низкопробная заказуха», призванная бросить тень на российско-сербское партнерство.

Кроме «русского следа» некоторые сербские СМИ передавали информацию, что за участие в беспорядках были задержаны граждане Израиля и Киргизии. В протестах участвовали и «американские наемники» — служившие в частной военной компании Blackwater сербы, ездившие воевать в Донбасс на украинской стороне.

В ночь на 8 июля в Белграде произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией. Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах. По его словам, протест начался «стихийно», полиция была не готова к такому развитию событий и «агрессии со стороны протестующих». Он также возложил ответственность за столкновения и попытку вторжения в здание парламента Сербии на экс-депутатов, лидеров оппозиции Даниела Кнежевича и Срджана Ного.

Задержаны в результате массовых беспорядков были 23 человека, сейчас общественный порядок в Белграде восстановлен, подытожил начальник полиции. До этого из-за ситуации с коронавирусом в столице Сербии был введен комендантский час. Президент страны Александар Вучич заявил, что в Белграде сложилась «критическая ситуация», еще в четырех городах она является «тревожной». Кроме того, по приказу Вучича

с 8 июля в Сербии запрещено собираться более пяти человек в одном месте. Закрываются ночные клубы, кафе без открытой веранды и студенческие общежития.

Весной 2019 года сербы в Белграде выходили на массовые протесты, требуя от Александара Вучича и его правительства уйти в отставку. «Мы ждем, что президент выйдет и будет разговаривать со своими гражданами», — заявил лидер протеста Вук Еремич. Демонстранты окружили президентский дворец.

По данным МВД Сербии, манифестанты нападали на полицейских и пытались грузовиками протаранить кордон. Министр внутренних дел Небойша Стефанович осудил акцию протеста и пообещал, что участники выступлений ответят перед законом.

Вучич в своем обращении к нации также заявил, что все участники беспорядков в Белграде ответят перед законом и будут наказаны. «Насилию — конец! Все, кто участвуют в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — сказал сербский лидер.

Он также назвал лидеров протестов Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа и Вука Еремича «фашистами и олигархами», которые хотят «заграбастать власть и грабить страну дальше». Антиправительственные выступления в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Недовольные сербы обвиняют правительство страны в создании «атмосферы насилия» и выступают против изменений в пенсионном законодательстве, требуя большей свободы в печати.